2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）C組賽事進入到白熱化階段！中華隊將於台灣時間3月8日早上11：00在東京巨蛋正式開打，交手勁敵韓國隊。在接連輸給澳洲和日本之後，我國終於在第三戰擊敗捷克隊，目前戰績為1勝2敗，小組賽最終戰要擊敗韓國才有機會力拚晉級。《NOWNEWS》將在賽前一天為讀者整理台澳大戰資訊、兩隊關鍵人物、30人名單，以及WBC經典賽觀戰重點，提供參考。
⚾2026世界棒球經典賽「台日大戰」資訊
📅 開打時間： 2026年3月8日11:00（台灣時間）
📍 比賽地點： 日本東京巨蛋
分組： Pool C（🇹🇼中華隊、🇦🇺澳洲、🇯🇵日本、🇰🇷韓國、🇨🇿 捷克）
歷史對決： 兩國在WBC交手過兩次，2009年第二屆：中華隊在東京巨蛋進行預賽，第一場便以0：9慘敗給韓國；2017年第四屆：中華隊在首爾高尺巨蛋與韓國隊進行預賽，雙方鏖戰到延長賽，中華隊最終以8：11落敗。
中華隊 VS 日本賽事轉播
📍電視轉播：愛爾達電視、緯來電視網、東森電視、台視
📍網路轉播：ELTA.tv、中華電信MOD、Hami Video
📍全台各縣市免費直播地點：經典賽／為中華隊加油！全台各縣市轉播球賽 時間、地點一次看
中華隊 VS 日本先發投手
⚾中華隊——古林睿煬？林維恩？
目前中華隊先發投手尚未公布，但以目前已使用的投手來看，古林睿煬和林維恩機會最大。
古林睿煬過去是統一獅隊的王牌先發，之後轉戰日本職棒北海道日本火腿鬥士隊。古林憑藉最快飆破157公里的火球與優異的奪三振率，旅日前已穩坐中華職棒一線投手地位。他在場上展現的制霸力與持續進化的控球穩定度，使他成為2026年經典賽中華隊陣中不可或缺的本土戰力。
而擁有超過190公分身高優勢的左投林維恩，自2024年夏季以135萬美元簽約金加盟奧克蘭運動家(Oakland A's)以來，其成長軌跡便受到高度關注。林維恩不僅擁有犀利的滑球、曲球與變速球，更具備超越年齡的冷靜特質，目前在小聯盟體系中穩定爬升，被球團視為未來大聯盟輪值的重點潛力股，在2026年球季將持續展現其頂尖左投的競爭力。
⚾韓國——柳賢振?
生涯邁向後期的「韓國怪物」柳賢振，在結束長達11年的美職旅程後回歸母隊韓華鷹，依然是各界關注的焦點。儘管在2026年已屆38歲高齡，柳賢振仍憑藉其卓越的控球技巧與豐富的比賽解讀能力，在投手丘上展現老將的沈穩價值。即便外界對其體能續航力有不同看法，但他精準的投球藝術與對關鍵場面的掌握，依舊是韓國職棒中最具代表性的精神領袖。
韓國同樣還沒宣布先發，但他們對日本使用高永表先發，保留了柳賢振，加上中華隊這一屆對左打發揮不佳，可預期韓國準備使用他對上我國。
⚾2026 WBC經典賽韓國隊觀戰重點
1.實力看點
韓國隊陣中擁有經驗豐富的柳賢振與高永表 (Young Pyo Ko)，並輔以大聯盟投手唐寧（Dane Dunning）作為先發支柱。牛棚方面，以本土為主，高佑錫與具備KBO頂尖實力的少年強投，如19歲的鄭宇宙等，展現出高度的年齡跨度與技術多樣性。
韓國隊打線兼具亞洲球風的機動性（如金慧成、朴海旻）與大聯盟等級的打擊實力。內野防線由 Shay Whitcomb 與KBO球星金倒永 (Do Yeong Kim)、盧施煥 (Si Hwan Roh) 坐鎮，外野則由李政厚與瓊斯（Jahmai Jones）領銜，攻守兩端相當平衡。
關鍵球員
李政厚 現效力於舊金山巨人隊，是打線中的靈魂人物，具備頂尖的打擊技巧與外野守備能力。
金慧成： 目前效力於洛杉磯道奇隊，具備優異的機動力與內野防守多樣性。
柳賢振： 儘管已38歲，但身為隊中資歷最深的左投，其豐富的大聯盟經驗與控球藝術仍是國家隊最倚重的精神領袖。
具備大聯盟背景的混血戰力
唐寧： 效力於西雅圖水手隊的先發右投，是韓國隊本屆輪值中的重要大聯盟戰力。
瓊斯： 底特律老虎隊的外野手，提升了韓國隊打線的長打威脅。
惠特科姆（Shay Whitcomb）： 來自休士頓太空人隊的內野手，強化了防線的深度。
2026年世界棒球經典賽中華隊30人名單
投手（15人）： 柳賢振（韓華）、鄭宇宙（韓華）、郭彬（斗山）、趙丙炫（SSG）、盧景銀（SSG）、高永表（KT）、蘇珩準（KT）、朴英賢（KT）、元兌仁（三星）、孫周永（LG）、宋勝基（LG）、高佑錫（老虎）、金榮奎（NC）、金延澤、德寧（Dane Dunning，海盜）。
