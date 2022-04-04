減肥怕復胖？營養師曝「211餐盤法」維持苗條：還吃得飽
許多人減肥都是使用錯誤的方法，不僅復胖速度快，還有可能傷害身體健康，對此營養師高敏敏就分享「211餐盤減肥法」，除了能穩定血糖，更能攝取到營養素、補充每日營養所需、維持飽足感，還能避免復胖發生。
高敏敏指出，211餐盤就是將每一餐的餐盤分成4等分，「蔬菜2等分：蛋白質1等分：碳水1等分」，只要遵守各個食材的挑選原則就可以輕鬆拿捏好比例，蔬菜2等分以各色蔬菜類、菇類、藻類為主，其中都富含膳食纖維，幫助順暢排便，蛋白質1等分建議優先選擇植物性、白肉，順序以豆>魚>蛋>肉為主，最後碳水1等分選擇上以非精緻>精緻為主，像是黑米、糙米、燕麥等，用原型全穀食物取代部分白飯、白麵條，也可以在餐後補充乳品類及水果、堅果。
高敏敏建議，每天早晚喝1杯牛奶來補充一天50%的鈣質所需，也可以吃優格、優酪乳、起司、豆製品，水果類可以每天吃2拳頭，或放到碗裡8分滿碗的量，以低GI為主：芭樂、番茄等，油脂與堅果種子類則每天1茶匙，約大拇指第1指節大小即可。
另外，高敏敏也表示，吃飯的順序也是減重的學問之一，「建議可以在飯前喝一杯水，再吃蛋白質的食物→蔬菜類→澱粉類→水果，這樣吃下來除了飽足感，更能達到營養均衡」。（編輯：賴禹妡）
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