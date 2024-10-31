康芮颱風（國際命名：KONG-REY）強颱來勢洶洶，全台一整天強風豪雨有感，預估今（31）日中午從台東一帶登陸。停班停課颱風假沒外送，中午準備吃飯找不到餐廳開門，幫大家一次整理7大速食「買一送一」優惠，麥當勞買一送一、必勝客大披薩199元、達美樂買1送2、拿坡里6塊炸雞桶199元、漢堡王「加1元多一件」等，冒著風雨出門當然要划算吃飽飽。颱風天最想知道速食餐廳有沒有開？「一鍵查詢」好方便。
📌麥當勞「買一送一」！APP萬聖節優惠券 颱風天麥當勞有開嗎？
麥當勞現正推出購買麥當勞分享盒可享超值加購「指定飲品買一送一」，包括麥脆雞腿分享盒(6塊)、麥克雞塊20塊/30塊、雞塊雞腿分享盒、勁辣香雞翅分享盒；指定飲品則有中杯可口可樂、可口可樂zero、雪碧、檸檬風味紅茶(冰)、無糖綠茶(冰)、無糖紅茶(冰)，及經典美式咖啡(冰/熱)、焦糖奶茶(冰)；限同品項、同冰熱，最多買5送5（不適用歡樂送）。
最新麥當勞歡樂送優惠也有「買一送一」，即日起至11月19日，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，消費滿38元起，輸入優惠代碼「LOVEMCD」，爽吃大薯、勁辣香雞翅、薯餅、蜂蜜奶茶(冰/熱)（5擇1）都「買一送一」，最高直接現省69元。萬聖節10月31日APP加碼限定「麥粉轉轉盤」活動抽中獎率100％的8大優惠券。
本週麥當勞APP全球版即日起至11月3日，單點「大麥克」特價56元、買超值全餐「免費送蘋果派」、單點四盎司牛肉堡「免費送中薯」、「美式咖啡＋麥香魚」套餐特價99元。提醒大家，每券限兌換一次，不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳。
📌必勝客：大披薩199元！比買一送一便宜 颱風天必勝客有開嗎？
必勝客即日起至11月1日，超值必勝嗑優惠代碼「94199」，爽吃單點5款大披薩199元特價，口味包括夏威夷、雙層美式臘腸、四小福、日式照燒雞、黃金咖哩海鮮任選，也可升級239元開吃海陸總動員、熱帶鳳梨海鮮總匯、雙拼披薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福；中午限定「91099」套餐「主食＋副食＋飲料」99元。
不限時段優惠代碼「91199」開吃「主食5選1＋副食3選1＋飲料2選1」199元、「93288」則有「大披薩5選1＋副食3選1＋飲料2選1」299元。
📌達美樂：萬聖節大披薩「買1送2」
萬聖節達美樂外帶大披薩「買一送一」加碼再免費送可樂！最夯的金鑽夏威夷、龍蝦舞沙拉、海鮮四喜和BBQ雞肉口味任選，買「大披薩」送「大披薩」再送「大可樂」只要550元起限定優惠。
📌拿坡里：萬聖節「6塊炸雞桶」199元！
拿坡里炸雞專賣店即日起至10月31日萬聖節「不給炸雞就搗蛋」應景派對優惠，「6塊咔啦腿排桶」下殺199元（原價348元），幫大家試算，平均一塊只要33元爽吃帶骨雞腿排，現點現炸價格好划算。
📌21Plus：玉米濃湯買一送一！21香草烤雞萬聖節69折
21Plus推出週年慶適逢萬聖節，即日起至10月
