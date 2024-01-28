寒流最後追雪時機！明晨低溫「下探10度」　春節前再迎一波冷空氣

寒流火鍋速食「買一送一」！5元漢堡、25元炸雞、40元松葉蟹剩1天

▲寒流再冷一天就回暖！火鍋、速食「買一送一」優惠一次整理，麥當勞5元漢堡、拿坡里25元炸雞、壽司郎40元松葉蟹都剩今最後一天，把握8大好康吃起來。（圖／記者蕭涵云攝）
▲寒流再冷一天就回暖！火鍋、速食「買一送一」優惠一次整理，麥當勞5元漢堡、拿坡里25元炸雞、壽司郎40元松葉蟹都剩今最後一天，把握8大好康吃起來。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

這波寒流再冷一天就會回暖！《NOWnews今日新聞》幫大家一次整理火鍋、速食「買一送一」優惠，值得注意的是，麥當勞5元漢堡、拿坡里25元炸雞、壽司郎40元松葉蟹都剩今（28）日最後一天，老饕們抓緊時間把8大美食好康馬上吃起來。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌無老鍋「買一送一」
無老鍋台北信義店開幕祭出獨家優惠，即日起至1月31日，內用單筆消費金額達650元，招待「鮮Q嫩豚豬」乙份，單筆消費限招待乙次/限店內使用（售價368元；2月底前Google好評招待「指定飲品」乙杯，可選翡翠玉露綠或功夫紅茶，每帳戶限招待乙次。

最棒的是，全台無老鍋門店也一同歡慶，即日起至1月31日，平日內用消費金額達2500元就能享有「梅花豬肉買一送一」優惠，單筆消費限加購乙次/限店內使用。

▲無老鍋台北信義店盛大開幕，祭出獨家優惠。全台門店同步歡慶祭出滿額「買一送一」好康。（圖／記者蕭涵云攝）
▲無老鍋台北信義店盛大開幕，祭出獨家優惠。全台門店同步歡慶祭出滿額「買一送一」好康。（圖／記者蕭涵云攝）
📌海底撈：全單「菜品85折」新莊宏匯店限定
海底撈新莊宏匯店推出限定優惠，即日起至2月8日，可享全單菜品折扣優惠，平日17:00前菜品85折、平日22:00後菜品88折。提醒大家，優惠僅限海底撈火鍋新莊宏匯店使用；週六、日及國定假日不適用。

▲（圖／翻攝自海底撈火鍋 HaidilaoTaiwan FB）
▲海底撈新莊宏匯店限定，全單「菜品85折」優惠。（圖／翻攝自海底撈火鍋 HaidilaoTaiwan FB）
📌麥當勞「漢堡只要5元」隱藏優惠
麥當勞迎接農曆春節回歸「金迎招財薯來堡」新春開吃，超萌聯名Hello Kitty拜年祝賀，還打造歡樂送限定「金迎招財全家餐」爽吃麥克雞塊、「金迎招財分享盒」搭配加購「買一送一」好康！更在APP上加碼「抽獎5000元」麥當勞商品禮券。

本週APP上還偷偷推出麥當勞「漢堡只要5元」隱藏優惠，今1月28日最後一天，購買超值全餐即可用5元加購「漢堡」1個！另有午茶優惠組「蘋果派＋蛋捲冰淇淋」特價49元、「麥香雞＋小杯玉米湯」79元。

▲金迎招財薯來堡睽違一年，新春開賣。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞正回歸「金迎招財薯來堡」，APP上還有「5元漢堡」隱藏優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
📌拿坡里炸雞才25元！8塊炸雞桶「買一送一」
拿坡里炸雞專賣店農曆年前超狂回歸，今1月28日最後一天，限時16天再度開賣「8塊炸雞桶買一送一」，原價800元的16塊炸雞，殺半價399元就能入手。雙倍酥脆微辣的「6塊滋滋腿排＋2支酷樂雞腿」，買一送一爽吃16塊炸雞只要花399元，換算下來，一塊炸雞才25元有夠划算！

