不斷更新／杜蘇芮颱風即將觸陸！暴雨由東往西轟　最新動態一次看

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📍2023／07／25 20:30
杜蘇芮颱風逼近！台南、高雄將進「陸警範圍」
氣象局預報中心技正羅雅尹指出，目前「陸上警報」的警戒範圍是「屏東、恆春半島、台東縣」，高雄市和台南市有機會在深夜進入警戒範圍，整個颱風暴風圈會在明（26）日早上接觸台灣陸地，雨勢也會慢慢擴及到南部地區。明日上半天東半部雨勢更明顯，南部進入雨區，在週三晚上至週四一整天，颱風最靠近台灣，東半部、南部、澎湖、金門的降雨將會相當劇烈，中部以北地區影響較小。
📍2023／07／25 17:30
杜蘇芮颱風持續靠近！台東進入陸警範圍
中度颱風杜蘇芮今（25）日傍晚持續發布「陸上警報」和「海上警報」，中央氣象局表示，由於杜蘇芮颱風越來越靠近台灣，「陸上警報」的警戒範圍也從原本的屏東、恆春半島，再加入台東縣，南部各縣市在未來也將陸續進入警戒區，杜蘇芮依舊在未來6小時內有機會增強為「強烈颱風」。
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