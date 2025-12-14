《NOWNEWS今日新聞》帶讀者掌握今（14）日熱門娛樂新聞：歌手坣娜今年10月肺腺癌病逝，享年59歲，猶太籍老公富商薛智偉為她舉辦追思會，上百位親朋友好友到場致哀，他透露未來還有再婚打算：「一個男人不應該是孤單的，男人沒有女人的智慧是不足的，我沒有要當和尚，沒有什麼是不可能的。」
🟠 今日熱門娛樂新聞1：薛智偉才痛失坣娜！鬆口身家280億、再婚進度
歌手坣娜今年10月因肺腺癌辭世，享年59歲，她的猶太籍富商丈夫薛智偉今日為愛妻舉辦追思會，湧入上百位親友到場致哀，氣氛莊嚴肅穆。他被問及是否有再婚打算，薛智偉坦率回應：「一個男人不該孤單，沒有女人的智慧是不夠的，我沒打算當和尚，沒有什麼是不可能的。」對於外界傳他身家280億一事，他也幽默應道：「280億不是我自己會說的，會計會來找我算帳，錢不是我們的，是上帝的。」
🟠 今日熱門娛樂新聞2：「古典美人」何晴過世！首位中國瓊瑤女郎享壽61歲
中國女演員何晴於昨日在北京辭世，享壽61歲。何晴生前參與多部中國四大名著改編影視作品演出，被譽為「古典美人」。此外，她也曾演出瓊瑤劇《青青河邊草》，被視為首位成為「瓊瑤女郎」的中國女演員，在台灣觀眾心中留下深刻印象。
🟠 今日熱門娛樂新聞3：鄧紫棋要來了！世界巡迴確定有台北傳4月大巨蛋開唱
香港實力派歌手鄧紫棋憑藉《我是歌手》人氣暴漲，還曾於2013年入圍金曲獎歌后。7月時她親口透露有意來台開唱，讓粉絲相當期待，理想國今日於社群公布演唱會海報，正式宣布鄧紫棋將於明年4月登台演出，消息一出立刻讓粉絲感動直呼：「終於等到了！」
🟠 今日熱門娛樂新聞4：朱孝天帶小S看電影約會！個性秒被打槍嫌：大怪咖
男星朱孝天當年憑藉團體F4以及偶像劇《流星花園》走紅全亞洲，近日卻因未被納入F4復出演唱會名單再度成為話題。事實上，《流星花園》女主角大 S（徐熙媛）過去就曾公開吐槽他是「大怪咖」。2018年大S曾在節目中爆料，當年曾想撮合妹妹小S（徐熙娣）與朱孝天，還特地要他約小S去看電影，沒想到兩人完全沒火花，因為朱孝天實在太怪了。
🟠 今日熱門娛樂新聞5：宋智孝自曝8年祕戀！《RM》重疊仍零走漏
韓國女星宋智孝在《Running Man》預告中，罕見提及自己曾維持一段長達8年的戀情。她表示，這段感情幾乎與《Running Man》拍攝期重疊，但都沒被節目成員察覺。相關內容在社群平台迅速引發熱議，網友也紛紛好奇她如何在高曝光度與密集行程下，依然成功守護個人私生活。
