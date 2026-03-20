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▲曾愷玹出席鹼性離子水的活動，展現優異的保養成果，她平常也有每天喝近2000cc水的習慣。（圖／記者吳翊緁攝）

▲曾愷玹《陽光女子合唱團》讓老公跟女兒都看到哭，也很支持她再回幕前拍戲。（圖／記者吳翊緁攝）

賣破國片票房數字最高紀錄的《陽光女子合唱團》，讓淡出大銀幕多年的曾愷玹多了「國民媽媽」的形象，不少年輕影迷更是現在才認識她。她笑言自己12歲的女兒看完片子哭得臉上涕淚縱橫，竟然很安靜沒跟她要面紙，還直呼：「媽媽演得太少了。」似乎很支持她回去拍戲，更會跟她片中的女兒羅晨恩吃醋，反應相當可愛。《陽光女子合唱團》讓曾愷玹成為新世代影迷好奇的對象，也有觀眾感嘆：「現在已經到了要解釋曾愷玹是誰的時候嗎？」她聽了笑道：「正常啦，我也很久沒有太頻繁的活動。」好友們在片子上映後一直叫她去上threads，她才知道自己在threads被封為「國民媽媽」，認為角色有打動大家很榮幸。她老公跟女兒也都看片看到哭，女兒還會在她關注羅晨恩社群動態時，吃味說道：「又在看妳女兒了唷。」挾台灣賣破7.4億的強大氣勢，《陽光女子合唱團》4月4日將在中國上映，曾愷玹表示知道這個消息，卻不清楚影片內容是否會為了配合當地尺度而修剪或是更動。她透露老公盯票房盯得很緊，忍不住打趣道：「你是有投資嗎？」各方讚她貌美如昔、保養極佳，她透露自己一直有規律運動、每天喝快2000cc的水，盡量保持心情愉悅，還口出金句：「每天心情很不好的話你也不可能漂亮。」當初《陽光女子合唱團》導演林孝謙來接洽她，告訴她自己腦中想不到別人來演這角色，劇本本身也很打動她，就欣然加入演出。對於之後再拍戲，曾愷玹認為要有讓自己被打動的劇本，也會很在意有沒有突破、是不是跟以往的她不同，隨著女兒慢慢長大，她也會慢慢再把生活重心挪向演藝工作和其他感興趣的事。她強調老公其實一直都沒覺得婚後就需要她以家庭為主，反倒都很鼓勵她做自己想做的事，她則開了藝術選品店，認為婚後的這十多年，也沒有完全將自身的興趣與事業都放下。曾愷玹本來就選擇要多陪伴女兒成長，現在女兒也長大、很貼心，甚至在她的生日會拿出並不算豐厚的零用錢，買一些她喜歡的餅乾之類小東西送給她當禮物，也會跟她透露自己心儀的對象之類的訊息，她不會鼓勵女兒勇敢追愛，笑道：「我女兒比我主動多了。」問她女兒是否有許願能夠看到媽媽跟自己的哪些偶像合作？曾愷玹笑道：「我應該不太可能有機會跟Jisoo拍戲吧？現在這個年紀的小孩都是瘋K-pop。」不過她當年和周杰倫合演的《不能說的祕密》在韓國非常受到歡迎，去年還被翻拍，她又是一笑：「那個都20年前的事情了。」女兒願意跟她分享自己的心情，她已經覺得很不錯。