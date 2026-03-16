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▲Netflix執行長泰德薩蘭多斯（如圖）被奧斯卡主持人康納歐布萊恩諷刺想要把戲院消滅，讓所有人都在家看串流，好讓他把流量變現。（圖／美聯社／達志影像）

▲康納歐布萊恩（中）在奧斯卡開場表演上演「封王登基」秀。（圖／美聯社／達志影像）

連續第2年主持奧斯卡頒獎典禮的康納歐布萊恩，大開名人、紅星的玩笑，還愛用時事哏，從「甜茶」提摩西夏勒梅的失言風波，到Netflix執行長泰德薩蘭多斯堅信戲院該被串流完全取代，還有英國安德魯王子涉及艾普斯坦性醜聞案、被控性侵未成年少女遭逮捕等，火力全開。他說道：「這是2012年以來，首度沒有英國演員入圍影帝或影后，但英國發言人表示，至少我們逮捕了自家的戀童癖。」安德魯王子捲入性醜聞，掀起皇室風暴，不僅被剝奪貴族頭銜還被捕，這是英國國內的大事，看到康納輕輕鬆鬆在奧斯卡上用來當笑哏，不少英國人還是覺得不舒服，認為有點過頭。但康納的表現依舊頗得歐美評論的青睞，他在典禮上開地圖砲朝向各方掃射，一些名流不幸中彈，安德魯王子之外，泰德薩蘭多斯也在位子上露出尷尬的笑，因為康納大聲喊道：「這是他第一次走進戲院！」泰德薩蘭多斯將Netflix發展成足以威脅傳統電影公司的串流平台龍頭，除了砸重金力邀明星、巨導幫他們拍片，也會去搶院線還沒放映的最新強片作為串流獨家，就像《鋒迴路轉》的後面兩部續集，在上架前僅會於美國等少數地區的戲院放映一個週末，絕大多數的觀眾只能在串流上欣賞。康納裝作憤怒、稱泰德此時的心聲是：「大家為何在這裡很開心的樣子，應該都要待在家裡，讓我好好把流量變現。」坐在台下的泰德也只能開懷大笑，不能流露不滿。他卯足勁要併購華納兄弟，外界就是憂心如此一來，傳統戲院將被泰德一手毀掉，現在雖然Netflix確定不跟派拉蒙爭搶華納，泰德也不便在奧斯卡頒獎的場子上動怒。話鋒一轉，康納提到入圍多項的電影《哈姆奈特》，角逐影后的潔西伯克利獨自在森林裡生下莎士比亞的孩子，笑道：「在美國，我們稱之為『負擔得起的醫療保健』。」他在典禮表演中還不只這一段項入圍影片取經，之前的開場短片就扮成《凶器》裡的妖婆，穿梭在各入圍影片的片段，甚至還撞上《Kpop 獵魔女團》，成為卡通版本，最後還像《凶器》片中一樣，遭一大堆小孩追逐，快步跑進杜比劇院，也是典禮上難見的場面。