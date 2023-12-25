倒數19天最新戰報／賴結束環島　拋政見打造「北北基桃首都」轉型

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賴清德環島拼圖昨回到北部，他在桃園表示，將提出5大建設，打造桃園成為台灣的新矽谷，也讓桃園成為宜居的科技重鎮。回到故鄉新北，他拋出政策牛肉「新北一二三」，一大動力就是建構首都圈環狀線，兩大發展核心分別是淡海科學城與基隆河谷黃金廊帶，三大生活遠景則是加速新北社會住宅推動、國家兒童未來館、國家電影及影視文化中心的落成。回到最終站台北，賴說未來他將啟動四大成長引擎，帶動「北北基桃首都圈」的轉型與躍昇，包含第一、首都圈環狀線；第二、雙空港、雙海港；第三、基隆河谷黃金廊帶；第四、打造以文化為核心的台北城市品牌。
賴清德受訪時被問到，趙少康說侯友宜是老大，賴說，賴清德當總統，人民才是老大、老闆，人民才是國家的主人。萬里老家被網友譏為「賴皮寮」，還變成打卡景點，引發當地民眾不滿，賴清德說，對於礦區居民感到很過意不去，因為個人的選舉讓他們相當恐慌，允諾未來會找出保障其居住權益的方法，也希望社會大眾尊重礦區民眾生活安寧的權益。
【國民黨】
侯友宜昨到台中造勢，他說，要贏回中華民國、贏回台灣，中台灣就是關鍵，未來他當總統，一定會改變縣市不平等狀況，為中台灣拚發展。賴清德質疑他名下的「凱旋苑」學生宿舍，5坪大房間月租1萬6000多元，一坪租金比101大樓平均還貴。侯友宜回應，「凱旋苑」是太太從娘家合法繼承，依法繳稅的合法資產，歡迎大家來檢驗，沒有問題的。
柯文哲日前自爆，韓國瑜本來可能是他的副手，侯友宜則說喊話柯文哲，「應該多尊重自己的副手、也要尊重韓國瑜的選擇」。
【民眾黨】
柯文哲近日接連到南部造勢，要將勢力跨越濁水溪，柯文哲昨表示，選後會找時間，帶著新科立委拜訪韓國瑜，聊聊對國家治理、聯合政府的理念；此外，郭台銘對於台灣產業發展，具有前瞻與宏遠的眼光，他選後也會繼續推動郭的政策。
柯文哲昨到屏東也重砲抨擊民進黨政府，「吃相」比國民黨難看，「不只整碗捧去，是連碗都吃光光」。他並感嘆政府控制媒體，天天說他民調第三，是他這次選戰所遭遇的最大問題。
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