▲拿坡里隱藏優惠被挖出！「6塊炸雞桶」199元、2桶389元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲拿坡里8塊炸雞桶「買一送一」，換算下來每塊炸雞只要25元。（圖／記者蕭涵云攝）
📌壽司郎：水煮松葉蟹「殺半價40元」、鮭魚20元　感蟹祭大請客
壽司郎歡慶40週年，今1月28日最後一天開吃「大感蟹祭」，「水煮松葉蟹」殺半價只要40元！推薦難得一見「生松葉蟹」、「大生松葉蟹&蟹膏蟹肉」，還有人氣夯品「辣醬軟殼蟹」、「螃蟹奶油可樂餅」共9款螃蟹大軍；搭配每貫20元的「炙烤鮭魚腹」、「炙烤半生鮪魚」、「丸久小山園焙茶霜淇淋」好料滿足吃超飽。

據悉，「水煮松葉蟹」及「螃蟹奶油可樂餅」的銷量超過預期的 8%，「濃厚蟹肉味噌拉麵」更是展現高人氣、銷量超過預期的 38%；業者透露，隱賣王「濃厚蟹肉味噌拉麵」及「奶油螃蟹可樂餅」預計提前一週完售。

▲壽司郎「大感蟹祭」即日起至1月28日，因為食材屬期間限定、售完為止，螃蟹控們把握時間開吃。（圖／記者蕭涵云攝）
▲壽司郎「大感蟹祭」只到今天1月28日，食材屬期間限定、售完為止，螃蟹控快衝。（圖／記者蕭涵云攝）
📌必勝客：大披薩週末半價！新春「買一送一」
必勝客不只平日有199元划算優惠，今1月28日最後六日外帶限定好康，13吋大披薩、10種口味通通5折！包括經典三重起司、黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、雙層美式臘腸、夏威夷、松露海鮮珍珠起司、法式卡菲海陸、金皇軟殼蟹干貝比薩都能任選。

新春聯名欣葉小聚主廚監製「金皇軟殼蟹干貝披薩」，新上市可享外帶大披薩「買一送一」、外送買大送小好康；以PK APP選購可免費升級龍捲風餅皮，或搭配三個大比薩888元優惠。

▲濃郁蟹黃風味的「金皇軟殼蟹干貝披薩」。（圖／必勝客提供）
▲必勝客這波大披薩週末半價活動只到今天。（圖／必勝客提供）
📌漢堡王12款買一送一！加碼玉米濃湯也「買一送一」
漢堡王「冬季優惠券」即日起無畏漲價吃到2月15日，包括小華堡（原味）、西部小華堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡共4款漢堡「買一送一」；雞塊買4送4、洋蔥圈(小)和薯條(中)也「買一送一」，還有飲料則是大杯飲料可樂、七喜、激浪、橘子汽水、檸檬紅茶5款「買一送一」。別忘了最新隱藏優惠，小杯玉米濃湯「買一送一」，點套餐也可免費把飲品換成小杯玉米濃湯，一次把划算好康吃起來。

▲漢堡王「麻辣鍋」霸王椒麻堡，也以雙層食材搶功飽足商機。（圖／記者蕭涵云攝）
▲漢堡王12款買一送一！加碼玉米濃湯也「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）
📌21世紀「買一送一」隱藏優惠！
21世紀風味館有21熟客券「買一送一」隱藏優惠，即日起至3月19日，出示券面圖片或說出優惠代碼，划算開吃5款「買一送一」，包括雞肉洋蔥圈、香草烤雞蓉玉米濃湯(大)、雪豆腐布丁、冬瓜檸檬凍飲、蜂蜜綠茶(Ｍ)，都可享「買一送一」優惠；還有「第二件半價」現省604元。

▲21世紀風味館慶祝情人節，2/8～2/21買「情人節烤雞餐」就送「Mister Donut蜜糖波堤」兌換券乙張。7-11超商則獨家上市全新「莓果巧克力布朗尼」便利甜甜圈。（圖／21世紀風味館提供）
▲21世紀風味館「買一送一」隱藏優惠。（圖／21世紀風味館提供）

寒流7大速食「買一送一」！拿坡里炸雞25元　必勝客、肯德基半價

寒流下雪！身分證對中「2、0」火鍋半價　海底撈、千葉火鍋85折

獨／壽司郎感蟹季「松葉蟹砍半價」40元、鮭魚20元：40週年大請客

珍奶免費喝！星巴克、珍煮丹「買一送一」1月手搖飲料優惠一次看

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