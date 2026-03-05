我是廣告 請繼續往下閱讀

▲田中千繪以凍齡的優雅氣質擔任日式麥茶的代言人，泡茶動作看來有模有樣。（圖／記者吳翊緁攝）

▲田中千繪表示對於WBC的中華隊與日本隊比賽，希望兩邊都加油。（圖／記者吳翊緁攝）

44歲田中千繪維持凍齡的優雅氣質，透露之前和范逸臣一起出席夏宇童、孫協志的婚禮，被夏宇童的媽媽致詞感動到哭，但他們傳了多年的戀情，是否到了開花結果的時刻？卻還是老話一句：「順其自然。」不過她表示沒有祕婚、也不閃婚：「有什麼消息會跟大家說。」2026世界棒球經典賽（WBC）台日大戰明（6）日晚間開打，她又被問到支持哪一方，只能希望兩隊都加油。田中千繪獲選擔任原萃鍋煮風味麥茶的代言人，笑言以後拍戲都會記得要茶帶去片場，喊話台灣導演多多找她。提到之前參加夏宇童的婚禮，她說道：「大家都很替他們開心，其實我到這個年紀很少有人邀請我去參加婚禮，蠻感動的，台灣的習俗可以沾喜氣，馬上就答應。」夏宇童媽媽提到自身的心情更讓田中千繪掉眼淚，可是她現在已經不會被催婚，也不會瞞著外界偷偷結婚，但還是順其自然。大多數人過完年假就要忙著找回大吃大喝前的身材，田中千繪倒是不擔心，除了自己有在注意外，還可以多喝點茶，去油解膩。她和親朋好友在新春期間遊覽台東，欣賞當地的優美風光，也看了票房突破她主演的《海角七號》紀錄的《陽光女子合唱團》，對於該片的好成績也替他們開心。田中千繪目前已經去看了兩次《陽光女子合唱團》，直呼自己哭得很厲害，而且有陪已經當媽媽的朋友看，對方比她哭得還慘，她很樂見台灣有很多好作品推出，大讚片子真的好看，不會被介意自己影片的紀錄被他們超越，希望觀眾都支持好的國片。至於這幾天全台話題焦點：WBC，她不諱言自己當然有在關心，可是被問到台日大戰挺誰，苦笑道：「每次都覺得有點困擾，希望兩隊都要加油。」中華隊今（5）日對戰澳洲以0:3吞敗，全台民眾都希望他們明天對上日本隊可以有更突出的表現。