金州勇士隊內部風暴正式浮上檯面，ESPN權威記者查拉尼亞（Shams Charania）昨（16）日證實，前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）已正式提交「交易申請」。庫明加本季僅出賽 18 場，場均11.8分、命中率跌至生涯新低的43.1%，近期更慘遭教練科爾（Steve Kerr）冷凍，連續13場比賽慘遭DNP。雙方師徒關係被形容為「破碎且無法修復」，庫明加對於球團僅將其視為籌碼感到心灰意冷，在1月15日交易限制解除後，勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）已全面啟動詢價程序，尋求能輔佐柯瑞（Stephen Curry）巔峰末期的即戰力或到期合約。
湖人、獨行俠成庫明加頭號追求者 五大潛在落腳處曝光
📍NBA／庫明加「正式申請交易」與勇士決裂！最可能去的5支球隊曝光
📍NBA／庫明加高喊賣我！湖人傳「2換1」搶側翼 1關鍵讓勇士很心動
隨著庫明加離隊進入倒數，聯盟各隊正蠢蠢欲動，其中以洛杉磯湖人與達拉斯獨行俠意願最為積極。湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）長期對庫明加的體能與3D潛力極感興趣，盼其成為輔佐唐西奇（Luka Doncic）的重要防守拼圖。NBA名記歐康納（Kevin O'Connor）今（16）日發布的影片中指出，湖人正考慮打包文森（Gabe Vincent）與范德比爾特（Jarred Vanderbilt）作為交易來庫明加的包裹，其中文森的「到期合約」與范德比爾特的短約更是正中勇士下懷。
獨行俠則有意用中鋒加福德（Daniel Gafford）為籌碼換取運動能力。除此之外，沙加緬度國王、密爾瓦基公鹿及布魯克林籃網也被點名為潛在買家，國王更願提供艾利斯（Keon Ellis）與首輪籤。這場轉隊大戲預計將在交易大限前進入白熱化，勇士極大機率將庫明加送往外隊，以解決目前「平庸」的戰績僵局。
兩大名記都說是鬧劇！帕金斯：對不起柯瑞的巔峰
📍NBA／庫明加申請離隊！ESPN名記不忍了 怒轟：他憑什麼佔頭條？
📍NBA／勇士高層在亂搞！帕金斯砲轟失職：他們辜負柯瑞的最後巔峰
ESPN球評帕金斯（Kendrick Perkins）在節目中火力全開，直言自前總管邁爾斯（Bob Myers）離職後，勇士組織已陷入「功能失調」。帕金斯痛批高層不僅搞砸與湯普森（Klay Thompson）的關係，更讓科爾與庫明加師徒反目，導致這名天才側翼交易價值跌至谷底。
帕金斯感嘆37歲的柯瑞（Stephen Curry）本季仍有場均28.1分的頂尖表現，球隊卻無法打造爭冠陣容，憤怒直言：「這支球隊除了柯瑞根本沒有未來，他們正在辜負這位傳奇！」
相較於帕金斯的同情，資深名記溫德霍斯特（Brian Windhorst）則對庫明加的離隊申請感到不耐，當眾怒吼「為何要討論一個月沒上場的人」。溫德霍斯特爆料，庫明加本季投籃表現慘不忍睹，去年夏天更是因為「根本沒有球隊出價」，才不得不留在勇士簽下合約，並非外界所認知的身價非凡。
溫德霍斯特更質疑庫明加在球隊輪休期間以「背傷」為由缺陣的職業態度，直言庫明加根本配不上目前的關注度，這場交易僵局對他而言只是「平庸球隊」中的鬧劇一場。
柯爾其實根本不想選庫明加！首露面後嗆媒體「不關你們的事」
📍影／庫明加喊賣我科爾首露面！拒談對話細節 開嗆：不關你們的事
📍NBA／庫明加正式要求離隊！柯爾遭爆當年不想選他 其實想要這1人
根據《The Athletic》報導，庫明加與主帥科爾（Steve Kerr）的裂痕早在2021年選秀夜便已種下，當時科爾等教練團成員屬意球商極高的華格納（Franz Wagner），認為其能完美融入勇士體系，但在老闆萊科布（Joe Lacob）力保「天賦上限」的堅持下才選入庫明加。
如今華格納已成魔術隊看板球星，而庫明加卻遭科爾長期冰封、連休賽期續約都陷入僵局，這段長達五年的「體系之爭」與互不信任，最終在交易窗口開啟首日宣告徹底引爆。