31日，21招牌香草烤雞分享餐直接69折優惠回饋，「招牌21香草烤雞 2包專屬烤雞沾醬＋2杯蜂蜜綠茶」優惠價429元（原價620元），現省191元；萬聖節開吃「奶油酥塔殼＋香草烤雞蓉玉米濃湯」優惠價50元（原價85元），2 1Plus線上預訂平台限時開搶「買一送一」85元優惠。
📌漢堡王：「加1元多一件」歲末犒賞優惠券 颱風天漢堡王有開嗎？
漢堡王即日起至2024年12月31日「歲末犒賞優惠券」，開吃薯條、雞塊、洋蔥圈、辣薯球、玉米濃湯及中杯飲料都「加1元多一件」；「1+1自由配」爽吃牛肉堡、脆雞堡等多款漢堡搭配點心或飲料，共28款餐點組合「只要69元」起；銅板點心組也是69元起，整張吃完豪邁現省1864元。
犒賞學生族群，同樣即日起至今年底，學生本人持其有效學生證，到門市臨櫃購買指定「花生培根脆雞堡＋小薯＋中可」套餐99元、或「雙起士培根牛肉堡＋小薯、中可」套餐119元，加碼「免費送吃4塊雞塊」。
📌肯德基：萬聖節炸雞南瓜桶餐優惠 颱風天肯德基有開嗎？
肯德基40週年適逢萬聖節推出「好大一顆南瓜桶」放滿「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 4＋雙色轉轉QQ球＋香酥脆薯(中)＋可愛限量南瓜桶」限時特惠價999元（原價1199元），憑出示PK APP會員頁面、加入LINE官方帳號、或憑此截圖享優惠；即日起至11月30日，持「好大一顆南瓜桶」至門市，還可以61折優惠購買指定8塊雞桶優惠套餐，開吃「咔啦脆雞 x 8＋原味蛋撻 x 4＋比司吉 x 4」才599元。颱風天還有全新上市大人系「川麻湘辣紙包雞」可以暖胃。
📌壽司郎：生鮭魚壽司「一貫20元」最後一天！萬聖節裝扮優惠
台灣壽司郎宣布明星商品優惠限時回鮭，今10月31日最後一天，期間限定生鮭魚「2+1貫」60元，相當於「一貫20元」好划算。提醒大家，販售狀況以店舖實際情形為主；台北石牌店不參與此活動。
即日起至10月31日，壽司郎推出萬聖節特別活動，開賣期間限定「萬聖節南瓜布丁蛋糕」；10月31日當天於全台壽司桌席用餐，說出通關密語「我愛壽司郎」，免費送「壽司郎萌抱煎餅」！每店限量500個，贈完為止。
貼心提醒民眾，強颱康芮來勢洶洶，全台一整天強風豪雨有感，預估今（31）日下午從台東一帶登陸。請民眾外出時務必注意安全，建議消費者先行致電確認營業情況再出門。
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麥當勞現正推出購買麥當勞分享盒可享超值加購「指定飲品買一送一」，包括麥脆雞腿分享盒(6塊)、麥克雞塊20塊/30塊、雞塊雞腿分享盒、勁辣香雞翅分享盒；指定飲品則有中杯可口可樂、可口可樂zero、雪碧、檸檬風味紅茶(冰)、無糖綠茶(冰)、無糖紅茶(冰)，及經典美式咖啡(冰/熱)、焦糖奶茶(冰)；限同品項、同冰熱，最多買5送5（不適用歡樂送）。
最新麥當勞歡樂送優惠也有「買一送一」，即日起至11月19日，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，消費滿38元起，輸入優惠代碼「LOVEMCD」，爽吃大薯、勁辣香雞翅、薯餅、蜂蜜奶茶(冰/熱)（5擇1）都「買一送一」，最高直接現省69元。萬聖節10月31日APP加碼限定「麥粉轉轉盤」活動抽中獎率100％的8大優惠券。
本週麥當勞APP全球版即日起至11月3日，單點「大麥克」特價56元、買超值全餐「免費送蘋果派」、單點四盎司牛肉堡「免費送中薯」、「美式咖啡＋麥香魚」套餐特價99元。提醒大家，每券限兌換一次，不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳。
