（20：30更新，BTS回歸演唱會圓滿落幕）BTS（防彈少年團）正式回歸，今（21）日台灣時間晚間7點直接把舞台搬到首爾歷史地標光化門廣場，因為彩排導致腳韌帶受傷的隊長RM站C位帥喊：「大家好，我們回來了！」超寵粉的BTS也誠意滿滿，從《Body to Body》、《Hooligan》、《Butter》、《MIC DROP》一路唱到《SWIM》新舊歌交錯，成員們激動的說，不敢相信他們終於回歸了，讓台下4萬名ARMY（粉絲名）也跟著感動落淚、高喊又戀愛了。
BTS回來了！RM受傷坐椅子登場感動萬人
BTS隊長RM因為19日彩排不慎受傷，確定腳踝韌帶撕裂不能表演，公司宣布活動會有限制，但他今天依舊活力滿滿上場，還率領成員們高喊：「大家好我們回來了！」BTS接著一連送上《Body to Body》、《Hooligan》、《2.0》等3首新歌首唱，瞬間炒熱現場氣氛！值得一提的是，他們還結合韓國傳統民謠阿里郎，表演十分新穎。
BTS高歌經典神曲〈Mic Drop〉！全場跟著唱
BTS 除了演唱新歌，更驚喜獻唱經典神曲〈Mic Drop〉，讓全場ARMY瞬間熱血沸騰，還跟著歌詞嗨喊「對不起媽媽！」結尾時SUGA也還原超經典丟麥動作，讓現場、守候在直播螢幕前的粉絲全部陷入回憶殺中。
新舊神曲連發 團員感性認「像在做夢」
BTS完整體睽違兩年半重回舞台，從《Body to Body》、《Hooligan》、《Butter》、《MIC DROP》一路唱到《SWIM》新舊歌交錯。成員們面對近4萬名粉絲激動表示，不敢相信終於能以團體身分回歸，JIMIN暖心叮嚀歌迷別感冒，柾國則坦言登台前雖有恐懼，但見到ARMY後只剩下幸福與開心的真實感。
隊長RM與SUGA也分享新專輯《ARIRANG》的製作心路歷程，透露全團在洛杉磯閉關兩個月，致力於呈現「最真實且成熟的七個人」。RM強調作品誠實記錄了成員當下的狀態，而JIN則在感性氛圍中帥氣切換模式，以一句「準備好了嗎？」帶動全場氣氛。
BTS回歸坦言不安！光化門萬人暖心安慰：你們很特別
成員們在演出中真情流露，JIMIN謙稱「我們並非特別的人」時，瞬間遭台下萬名粉絲齊聲反駁「才沒有」，場面既溫馨又感人。柾國與JIN也感性表示，雖然面對久違的舞台感到緊張，但看到ARMY的熱情反應後，不安感全轉化為表演的動力。
BTS光化門11首神曲連發！新舊經典交織 4萬粉淚崩
BTS 1小時內狂飆11首歌曲，開場以新歌〈Body to Body〉震撼揭幕，隨後驚喜祭出〈Butter〉與〈MIC DROP〉等經典作，成員感性透露，休止期間曾擔心被遺忘，台下ARMY則以震耳欲聾的尖叫與淚水熱烈回應，證明防彈天團人氣依舊巔峰。
演唱會後半段化身大型KTV，全場大合唱〈DYNAMITE〉嗨翻街頭；BTS壓軸則選定〈MIKROKOSMOS〉，在壯闊燈海中，7位成員併排深情獻唱並兩度鞠躬謝幕。這場演出不僅展示了新專輯《ARIRANG》的成長，更透過新舊交織的歌單，讓苦等兩年多的粉絲紅了眼眶，激動直呼「終於等到你們回來」。
BTS 7位成員Jin、SUGA、j-hope、RM、Jimin、V、柾國帶著新專輯《ARIRANG》正式回歸，結束超過2年半的空白期後全面重啟活動，今日台灣時間晚間7點直接把舞台搬到首爾歷史地標光化門廣場，舉辦免費大型演唱會《BTS THE COMEBACK演唱會｜ARIRANG》。這場回歸秀不只將首度公開新歌《SWIM》表演舞台，現場也預估湧入來自各國的26萬名觀眾，Netflix確定同步全球直播，讓沒辦法到場的粉絲也能第一時間跟上BTS這波重啟活動的大場面。不過根據《朝鮮日報》報導，截至韓國時間晚間7點，現場實際聚集人數約落在3萬6000至3萬8000人之間，與先前預估出現明顯落差。
BTS光化門舉辦免費演唱會 《ARIRANG》新歌通通首唱
BTS在3月20日發行《ARIRANG》專輯，共收錄14首歌，成員全員參與製作，主打歌《SWIM》MV上線一天就突破3000萬觀看；這場光化門演出不只是新歌的首個大型表演舞台，也替這次的回歸正式揭開序幕，而今晚除了《SWIM》，其他熱門新歌《No. 29》、《Body to Body》、《Hooligan》也有望表演。
BTS光化門演唱會戒備森嚴 通過一道道關卡才能入場
BTS這次的回歸規模從一開始就非普通等級，韓國政府自19日凌晨起將光化門一帶把警戒提升至「注意」等級，直接動員約6500名警力與高空監測車、照明車、可折式圍欄等等5400件設備全面部署，連總統李在明都親自開口盯場，從交通、人流到突發狀況全數納入國家級維安系統，整場演出直接升級成國家等級大型活動。
現場控管更是嚴格到不行，觀眾只能從31個指定入口進場，每一處都設有金屬探測器與手持掃描設備，從早上7點就開始全面檢查，並設下「人潮密度紅線」，一旦超過每平方公尺2人就會立即停止放行，同時搭配高空監測與現場即時控管，從地面到空中全面盯場，確保現場人潮不會失控。
📍BTS《ARIRANG》回歸演唱會時間、地點