面對庫明加的離隊申請，主帥科爾在賽前記者會顯得極度冷淡與疲憊。即便他口頭堅稱兩人「關係良好」，但當媒體追問與庫明加的對話細節時，科爾竟強硬開嗆：「那不關你們的事，那是私下的談話。」隨後科爾更語帶玄機地大談自身職業生涯效力6支球隊的經歷，被視為已經為庫明加的離隊做好了「轉隊是常態」的鋪墊。目前休息室內更有匿名隊友聲援庫明加，直言教練團的不信任已讓球員失去鬥志，師徒情分顯然已走向終局。
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍NBA／庫明加「正式申請交易」與勇士決裂！最可能去的5支球隊曝光
📍NBA／庫明加高喊賣我！湖人傳「2換1」搶側翼 1關鍵讓勇士很心動
隨著庫明加離隊進入倒數，聯盟各隊正蠢蠢欲動，其中以洛杉磯湖人與達拉斯獨行俠意願最為積極。湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）長期對庫明加的體能與3D潛力極感興趣，盼其成為輔佐唐西奇（Luka Doncic）的重要防守拼圖。NBA名記歐康納（Kevin O'Connor）今（16）日發布的影片中指出，湖人正考慮打包文森（Gabe Vincent）與范德比爾特（Jarred Vanderbilt）作為交易來庫明加的包裹，其中文森的「到期合約」與范德比爾特的短約更是正中勇士下懷。
獨行俠則有意用中鋒加福德（Daniel Gafford）為籌碼換取運動能力。除此之外，沙加緬度國王、密爾瓦基公鹿及布魯克林籃網也被點名為潛在買家，國王更願提供艾利斯（Keon Ellis）與首輪籤。這場轉隊大戲預計將在交易大限前進入白熱化，勇士極大機率將庫明加送往外隊，以解決目前「平庸」的戰績僵局。
📍NBA／庫明加申請離隊！ESPN名記不忍了 怒轟：他憑什麼佔頭條？
📍NBA／勇士高層在亂搞！帕金斯砲轟失職：他們辜負柯瑞的最後巔峰
ESPN球評帕金斯（Kendrick Perkins）在節目中火力全開，直言自前總管邁爾斯（Bob Myers）離職後，勇士組織已陷入「功能失調」。帕金斯痛批高層不僅搞砸與湯普森（Klay Thompson）的關係，更讓科爾與庫明加師徒反目，導致這名天才側翼交易價值跌至谷底。
帕金斯感嘆37歲的柯瑞（Stephen Curry）本季仍有場均28.1分的頂尖表現，球隊卻無法打造爭冠陣容，憤怒直言：「這支球隊除了柯瑞根本沒有未來，他們正在辜負這位傳奇！」
相較於帕金斯的同情，資深名記溫德霍斯特（Brian Windhorst）則對庫明加的離隊申請感到不耐，當眾怒吼「為何要討論一個月沒上場的人」。溫德霍斯特爆料，庫明加本季投籃表現慘不忍睹，去年夏天更是因為「根本沒有球隊出價」，才不得不留在勇士簽下合約，並非外界所認知的身價非凡。
溫德霍斯特更質疑庫明加在球隊輪休期間以「背傷」為由缺陣的職業態度，直言庫明加根本配不上目前的關注度，這場交易僵局對他而言只是「平庸球隊」中的鬧劇一場。
📍影／庫明加喊賣我科爾首露面！拒談對話細節 開嗆：不關你們的事
📍NBA／庫明加正式要求離隊！柯爾遭爆當年不想選他 其實想要這1人
根據《The Athletic》報導，庫明加與主帥科爾（Steve Kerr）的裂痕早在2021年選秀夜便已種下，當時科爾等教練團成員屬意球商極高的華格納（Franz Wagner），認為其能完美融入勇士體系，但在老闆萊科布（Joe Lacob）力保「天賦上限」的堅持下才選入庫明加。
如今華格納已成魔術隊看板球星，而庫明加卻遭科爾長期冰封、連休賽期續約都陷入僵局，這段長達五年的「體系之爭」與互不信任，最終在交易窗口開啟首日宣告徹底引爆。
面對庫明加的離隊申請，主帥科爾在賽前記者會顯得極度冷淡與疲憊。即便他口頭堅稱兩人「關係良好」，但當媒體追問與庫明加的對話細節時，科爾竟強硬開嗆：「那不關你們的事，那是私下的談話。」隨後科爾更語帶玄機地大談自身職業生涯效力6支球隊的經歷，被視為已經為庫明加的離隊做好了「轉隊是常態」的鋪墊。目前休息室內更有匿名隊友聲援庫明加，直言教練團的不信任已讓球員失去鬥志，師徒情分顯然已走向終局。