杜蘇芮颱風「海陸警齊發」！週三上午暴風圈觸陸　劇烈雨彈轟2天

不斷更新／杜蘇芮颱風即將觸陸！暴雨由東往西轟　最新動態一次看

▲杜蘇芮颱風持續朝台灣靠近，登陸機率不高，但受暴風圈即將觸陸影響，中央氣象局持續發布「陸上警報」和「海上警報」。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲杜蘇芮颱風持續朝台灣靠近，登陸機率不高，但受暴風圈即將觸陸影響，中央氣象局持續發布「陸上警報」和「海上警報」。（圖／翻攝中央氣象局官網）

記者張志浩/綜合報導

（更新時間00:07）杜蘇芮颱風（Doksuri，韓國命名，原意為禿鷲）持續朝台灣靠近，登陸機率不高，中央氣象局持續發布「陸上警報」和「海上警報」，屏東、恆春半島、台東已進入警戒範圍，東半部雨勢會越來越明顯，颱風暴風圈今（26）日上午將觸陸，南部地區也將進入雨區，週三晚上至週四一整天，颱風最靠近台灣，東半部、南部、澎湖、金門的降雨將會相當劇烈，《NOWnews今日新聞》將持續更新杜蘇芮颱風最新動態，民眾請特別留意並提前防災。

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▲杜蘇芮颱風即將觸陸，明日上半天東半部雨勢更明顯，可能出現大雨或豪雨，南部地區也將進入雨區。（圖／中央氣象局提供）
▲杜蘇芮颱風即將觸陸，明日上半天東半部雨勢更明顯，可能出現大雨或豪雨，南部地區也將進入雨區。（圖／中央氣象局提供）
🟡杜蘇芮颱風最新動態

📍2023／07／25  20:30
杜蘇芮颱風逼近！台南、高雄將進「陸警範圍」
氣象局預報中心技正羅雅尹指出，目前「陸上警報」的警戒範圍是「屏東、恆春半島、台東縣」，高雄市和台南市有機會在深夜進入警戒範圍，整個颱風暴風圈會在明（26）日早上接觸台灣陸地，雨勢也會慢慢擴及到南部地區。明日上半天東半部雨勢更明顯，南部進入雨區，在週三晚上至週四一整天，颱風最靠近台灣，東半部、南部、澎湖、金門的降雨將會相當劇烈，中部以北地區影響較小。

📍2023／07／25  17:30
杜蘇芮颱風持續靠近！台東進入陸警範圍
中度颱風杜蘇芮今（25）日傍晚持續發布「陸上警報」和「海上警報」，中央氣象局表示，由於杜蘇芮颱風越來越靠近台灣，「陸上警報」的警戒範圍也從原本的屏東、恆春半島，再加入台東縣，南部各縣市在未來也將陸續進入警戒區，杜蘇芮依舊在未來6小時內有機會增強為「強烈颱風」。

▲中央氣象局表示，由於杜蘇芮颱風越來越靠近台灣，「陸上警報」的警戒範圍也從原本的屏東、恆春半島，再加入台東縣。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲中央氣象局表示，由於杜蘇芮颱風越來越靠近台灣，「陸上警報」的警戒範圍也從原本的屏東、恆春半島，再加入台東縣。（圖／翻攝中央氣象局官網）
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📍杜蘇芮颱風風雨預估。（點此連結）
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