日期：2026年3月21日（六）台灣時間晚間7點／韓國時間晚間8點
地點：光化門廣場
直播：Netflix（全球同步直播）
📍BTS《ARIRANG》收錄曲目
1.《Body to Body》
2.《Hooligan》
3.《Aliens》
4.《FYA》
5.《2.0》
6.《No. 29》
7.《SWIM》
8.《Merry Go Round》
9.《NORMAL》
10.《Like Animals》
11.《they don't know about us》
12.《One More Night》
13.《Please》
14.《Into the Sun》
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BTS隊長RM因為19日彩排不慎受傷，確定腳踝韌帶撕裂不能表演，公司宣布活動會有限制，但他今天依舊活力滿滿上場，還率領成員們高喊：「大家好我們回來了！」BTS接著一連送上《Body to Body》、《Hooligan》、《2.0》等3首新歌首唱，瞬間炒熱現場氣氛！值得一提的是，他們還結合韓國傳統民謠阿里郎，表演十分新穎。
BTS 除了演唱新歌，更驚喜獻唱經典神曲〈Mic Drop〉，讓全場ARMY瞬間熱血沸騰，還跟著歌詞嗨喊「對不起媽媽！」結尾時SUGA也還原超經典丟麥動作，讓現場、守候在直播螢幕前的粉絲全部陷入回憶殺中。
新舊神曲連發 團員感性認「像在做夢」
BTS完整體睽違兩年半重回舞台，從《Body to Body》、《Hooligan》、《Butter》、《MIC DROP》一路唱到《SWIM》新舊歌交錯。成員們面對近4萬名粉絲激動表示，不敢相信終於能以團體身分回歸，JIMIN暖心叮嚀歌迷別感冒，柾國則坦言登台前雖有恐懼，但見到ARMY後只剩下幸福與開心的真實感。
隊長RM與SUGA也分享新專輯《ARIRANG》的製作心路歷程，透露全團在洛杉磯閉關兩個月，致力於呈現「最真實且成熟的七個人」。RM強調作品誠實記錄了成員當下的狀態，而JIN則在感性氛圍中帥氣切換模式，以一句「準備好了嗎？」帶動全場氣氛。
成員們在演出中真情流露，JIMIN謙稱「我們並非特別的人」時，瞬間遭台下萬名粉絲齊聲反駁「才沒有」，場面既溫馨又感人。柾國與JIN也感性表示，雖然面對久違的舞台感到緊張，但看到ARMY的熱情反應後，不安感全轉化為表演的動力。
BTS光化門11首神曲連發！新舊經典交織 4萬粉淚崩
BTS 1小時內狂飆11首歌曲，開場以新歌〈Body to Body〉震撼揭幕，隨後驚喜祭出〈Butter〉與〈MIC DROP〉等經典作，成員感性透露，休止期間曾擔心被遺忘，台下ARMY則以震耳欲聾的尖叫與淚水熱烈回應，證明防彈天團人氣依舊巔峰。
演唱會後半段化身大型KTV，全場大合唱〈DYNAMITE〉嗨翻街頭；BTS壓軸則選定〈MIKROKOSMOS〉，在壯闊燈海中，7位成員併排深情獻唱並兩度鞠躬謝幕。這場演出不僅展示了新專輯《ARIRANG》的成長，更透過新舊交織的歌單，讓苦等兩年多的粉絲紅了眼眶，激動直呼「終於等到你們回來」。
BTS光化門舉辦免費演唱會 《ARIRANG》新歌通通首唱
BTS在3月20日發行《ARIRANG》專輯，共收錄14首歌，成員全員參與製作，主打歌《SWIM》MV上線一天就突破3000萬觀看；這場光化門演出不只是新歌的首個大型表演舞台，也替這次的回歸正式揭開序幕，而今晚除了《SWIM》，其他熱門新歌《No. 29》、《Body to Body》、《Hooligan》也有望表演。
BTS光化門演唱會戒備森嚴 通過一道道關卡才能入場
BTS這次的回歸規模從一開始就非普通等級，韓國政府自19日凌晨起將光化門一帶把警戒提升至「注意」等級，直接動員約6500名警力與高空監測車、照明車、可折式圍欄等等5400件設備全面部署，連總統李在明都親自開口盯場，從交通、人流到突發狀況全數納入國家級維安系統，整場演出直接升級成國家等級大型活動。
現場控管更是嚴格到不行，觀眾只能從31個指定入口進場，每一處都設有金屬探測器與手持掃描設備，從早上7點就開始全面檢查，並設下「人潮密度紅線」，一旦超過每平方公尺2人就會立即停止放行，同時搭配高空監測與現場即時控管，從地面到空中全面盯場，確保現場人潮不會失控。
📍BTS《ARIRANG》回歸演唱會時間、地點
日期：2026年3月21日（六）台灣時間晚間7點／韓國時間晚間8點
地點：光化門廣場
直播：Netflix（全球同步直播）
📍BTS《ARIRANG》收錄曲目
1.《Body to Body》
2.《Hooligan》
3.《Aliens》
4.《FYA》
5.《2.0》
6.《No. 29》
7.《SWIM》
8.《Merry Go Round》
9.《NORMAL》
10.《Like Animals》
11.《they don't know about us》
12.《One More Night》
13.《Please》
14.《Into the Sun》