2026閃耀新北「1314跨河煙火」即將在12/31於新北淡水漁人碼頭熱鬧登場，演唱會於下午4點20分正式開唱。今年首創淡水、八里雙主場，邀請到HWASA華莎、蘇慧倫、蕭煌奇、黃偉晉、OZONE、張語噥、樋口愛、動力火車、U:NUS、陳華、梁文音等超強卡司，帶給民眾難忘的跨年夜。另外，今年的煙火秀以《萬花之河・冬之樂章》為主題，施放時長13分14秒、共35,520發的三幕式煙火展演，橫跨淡水漁人碼頭及八里左岸，是「全台唯一」跨河盛宴。《NOWNEWS今日新聞》整理出跨年晚會詳細資訊，卡司亮點、煙火、交通方式及直播頻道，讓您能夠輕鬆迎接2026年！
今年新北跨年首創雙舞台，分別有「淡水漁人碼頭 星光舞台」、「八里左岸 星月舞台」，集結台、日、韓藝人輪番演出，活動自下午4點20分登場。
時間：12月31日16:20-21:30
地點：淡水漁人碼頭、海關碼頭、八里左岸
🎤淡水漁人碼頭 星光舞台
主持人：江振愷Terry、林姮均
卡司：HWASA華莎、蘇慧倫、蕭煌奇、黃偉晉、OZONE、張語噥、小男孩樂團、隨心所欲樂團、李炳輝、YOYO家族、全方位樂團。
🎤八里左岸 星月舞台
主持人：黃鐙輝、曾子余、梁舒涵
卡司：樋口愛、動力火車、U:NUS、陳華、梁文音、babyMINT、以莉・高露、baby DONT Cry、梁舒涵&Dylan、PALLAS帕拉斯、賴晏駒、OPEN!家族
🎆 閃耀新北「1314跨河煙火秀」
今年以《萬花之河・冬之樂章》為主題，邀請有「世界地標煙火首選團隊」之稱的法國團隊 Groupe F 設計，施放時長13分14秒、共35,520發的三幕式煙火展演，不僅有「想我，我愛你。一生一世」的寓意，並以淡江大橋為視覺軸線打造全台唯一「橋河共演」煙火秀。而市府也搶先公布十大最佳觀賞點，淡水側推薦地點包括金色水岸河濱公園、海關碼頭、漁人碼頭，以及滬尾藝文休閒園區；八里側則可前往十三行博物館、十三行文化公園、觀海長堤賞鳥區、水筆仔公園等地，邀約民眾共享浪漫時刻。
🚈 交通資訊：
淡水漁人碼頭 星光舞台：搭乘捷運至「淡水站」轉乘紅26公車，或於「紅樹林站」轉乘淡海輕軌至「淡水漁人碼頭站」，步行約10分鐘即可抵達。
輕軌班距調整 （第一階段15:00-18:00）6分鐘一班、（第二階段18:00-23:00）3至6分鐘一班
八里左岸 星月舞台：可搭乘704、963、878(含區)、682、紅22、紅13、927、928等公車路線至八里地區。另外，淡水、八里兩岸渡船當日將加密航班，約15至20分鐘一班，並延長營運至晚間10點，實際航行情形將視潮汐狀況調整。
📺 觀看平台：
淡水漁人碼頭｜星光舞台
線上／網路：新北市文化局 YouTube 、東森新聞 FB 、東森新聞 YouTube
電視：東森綜合台、MOD 寰宇綜合台
八里永續環境教育中心前廣場｜星月舞台：
線上／網路：新北市文化局 FB 粉專 、壹蘋新聞網 、Hit Fm 聯播網
我是廣告 請繼續往下閱讀
今年新北跨年首創雙舞台，分別有「淡水漁人碼頭 星光舞台」、「八里左岸 星月舞台」，集結台、日、韓藝人輪番演出，活動自下午4點20分登場。
時間：12月31日16:20-21:30
地點：淡水漁人碼頭、海關碼頭、八里左岸
🎤淡水漁人碼頭 星光舞台
主持人：江振愷Terry、林姮均
卡司：HWASA華莎、蘇慧倫、蕭煌奇、黃偉晉、OZONE、張語噥、小男孩樂團、隨心所欲樂團、李炳輝、YOYO家族、全方位樂團。
🎤八里左岸 星月舞台
主持人：黃鐙輝、曾子余、梁舒涵
卡司：樋口愛、動力火車、U:NUS、陳華、梁文音、babyMINT、以莉・高露、baby DONT Cry、梁舒涵&Dylan、PALLAS帕拉斯、賴晏駒、OPEN!家族
今年以《萬花之河・冬之樂章》為主題，邀請有「世界地標煙火首選團隊」之稱的法國團隊 Groupe F 設計，施放時長13分14秒、共35,520發的三幕式煙火展演，不僅有「想我，我愛你。一生一世」的寓意，並以淡江大橋為視覺軸線打造全台唯一「橋河共演」煙火秀。而市府也搶先公布十大最佳觀賞點，淡水側推薦地點包括金色水岸河濱公園、海關碼頭、漁人碼頭，以及滬尾藝文休閒園區；八里側則可前往十三行博物館、十三行文化公園、觀海長堤賞鳥區、水筆仔公園等地，邀約民眾共享浪漫時刻。
淡水漁人碼頭 星光舞台：搭乘捷運至「淡水站」轉乘紅26公車，或於「紅樹林站」轉乘淡海輕軌至「淡水漁人碼頭站」，步行約10分鐘即可抵達。
輕軌班距調整 （第一階段15:00-18:00）6分鐘一班、（第二階段18:00-23:00）3至6分鐘一班
淡水漁人碼頭｜星光舞台
線上／網路：新北市文化局 YouTube 、東森新聞 FB 、東森新聞 YouTube
電視：東森綜合台、MOD 寰宇綜合台
八里永續環境教育中心前廣場｜星月舞台：
線上／網路：新北市文化局 FB 粉專 、壹蘋新聞網 、Hit Fm 聯播網