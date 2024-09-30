不斷更新／山陀兒颱風「海陸警齊發」！最新路徑、風雨影響出爐　

（更新時間03:00）中度颱風「山陀兒」（Krathon，泰國提供）路徑持續向台灣逼近，中央氣象署今（30）日凌晨2時發布「海上陸上警報」，颱風暴風圈可能在18小時後接觸台灣陸地，過去一段時間，山陀兒颱風強度持續增強，但速度依舊相當緩慢，今天路徑會持續往西北移動，明（1）日往北轉向，有機會登陸南台灣。
據氣象署資料，山陀兒颱風今天凌晨2時，中心在鵝鑾鼻東南方約290公里海面上，以每小時11轉8公里的速度，向西北西前進，近中心最大風速每秒43公尺，相當於14級風；瞬間最大陣風每秒53公尺，相當於16級風，七級風平均暴風半徑200公里，十級風平均暴風半徑70公里。
🟡山陀兒颱風風雨影響
今天山陀兒颱風外圍環流影響，北部、東半部地區、恆春半島、中部山區有「局部大雨或豪雨」，尤其恆春半島、東半部、北部山區有「局部豪雨等級以上」降雨發生的機率，其它地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部山區也有局部大雨發生的機率。
氣象署提醒，今天在恆春半島及蘭嶼、綠島易有9至11級強陣風，新竹以北、東南部沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖也有8至9級強陣風，適逢上班上課日，民眾外出務必留意天氣，攜帶雨具。
🟡山陀兒颱風最新動態
📍2024／09／30 02:30
山陀兒颱風持續增強逼近 氣象署發布「陸上警報」
山陀兒颱風過去3小時強度略增強，目前中心在鵝鑾鼻東南方海面，向西北西轉西北移動，暴風圈正進入台灣南方近海，對巴士海峽、台灣東南部海面、台灣海峽南部將構成威脅，預計颱風未來強度有增強的趨勢。
⚠️警戒範圍
📌陸上：臺東、恆春半島。
📌海上：臺灣海峽南部、臺灣東南部海面、巴士海峽、東沙島
📍2024／09／29 20:30
山陀兒颱風還在發育 路徑再往西修
中央氣象署技正林秉煜指出，山陀兒颱風過去3小時強度略增強且暴風圈稍擴大，且整體路徑再往西調整，特別提醒西南部民眾，若山陀兒颱風持續往西，週二北轉時間間較晚，颱風最扎實的環流可能直接衝進台灣西南部，雨勢有可能比北部、東半部明顯，請民眾務必留意颱風最新動態。
📍2024／09／29 17:30
山陀兒颱風海警範圍擴大
山陀兒颱風過去3小時強度略增強，速度相當緩慢，目前中心在鵝鑾鼻東南方海面，向西北西移動，暴風圈正逐漸進入巴士海峽，對巴士海峽及台灣東南部海面將構成威脅，未來強度有增強且暴風圈有擴大的趨勢。氣象署也在傍晚將海上警暴範圍擴大至台灣東南部海面，包含綠島、蘭嶼。
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🟡山陀兒颱風風雨影響
今天山陀兒颱風外圍環流影響，北部、東半部地區、恆春半島、中部山區有「局部大雨或豪雨」，尤其恆春半島、東半部、北部山區有「局部豪雨等級以上」降雨發生的機率，其它地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部山區也有局部大雨發生的機率。
氣象署提醒，今天在恆春半島及蘭嶼、綠島易有9至11級強陣風，新竹以北、東南部沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖也有8至9級強陣風，適逢上班上課日，民眾外出務必留意天氣，攜帶雨具。
🟡山陀兒颱風最新動態
📍2024／09／30 02:30
山陀兒颱風持續增強逼近 氣象署發布「陸上警報」
山陀兒颱風過去3小時強度略增強，目前中心在鵝鑾鼻東南方海面，向西北西轉西北移動，暴風圈正進入台灣南方近海，對巴士海峽、台灣東南部海面、台灣海峽南部將構成威脅，預計颱風未來強度有增強的趨勢。
⚠️警戒範圍
📌陸上：臺東、恆春半島。
📌海上：臺灣海峽南部、臺灣東南部海面、巴士海峽、東沙島
📍2024／09／29 20:30
山陀兒颱風還在發育 路徑再往西修
中央氣象署技正林秉煜指出，山陀兒颱風過去3小時強度略增強且暴風圈稍擴大，且整體路徑再往西調整，特別提醒西南部民眾，若山陀兒颱風持續往西，週二北轉時間間較晚，颱風最扎實的環流可能直接衝進台灣西南部，雨勢有可能比北部、東半部明顯，請民眾務必留意颱風最新動態。
📍2024／09／29 17:30
山陀兒颱風海警範圍擴大
山陀兒颱風過去3小時強度略增強，速度相當緩慢，目前中心在鵝鑾鼻東南方海面，向西北西移動，暴風圈正逐漸進入巴士海峽，對巴士海峽及台灣東南部海面將構成威脅，未來強度有增強且暴風圈有擴大的趨勢。氣象署也在傍晚將海上警暴範圍擴大至台灣東南部海面，包含綠島、蘭嶼。
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