📌必勝客：大披薩199元！比買一送一便宜 颱風天必勝客有開嗎？
必勝客即日起至11月1日，超值必勝嗑優惠代碼「94199」，爽吃單點5款大披薩199元特價，口味包括夏威夷、雙層美式臘腸、四小福、日式照燒雞、黃金咖哩海鮮任選，也可升級239元開吃海陸總動員、熱帶鳳梨海鮮總匯、雙拼披薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福；中午限定「91099」套餐「主食＋副食＋飲料」99元。
不限時段優惠代碼「91199」開吃「主食5選1＋副食3選1＋飲料2選1」199元、「93288」則有「大披薩5選1＋副食3選1＋飲料2選1」299元。
📌達美樂：萬聖節大披薩「買1送2」
萬聖節達美樂外帶大披薩「買一送一」加碼再免費送可樂！最夯的金鑽夏威夷、龍蝦舞沙拉、海鮮四喜和BBQ雞肉口味任選，買「大披薩」送「大披薩」再送「大可樂」只要550元起限定優惠。
📌拿坡里：萬聖節「6塊炸雞桶」199元！
拿坡里炸雞專賣店即日起至10月31日萬聖節「不給炸雞就搗蛋」應景派對優惠，「6塊咔啦腿排桶」下殺199元（原價348元），幫大家試算，平均一塊只要33元爽吃帶骨雞腿排，現點現炸價格好划算。
📌21Plus：玉米濃湯買一送一！21香草烤雞萬聖節69折
21Plus推出週年慶適逢萬聖節，即日起至10月
📌漢堡王：「加1元多一件」歲末犒賞優惠券 颱風天漢堡王有開嗎？
漢堡王即日起至2024年12月31日「歲末犒賞優惠券」，開吃薯條、雞塊、洋蔥圈、辣薯球、玉米濃湯及中杯飲料都「加1元多一件」；「1+1自由配」爽吃牛肉堡、脆雞堡等多款漢堡搭配點心或飲料，共28款餐點組合「只要69元」起；銅板點心組也是69元起，整張吃完豪邁現省1864元。
犒賞學生族群，同樣即日起至今年底，學生本人持其有效學生證，到門市臨櫃購買指定「花生培根脆雞堡＋小薯＋中可」套餐99元、或「雙起士培根牛肉堡＋小薯、中可」套餐119元，加碼「免費送吃4塊雞塊」。
📌肯德基：萬聖節炸雞南瓜桶餐優惠 颱風天肯德基有開嗎？
肯德基40週年適逢萬聖節推出「好大一顆南瓜桶」放滿「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 4＋雙色轉轉QQ球＋香酥脆薯(中)＋可愛限量南瓜桶」限時特惠價999元（原價1199元），憑出示PK APP會員頁面、加入LINE官方帳號、或憑此截圖享優惠；即日起至11月30日，持「好大一顆南瓜桶」至門市，還可以61折優惠購買指定8塊雞桶優惠套餐，開吃「咔啦脆雞 x 8＋原味蛋撻 x 4＋比司吉 x 4」才599元。颱風天還有全新上市大人系「川麻湘辣紙包雞」可以暖胃。
📌壽司郎：生鮭魚壽司「一貫20元」最後一天！萬聖節裝扮優惠
台灣壽司郎宣布明星商品優惠限時回鮭，今10月31日最後一天，期間限定生鮭魚「2+1貫」60元，相當於「一貫20元」好划算。提醒大家，販售狀況以店舖實際情形為主；台北石牌店不參與此活動。
即日起至10月31日，壽司郎推出萬聖節特別活動，開賣期間限定「萬聖節南瓜布丁蛋糕」；10月31日當天於全台壽司桌席用餐，說出通關密語「我愛壽司郎」，免費送「壽司郎萌抱煎餅」！每店限量500個，贈完為止。
貼心提醒民眾，強颱康芮來勢洶洶，全台一整天強風豪雨有感，預估今（31）日下午從台東一帶登陸。請民眾外出時務必注意安全，建議消費者先行致電確認營業情況再出門。