捕手（2人）： 朴東原（LG）、崔在勳（韓華）。
內野手（8人）： 金慧成（洛杉磯道奇）、金倒永（KIA）、金周元（NC）、文保景（LG）、申珉宰（LG）、盧施煥（韓華）、惠特坎（Shay Whitcomb，太空人）、文賢彬（韓華，兼任外野）。
外野手（5人）： 李政厚（巨人）、安賢民（KT）、具滋昱（三星）、朴海旻（LG）、強斯（Jahmai Jones，老虎）。
▲2026韓國WBC經典賽陣容。（圖／Gemini製圖／記者黃建霖監製）
2026世界棒球經典賽中華隊觀戰重點
1. 實力看點
中華隊由2023年分組MVP張育成領軍，搭配多位在 CPBL 表現優異的本土王牌與旅美好手。本次投手群由多位150km/h以上的速球派組成，打線則兼具速度與爆發力。
2. 關鍵球員
張育成（Yu Chang）： 上屆分組MVP，擁有極強的長打統治力，是中華隊靈魂人物。
古林睿煬 & 徐若熙： 這兩位本土王牌投手（分別效力日職火腿、軟銀）將是壓制澳洲打線的關鍵。
李灝宇（Hao-Yu Lee）： 底特律老虎隊高階3A的強打新秀，去年單季擊出14轟並有23次盜壘，是打線新亮點。
林昱珉（Wei-En Lin）： 效力亞利桑那響尾蛇體系，是本次中華隊重要的左投戰力。
2026年世界棒球經典賽中華隊30人名單
⚾🇹🇼投手（16人）：
📍林凱威（0號、味全龍）
📍徐若熙（00號、福岡軟銀鷹）
📍古林睿煬（11號、北海道日本火腿鬥士）
📍林詩翔（12號、台鋼雄鷹）
📍張奕（19號、富邦悍將）
📍陳冠宇（20號、樂天桃猿）
📍張峻瑋（37號、福岡軟銀鷹）
📍林維恩（42號、運動家）
📍陳柏毓（44號、匹茲堡海盜）
📍林昱珉（45號、亞利桑那響尾蛇）
📍鄭浩均（47號、中信兄弟）
📍莊陳仲敖（48號、運動家）
📍胡智爲（58號、統一獅）
📍曾峻岳（60號、富邦悍將）
📍沙子宸（92號、運動家）
📍孫易磊（96號、北海道日本火腿鬥士）
⚾🇹🇼捕手（3人）：
📍吉力吉撈・鞏冠（4號、味全龍）
📍林家正（27號、自由球員）
📍蔣少宏（63號、味全龍）
⚾🇹🇼內野手（6）：
📍鄭宗哲（1號、波士頓紅襪）
📍林子偉（15號、樂天桃猿）
📍張育成（18號、富邦悍將）
📍吳念庭（39號、台鋼雄鷹）
📍李灝宇（55號、底特律老虎）
📍江坤宇（90號、中信兄弟）
⚾🇹🇼外野手（5）：
📍Stuart Fairchild（17號、克里夫蘭守護者）
📍陳傑憲（24號、統一獅）
📍林安可（77號、統一獅）
📍宋晟睿（88號、中信兄弟）
📍陳晨威（98號、樂天桃猿）
2026年世界棒球經典觀戰重點
自從大谷翔平三振掉楚奧特（Mike Trout），帶領日本隊奪下睽違14年的冠軍以來，已經過了3年。這項世界級棒球盛事將於3月5日重返舞台。本屆2026年經典賽共有20支國家隊參賽，分別在三個國家的四大球場展開角逐。這是一場橫跨兩大洲、真正定義全球化的棒球巔峰對決。
分組與場地看點： 本屆分組包含：波多黎各聖胡安的A組（主辦國波多黎各、巴拿馬、古巴、加拿大、哥倫比亞）；休士頓Daikin Park的B組（美國、墨西哥、義大利、英國、巴西）；東京巨蛋的C組（衛冕軍日本、南韓、中國、中華隊、澳洲、捷克）；以及邁阿密LoanDepot Park的D組（多明尼加、委內瑞拉、尼加拉瓜、荷蘭、以色列）。值得注意的是，中華隊所在的C組將在東京巨蛋進行。
美日頂尖球星雲集： 美國隊此次可謂傾盡精銳，由4屆美聯MVP得主Aaron Judge領軍，搭配2025年美聯MVP捕手Cal Raleigh、Bryce Harper與Bobby Witt Jr.等強打；投手陣容則由當屆賽揚獎得主Tarik Skubal與Paul Skenes坐鎮。衛冕軍日本隊則有15名上屆奪冠成員回歸，頭號巨星大谷翔平將以洛杉磯道奇隊強打的身分出賽，儘管本屆不擔任投球工作，他作為指定打擊的火力仍是日本爭取二連霸的核心。
🟡2026WBC世界棒球經典賽「中華隊賽程賽況」
⚾️3/5 11:00 中華 0:3 澳洲（詳細賽況）
⚾️3/6 18:00 日本 vs 中華（詳細賽況）
⚾️3/7 11:00 中華 vs 捷克（詳細賽控）
⚾️3/8 11:00 中華 vs 韓國
🟡2026WBC世界棒球經典賽資格賽戰績
🇹🇼中華：1勝2敗
🇯🇵日本：1勝0敗
🇰🇷韓國：1勝0敗
🇦🇺澳洲：2勝0敗
🇨🇿捷克：0勝3敗
