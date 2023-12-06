煮泡麵隱藏技巧！五星主廚曝「水量是關鍵」 加蛋後1動作毀湯頭
韓式泡麵在全球相當受歡迎，其特色之一就是有嚼勁的麵條再配上濃郁的湯頭，讓人百吃不厭。南韓五星級飯店主廚孫榮就在YouTube頻道中，教學如何煮出更好吃韓國泡麵的技巧，其中除了水量是關鍵，在加蛋時更要小心別立即攪拌，否則會讓湯頭整個毀掉。
記者賴禹妡／綜合報導
孫榮時常在YouTube頻道分享韓國泡麵煮法，他表示韓國泡麵的粉包不必全部加入，因為那是韓國人喜歡的鹹度標準，可以依照台灣人習慣的口味調整。另外，孫榮也建議在冷水時就先加入粉包，才能讓湯更快煮沸。
孫榮指出，大部分的泡麵包裝都是建議使用550ml的水量來煮，最好是不要超過這個水量，因為泡麵湯底越多、味道越淡。他透露自己平時喜歡先加入一半的水量，讓麵條更容易吸附湯底的味道，等麵條8分熟之後再加入剩下的水，才會讓湯頭與麵條的味道完美呈現。
孫榮提醒，在煮泡麵時要記得將麵條夾起來放涼幾秒，再丟入鍋內繼續煮，這個動作要進行3到5次，才能讓麵條熟度更均勻，口感也會更加Q彈。此外，在加入雞蛋時有個重點，當淋入打散的蛋液時，加入後千萬不要攪拌，原因是攪拌之後湯底會與雞蛋混合，泡麵的味道會因此出不來。最後，若泡麵有附起司粉包，記得最後再加入，因為它的香氣很容易不見。