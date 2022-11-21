永遠睡不飽？專家曝「這樣吃」一覺好眠　教3招效率補眠

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1.「環境壓力」，光線、房間擺設或是更換睡眠環境
2.「心理壓力」，工作、家庭、生活、感情創傷等皆可能為形成惡夢原因
3.「忽略壓力」，認為自己撐得住，或因忙碌選擇無視壓力
4.「生病」，發燒、重感冒、疾病都可能增加做惡夢機率
5.「藥物」，某些抗心理疾病藥物可能會造成多夢
6.「食物、酒精」，高脂肪食物及酒精，會使睡眠品質變差。
那麼想要解除惡夢、安穩睡上一覺該怎麼做呢？高敏敏建議可以從調整心理狀態外加改善睡眠環境下手，可以調整心理狀態：
1.檢視壓力：確認是否有無形的壓力被忽視
2.回憶惡夢：有時惡夢會對應現實 可藉此釐清壓力來源
3.找人傾聽：可與親友訴說夢境 藉此宣洩壓力
4.重視睡眠：勿將睡眠作為例事 做到睡眠=休息
也可以試著改善睡眠環境：
1.更改房間擺設：避開鏡子及高櫃或調整睡眠光線
2.規劃行程：前一天安排隔天行程，勿睡醒就處理繁複雜事
3.提升睡眠設備：提升睡眠設備：如床、枕頭等 或購入助睡眠品
4.信仰事物：如聖經、佛珠等各式收藏
高敏敏指出，其實調整睡眠是有訣竅的，除了改善做法，飲食也很重要，可以多攝取陽光維生素D，缺乏時會焦慮、肌肉無力、骨質疏鬆，建議可以多補充蕈菇類、雞蛋，也可以多去戶外走走、曬曬太陽，補充維生素D沒有陽光的日子就用吃的吧！
另外高敏敏表示，還可以多補充礦物質鈣，放鬆肌肉、舒緩壓力，像是牛奶、豆乾、豆皮、小魚乾、黑芝麻等這些都是鈣質豐富的食物，以及色胺酸，製造快樂賀爾蒙血清素，改善大腦壓力，而牛奶、乳酪、香蕉中都有豐富的色胺酸。
高敏敏透露，補眠也不是睡越久越好，有時可能會越睡越累，想要效率補眠建議可以分段式補眠，即便逢假日，每天多睡1小時即可，但記得不過度補眠，晚睡或晚起以1-2小時為限，精神較佳，最後是假日結束前提早睡，假日結束前提早20分鐘上床，慢慢調整回原本作息，另外如果平時有熬夜習慣，補水就很重要！足夠的水分才能使身體健康運作、有精神，還可以幫助細胞修復、修復疲勞遠離惡夢。（編輯：賴禹妡）
【本文獲臉書粉絲團《高敏敏營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】