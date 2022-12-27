2022十大年度消費新聞！量販版圖大位移　五倍券花得好爽

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1.零售業版圖大洗牌！全聯併購大潤發 統一吃下家樂福
量販超市版圖大洗牌，公平會今年核准全聯併購大潤發，全聯取得95.97%大潤發流通事業股份有限公司股權，收購範圍包含大潤發自有土地及建物、門市經營權及大潤發自有品牌。同時7/19台灣家樂福出售案正式拍板，由統一集團吃下法方全部股權，統一企業持有台灣家樂福70%股份、統一超商持股30%，統一集團100%取得台灣家樂福股權
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2.好市多換卡！270萬國泰世華聯名卡友要辦重辦卡了QQ
好市多與國泰世華聯名卡合約將於2023年8月7日屆滿，由北富銀以超過12億元簽約金得標，270萬名會員未來到好市多想刷卡得換發富邦信用卡。至於國泰Costco聯名卡，可用至合約到期以前，之後會自動轉發CUBE卡，若是不想換發可別忘了提早申請。
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3.日本知名設計師三宅一生過世
日本知名時尚大師三宅一生（ISSEY MIYAKE），在今年8月9日不敵肝癌病魔逝世，享壽84歲。三宅一生與山本耀司（YOHJI YAMAMOTO）、川久保玲（Rei Kawakubo，創辦Comme des Garçons）合稱「日本時尚三傑」，引領「時尚新浪潮」，震撼巴黎時尚圈，被譽為是一代經典傳奇時裝設計師。三宅一生出生廣島縣，畢業於東京多摩美術大學平面設計系，以極富工藝創新的獨特縐褶剪裁、「一塊布」哲學的服飾設計，打破東西方界線，以「身體、覆蓋身體的面料，及兩者間的舒適關係」，將一塊布從2D平面演變成3D立體結構，宛如日本摺紙藝術般，顛覆時裝界。
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4.五倍券、國旅補助帶動消費狂潮
因應新冠肺炎疫情導致全台經濟停滯，政府今年初發放振興五倍券，鼓勵民眾消費以達刺激國庫財政。由於五倍券必須在今年4月底使用完畢，各地方政府、餐飲、百貨、量販超市、飯店、旅遊等業者店家們，無不卯足全力搶商機，甚至還加碼釋放利多回饋，最猛的「桃園好事乘雙券」把200元變2,000元直接翻10倍，還有不限面額抽「京站花園廣場250萬小豪宅免費住宿5年」。到了7月交通部觀光局還上路「悠遊國旅補助方案」，每位國民最高一次可折抵1,300元，竟掀起一波「0元入住」飯店優惠，甚至還能免費玩三天兩夜。
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5.《米其林指南》將高雄、台南納入評比！意外掀起台南美食保衛戰
去年因疫情影響只能線上公布名單的《米其林指南》，今年恢復實體頒獎，並繼台北、台中之後，首度納入台南及高雄。沒想到「美食之都」的台南鄉親根本不太領情，尚未頒獎就嗆聲「哪有我家巷口好吃」、「把台南列為米其林之都還差不多」，非但不在乎評選結果，反而更擔心口袋名單被曝光。2022年必比登推介名單公布時，台南大放異彩成為入選最多27家的城市；卻在米其林星級餐廳抱了個大鴨蛋，還引來在地人歡呼「謝謝放過台南」。
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6.台南美術館殭屍展引全民追鬼
今夏台南市美術館展出與法國凱布朗利博物館合作的「亞洲的地獄與幽魂」，靠一張逼真「湘西趕屍」照成功掀起網路熱議，吸引大批人潮在烈日下排隊入場還直呼「好冷」；踴躍觀展民眾創下提早閉館與開放預約制紀錄。還激起宗教團體撻伐「怪力亂神」要求撤展。更引發全台追鬼魅、遊地府等旅遊熱點特蒐、百年廟宇收驚、府城美食地圖與特色週邊效益；甚至敲碗成功促使主辦單位在鬼月加辦「百鬼漫遊Cosplay午夜專場」。
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7.國境解封了！免居家隔離上路組團禁令開放 出國觀光人潮湧現
今年10/13，中央流行疫情指揮中心正式實施「0+7」防疫新制，睽違939天國境重啟解封，持續快3年的綠遊組團禁令也布取消，包括外籍生和移工入境也適用。解封日當天《NOWnews今日新聞》實際走訪了北台灣兩大國際機場-桃園機場、松山機場，其中桃機現場一早就湧入不少準備第一批衝出國門的旅客，提著大包小包的行李辦理出境手續，臉上的喜悅和興奮完全無法掩蓋。解封迄今，不少人立馬飛出國旅遊，隨著航班增加及疫情趨緩，相信2023年會是旅遊爆發性成長的一年。
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8.老飯店歇業改建！台北西華飯店2/15結束營業 神旺飯店9/15吹熄燈號
近3年來因疫情爆發，首當其衝的飯店業者面臨海嘯巨變！不少老字號飯店不敵大環境一一熄燈。今年2/15送走最後一位顧客的「台北西華飯店」，走過32年的風光歲月，曾接待過美國前總統老布希、英國前首相柴契爾夫人、影星郭富城、周潤發、名導李安等名人，而聲名大噪，歇業後未來將進行危老改建成豪宅。另一家位於台北東區老字號的「神旺大飯店」，歷經47個年頭，也在今年9/15晚間熄燈送走最後一批顧客，讓不少忠實顧客直呼不捨，還好神旺內人氣最旺的普諾麵包坊及潮品集餐廳，後來都重新找到據點復業，讓老顧客還能有一點點的念想！
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9.台東池上6.8強震撼全台！今年超過規模6以上強震發生次數為921大地震後新高
今年9月17日晚間，台灣關山發生芮氏規模6.4地震全台有感，怎料隔天9月18日下午2時44分，台東池上再發生芮氏規模6.8強震，氣象局才將後者列為「主震」，而這2起規模6以上地震後餘震不斷，2天內發生了超過130起以上的大小餘震。氣象局指出，這起地震是菲律賓海板塊 與歐亞大陸板塊擠壓碰撞累積能量釋放所致，地殼「一次將能量大量釋放」。
根據氣象局觀測資料統計，這起「918強震」也間接讓台灣創下921大地震後、規模6以上強震發生次數最多的1年，過往台灣整年發生芮氏規模6以上的地震平均約3個左右(2.8次)，芮氏規模5~6約25個。不過今年已發生12個規模6以上強震和61個規模5以上地震，但台灣地區是否進入地震活躍期，還需觀察1~2年。
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10.台北市立動物園大貓熊「團團」過世
台北市立動物園大貓熊「團團」在今年11月19日凌晨1點5分、1點56分及3點54分癲癇發 作，醫療照管團隊雖為「團團」施打抗癲癇藥物，但「團團」發作的症狀仍持續間歇性地發 生，在獸醫師數度補強抗癲癇及鎮定藥物後，當天上午7點3分癲癇症狀才暫歇，但團隊最後 共同決定讓「團團」在麻醉中沉睡，最終牠在下午1時48分心跳停止。動物園在團團過世當天表示，團團的遺體將保留皮毛標本、骨骼標本和活體細胞，其中皮毛標本也會留在動物園館內，主要為了協助未來研究或教學。而動物園也在12月19日公布病理解剖結果，證實病因是「肥胖細胞型星形膠質細胞瘤」，是一種原發性腦瘤，也是「團團」癲癇的原因。
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