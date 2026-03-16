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▲麥可·B·喬丹以《罪人》成為本屆奧斯卡影帝，致詞時感謝過出品本片的華納兄弟，謝謝他們支持原創性和藝術性。（圖／美聯社／達志影像）

▲派拉蒙是比華納兄弟歷史還要悠久的另一家百年片廠，砸重金要併購華納。（圖／美聯社／達志影像）

2026奧斯卡金像獎頒獎典禮已於台灣時間今（16）日中午圓滿結束，各大電影公司中，華納兄弟靠著《一戰再戰》、《罪人》與《凶器》共奪11獎稱霸全場，成為無可否認的最大贏家。然而榮登冠軍龍頭的榮耀背後卻籠罩著陰霾，隨著派拉蒙開出1100億美元的併購案在進行，好萊塢百年製片大廠恐走入歷史，經歷過電影黃金年代的大公司可能又會減少。華納兄弟在今年度奧斯卡頒獎典禮上的11項獎佳績，打平了過去米高梅、派拉蒙、新線分別以《賓漢》、《鐵達尼號》、《魔戒三部曲：王者再臨》獲得的戰果，不同的是上面3家公司光靠1部片就拿走11座獎，華納今年3部強片的總獎數才湊齊11座，儘管如此，已經是本屆奧斯卡各入圍影片的出品公司中的冠軍龍頭，但派拉蒙1100億美元併購案讓這佳績也蒙上陰影，華納的光輝恐將慢慢在觀眾眼前消逝。今年榮登最佳男主角的《罪人》麥可·B·喬丹，上台領獎時就特別感謝華納兄弟願意押注在原創理念與藝術性上，而派拉蒙併購之後，這樣的空間還有多少？其他在本屆奧斯卡有多項入圍強片的片商，還包括推出《KPop 獵魔女團》與《科學怪人》而拿下7座獎的Netflix，成績僅次於華納。迪士尼集團靠《阿凡達：火與燼》保住視覺特效獎的面子，NBC環球旗下的焦點影業推則有影后得獎片《哈姆奈特》。最慘的莫過於獨立製片大廠A24，《橫衝直闖》入圍9項卻全數槓龜。而產業整併已讓典禮現場氣氛變得微妙，在業界打滾多年的資深行銷主管普萊斯感嘆：「在慶祝電影製作的成就同時，我們真的不可能忽略掉又要失去一家製片廠，這真是令人心痛。」好萊塢經過罷工陰影與AI的威脅之後，竟要開始面對主要製片廠數量減少的危機。針對併購華納兄弟之後的未來布局，派拉蒙執行長大衛艾里森承諾未來每年將由派拉蒙與華納平分製作30部電影，華納過去曾經推出《超人》、《MINECRAFT麥塊電影》等大IP名作，派拉蒙則有《不可能的任務》、《捍衛戰士》等。兩邊合而為一，究竟是新時代的開端，還是美好往日的句點？全球影迷只能拭目以待。