今年的NBA美國職籃（National Basketball Association）交易市場顯得相當冷清，不過在交易大限前竟爆出一則驚天交易傳聞。根據ESPN權威記者Shams Charania報導，公鹿隊當家球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）昨（29）日已經告知球團，認為是時候與效力12年的密爾瓦基分道揚鑣。目前公鹿態度已變得開放，正式開始聽取各界重磅報價，這樁足以改變聯盟版圖的交易案也開始引發各界瘋狂臆測。
由於公鹿目前戰績慘澹且未來的建隊方向模糊，因此字母哥顯得去意已決。權威記者溫霍斯特（Brian Windhorst）斬釘截鐵指出，金州勇士具備全聯盟最吸引人的籌碼，願意送出巴特勒（Jimmy Butler）的高額到期合約、潛力前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）以及掌握至2030年後的所有選秀資產，這份「即戰力＋未來性」的包裹讓勇士瞬間躍升爭奪戰領頭羊。
除了勇士領跑，字母哥的個人「心儀清單」也傳出包含熱火、灰狼與尼克。休士頓火箭雖在賠率榜居首，但公鹿開出的要價極高，要求「頂級天才新星與大量選秀權」。薪資專家分析，熱火雖有哈克斯等年輕戰力，但首輪籤匱乏；灰狼與尼克則受限於選秀權不足或薪資土豪線硬傷，恐需拉入第三方交易。
熱火、勇士、尼克都展現搶人決心！馬刺直接退出爭奪戰
邁阿密熱火總裁萊利（Pat Riley）展現強烈搶人企圖，被視為最有望搶下「字母哥」的黑馬。熱火準備以密爾瓦基在地子弟兵希羅（Tyler Herro）、21歲長人韋爾（Kel'el Ware），搭配哈凱茲（Jaime Jaquez Jr.）與多枚首輪籤作為核心籌碼。
金州勇士被權威分析師溫霍斯特指名為這場爭奪戰的領跑者，最大優勢在於擁有比擬當初雷霆隊的「完整選秀資產」。勇士能一次給出具多達4枚首輪籤，十分吸引將走上重建路的公鹿。勇士目前的交易框架預計以潛力新星庫明加（Jonathan Kuminga）為天賦核心，並利用ACL報銷的巴特勒（Jimmy Butler）大約進行薪資配平。
根據名記Shams Charania報導，尼克被視為字母哥心儀的首選東家，報價預計以明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）為核心配平薪資，打包麥克布萊德（Miles McBride）、亞布塞萊（Guerschon Yabusele）及所有可動用的首輪選秀權。儘管尼克的純選秀權數量略遜於勇士，但球員本人的強烈加盟意願讓紐約也有望成為字母哥的新東家。
相較於其他球隊的瘋狂，西區強權聖安東尼奧馬刺已明確表示不參戰。馬刺高層認為字母哥的巔峰期與21歲核心文班亞馬（Victor Wembanyama）的成長曲線至少相差10年，球團無意為了即戰力打亂現有的長期建隊規畫。反觀西區第4的休士頓火箭則陷入天人交戰，若引進字母哥將能與杜蘭特組成恐怖軍團，但代價恐需犧牲謝潑德（Reed Sheppard）與湯普森（Amen Thompson）兩位未來基石。
熱火占「人和」優勢！字母哥現身舊金山吃希臘菜 勇迷嗨翻
邁阿密熱火目前被視為字母哥爭奪戰的領跑者，不僅因字母哥母親維羅妮卡（Veronica）在社群分享於熱火主場的合照引發聯想，更傳出字母哥已與熱火核心阿德巴約（Bam Adebayo）私下商討聯手。由於兩人擁有同一位經紀人薩拉齊斯（Alex Saratsis），加上熱火總管萊利堅持保住阿德巴約作為「非賣品」，打造這對最強雙塔的機率正急速攀升。
與此同時，金州勇士也不甘示弱，近日有目擊者在舊金山希臘餐廳「Souvla」捕捉到字母哥的身影，讓灣區球迷陷入他正提前「考察新家」的瘋狂臆測。儘管有傳聞指勇士核心陣容過老不在其首選名單，但面對巴特勒（Jimmy Butler）整季報銷的困境，勇士高層已備妥包含庫明加（Jonathan Kuminga）與4枚首輪籤在內的報價，誓言把握柯瑞（Stephen Curry）巔峰末期爭取這位兩屆MVP加盟。
邁阿密熱火總裁萊利（Pat Riley）展現強烈搶人企圖，被視為最有望搶下「字母哥」的黑馬。熱火準備以密爾瓦基在地子弟兵希羅（Tyler Herro）、21歲長人韋爾（Kel'el Ware），搭配哈凱茲（Jaime Jaquez Jr.）與多枚首輪籤作為核心籌碼。
金州勇士被權威分析師溫霍斯特指名為這場爭奪戰的領跑者，最大優勢在於擁有比擬當初雷霆隊的「完整選秀資產」。勇士能一次給出具多達4枚首輪籤，十分吸引將走上重建路的公鹿。勇士目前的交易框架預計以潛力新星庫明加（Jonathan Kuminga）為天賦核心，並利用ACL報銷的巴特勒（Jimmy Butler）大約進行薪資配平。
根據名記Shams Charania報導，尼克被視為字母哥心儀的首選東家，報價預計以明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）為核心配平薪資，打包麥克布萊德（Miles McBride）、亞布塞萊（Guerschon Yabusele）及所有可動用的首輪選秀權。儘管尼克的純選秀權數量略遜於勇士，但球員本人的強烈加盟意願讓紐約也有望成為字母哥的新東家。
相較於其他球隊的瘋狂，西區強權聖安東尼奧馬刺已明確表示不參戰。馬刺高層認為字母哥的巔峰期與21歲核心文班亞馬（Victor Wembanyama）的成長曲線至少相差10年，球團無意為了即戰力打亂現有的長期建隊規畫。反觀西區第4的休士頓火箭則陷入天人交戰，若引進字母哥將能與杜蘭特組成恐怖軍團，但代價恐需犧牲謝潑德（Reed Sheppard）與湯普森（Amen Thompson）兩位未來基石。
