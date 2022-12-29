2022十大動漫電玩、科技新聞！爆哥勇奪冠軍　IE走入歷史

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日本知名漫畫家冨樫義博的作品《獵人 Hunter x Hunter》，自2018年11月26日就沒有更新，一路休刊長達3年，當時最後的進度是人氣角色「酷拉皮卡」待在船上面臨王位爭奪戰，期間更有鐵粉在YouTube發起挑戰，預計每日打1萬次正拳直到《獵人》復刊為止。今年10月《週刊少年JUMP》編輯部宣布，《獵人》將在10月24日發售的《週刊少年JUMP》2022年第47期重啟連載，讓鐵粉歡欣鼓舞，戲稱「酷拉皮卡終於可以下船了！」不過鐵粉開心沒有多久，10月24日再開連載沒多久，《週刊少年Jump》已發布公告400畫完成後將繼續休刊。
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2.《灌籃高手》重返大螢幕 井上雄彥親自操刀《灌籃高手The First Slam Dunk》
日本籃球漫畫《灌籃高手》，是許多人的青春熱血回憶，今年官方驚喜宣布電影版《灌籃高手The First Slam Dunk》，將在日本時間12月3日上映，由原著作者井上雄彥親自操刀，讓全球各地的粉絲都相當期待，《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》台灣拍板將在2023年1月13日上映，雖然湘北5人聲優大換血，陣容與動畫版完全不同，但保證還原原著，更增添「籃球感」，讓眾多鐵粉期待萬分。
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3.《跑跑卡丁車》台灣之光！爆哥勇奪韓國職業聯賽冠軍
24歲《跑跑卡丁車》職業選手兼實況主「爆哥Neal」(劉昶亨)，2022年6月正式對外宣佈加盟韓國職業隊「Liiv SANDBOX」，隻身前往異鄉的他，參與韓國聯賽《跑跑卡丁車聯賽 Season 2》，經過幾個月的努力，最終在10月1日的個人賽中，擊敗眾多好手奪冠，成為該聯賽第一位摘冠的外籍職業選手，讓全台灣的粉絲為之瘋狂。
爆哥賽後也坦言，在比賽過程中已展現出了最好的一面，很幸運拿下了最後冠軍，回過頭看這一路真的很不容易，在拿下獎盃時候只有滿滿的不真實感。《跑跑卡丁車》前職業選手「朔月」更感動透露，到韓國比賽曾是許多人的目標，爆哥奪冠完成好多人的夢想。
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4.WirForce睽違2年重啟！4天3夜不斷電顛覆遊戲生活
亞洲最大娛樂嘉年華「WirForce 2022」，過去2年因疫情停辦，今年11月3日重返花博園區展開。今年重頭戲仍是BYOC(自攜設備)玩家，共超過800位來自各地的BYOC玩家聚集 ，重裝設備總價值超過7000萬台幣。此外，WirForce 2022還邀請美秀集團等表驗團體，以及近30家廠商齊聚現場展示最具 話題商品，並提供獨家商品和專屬活動，以上述三大元素為主軸，配合疫情解封，打出 「世界重啟」的口號，4天3夜不斷電的各式活動，總計吸引超過23萬人次現場參與、百萬粉絲於線上直播互動。
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5.微軟IE瀏覽器正式走入歷史
6、7年級生上電腦課用滑鼠按下的第一個網路瀏覽器，絕大多數都是微軟的IE(Internet Explorer)瀏覽器。2022年微軟宣布IE全面停止支援，此舉無疑是宣告一個時代的結束。IE運行27年，早期曾稱霸網路世界，市占率高達95%，但長期累積的缺點，包含反應慢、兼容性差等等，加上後面陸續有相容性更好的瀏覽器推出，讓IE逐漸跌落神壇，讓最終正式走入歷史。
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6.寶可夢小智拿下世界冠軍！2023年準備退休了
經典動畫《寶可夢》最新篇章《寶可夢旅途》，今年11/11在日本播出第132話中，小智終於贏得「寶可夢世界錦標賽」冠軍，這也是小智從1997年開始，歷經25年寶可夢旅程後終於拿下世界冠軍。雖然是動畫，對於從小開始看寶可夢的長大的朋友來說，似乎也跟著小智成就解鎖。而世界冠軍也成為小智的寶可夢終點，官方於12/16晚間在推特宣布，2023年1月13日起將播出《目標成為寶可夢大師》篇章，也是小智旅程的最終章，接下來會由新主角莉可、羅伊展開全新旅程，消息一出全網暴動，且更多人熱議被棄養在真新鎮旁邊森林的比雕。
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7.蝦皮購物手續費、運費1年漲價5次！買賣雙方吃不消
2022年蝦皮購物「漲」聲不停！2015年6月進軍台灣後，蝦皮購物憑藉著各種補助快速攻佔市場，也吸引小賣家靠攏，但近年持續調漲手續費，官方說法大多以「提升服務品質、優化系統」為理由，但也引爆賣家的不滿。《NOWnews今日新聞》統計6年來，蝦皮針對賣家、買家漲價次數，一共有9次之多，其中光是今年就調整了5次，其中以蝦皮店到店漲價速度最快，2021年8月啟動蝦皮店到店服務，漲價速度也不輸拓點速度，光是今年就連漲3次，2022年1月先收19元，6月調到29元， 9月直接漲到39月，讓賣家吃不消，消費者也怒嗆：「趕收割嗎？」
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8.iPhone 14 Pro 終於剪掉瀏海！首創「動態島」
美國蘋果公司向來就是科技風向球，2022年推出的iPhone 14系列，而在發表前各路爆料大神都紛紛祭出神預言，也真的猜中了8成。外界有猜到會剪掉祖傳瀏海，但蘋果神來一筆推出「動態島」，讓果粉也忍不住讚嘆：「根本是天才！」將iPhone擺脫不了的祖傳瀏海螢幕，運用軟體從劣勢轉為強大特色。另外，iPhone 14和iPhone 14 Plus並沒有使用A16處理器，反而沿用iPhone 13的A15處理器，讓iPhone 13系列出現的更高的性價比，罕見地造成了一股舊代機的收購潮。
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9.電信業吹起整併風！台哥大併台灣之星 遠傳併亞太
今年電信業最大的新聞，莫過於台灣大哥大併台灣之星，以及遠傳電信合併亞太電信，兩大電信合併案皆在2022年提出申請，不過台灣大、台灣之星合併案卻演變出頻段超標爭議，「台台」合併案至今尚未通過。另外，遠傳電信在2月宣佈與亞太電信完成合併契約簽署，雙方合併後，遠傳電信為存續公司。今年11月初，NCC主委陳耀祥曾對外表示，兩大合併案將在3個月內決定，時間落在明年農曆春節前後，正式宣告台灣電信市場將再回到電信三雄的時代。而少了小電信商的低價突襲，未來應該很難見到5G低資費吃到飽的方案推出。
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10.FTX破產重創幣圈
被虛擬貨幣圈號稱是年度最扯、熊市最大的鬼故事，就是世界第二大的虛擬貨幣交易所FTX，在短短9天的時間內破產，台灣受害者也不少，粗估至少有50萬人資產一夕蒸發。有受害者出面表示，自己卡在FTX的資金約有10萬元美金(約310萬元台幣)，隨著FTX交易所的破產，一夜之間資產全部歸零，A先生也說，金額多過他的大有人在。至於加密貨幣下一步要怎麼走？信仰充足的信徒表示：打死不退，靜候下一個牛市到來！
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