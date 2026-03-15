女神許瑋甯與江湖味重的洪瑜鴻（春風）組CP會呈現何種讓人難以想像的風貌？導演何蔚庭暌違5年的全新電影作品《至少還有月光》，就要做此大膽嘗試，許瑋甯和春風在片中將踏上一段融合愛情、成長與自我追尋的療癒旅程，片子特別選在昨（14）日白色情人節開鏡，許瑋甯揭露春風私下真面目，居然是斯文有禮、和螢幕形象大不相同的模樣，認為這次角色安排會有別以往大家對他的印象。

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許瑋甯婚內曖昧春風　認識許久首度組CP

《至少還有月光》以一段橫跨台灣南北與離島的旅程為主軸，許瑋甯飾演想追求夢想的已婚生物學研究者小紀，而春風扮演歷經風霜的程揚，看似玩世不恭、實則是個背負複雜人生的邊緣人物，兩人在旅程中從彼此陌生到逐漸理解，發展出一段既曖昧又真誠的關係，也讓小紀重新看見自己內心真正渴望的人生。許瑋甯與春風的CP組合將讓觀眾耳目一新，胡宇威則演許瑋甯的老公。

春風表示雖然和許瑋甯認識許久，卻是首次合作，儘管相當期待，卻也忍不住說：「好緊張。」許瑋甯坦言私下的春風是斯文有禮的人，當看到這次的劇本，想像把春風套在角色上，認為會有別以往大家對他的印象，她說道：「我們搭在一起，導演希望回到很『人』的狀態，沒有安排太多故事支線，整部電影只有我們在拋接對方的感受、經驗累積，算是人生中交織的夥伴碰上了。」

▲許瑋甯（左起）、導演何蔚庭、春風一起合作新片《至少還有月光》。（圖／嘉揚電影提供）
▲許瑋甯（左起）、導演何蔚庭、春風一起合作新片《至少還有月光》。（圖／嘉揚電影提供）
許瑋甯期待和春風對戲　拋開過去角色影子是挑戰

為了培養默契，許瑋甯與春風事前開過許多會議，還有針對重點戲排練和試拍。至於最大的挑戰，她表示：「每一次都要跳脫出上一次的角色，希望讓大家看到這角色不會聯想到過去各個角色的影子。」她也提到因為春風是比較即興的演員，在拍攝過程要如何接到對方的球，也讓她蠻期待。

許瑋甯在《至少還有月光》原本擁有令人稱羨的穩定生活，卻在婚姻中逐漸失去自我，為了家庭與丈夫放棄許多理想與夢想。當她準備前往墾丁參與一場自然生態相關活動時，卻意外被胡宇威飾演的丈夫臨時爽約，迫使她獨自踏上旅途。她與春風面對彼此的祕密與人生選擇，當她發現對方的過去涉及犯罪陰影時，仍繼續完成原本的旅程，前往象徵「世界盡頭」的澎湖沙洲，完成關於自由與自我認同的告別和重生。

導演何蔚庭想透過《至少還有月光》探討「當人生走到迷惘時，我們是否還有勇氣重新選擇自己的人生？」的主題，將以鐵道、公路與海洋的移動意象，呈現角色內心的流動與轉變，也希望讓觀眾在角色的孤獨與相遇之中，看見屬於自己的答案。東海岸鐵路沿線、墾丁國家公園，以及澎湖海域的特殊風光，都將在銀幕上展現。

▲《至少還有月光》在白色情人節舉行開鏡典禮。（圖／嘉揚電影提供）
▲《至少還有月光》在白色情人節舉行開鏡典禮。（圖／嘉揚電影提供）

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