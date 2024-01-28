寒流火鍋速食「買一送一」！5元漢堡、25元炸雞、40元松葉蟹剩1天

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無老鍋台北信義店開幕祭出獨家優惠，即日起至1月31日，內用單筆消費金額達650元，招待「鮮Q嫩豚豬」乙份，單筆消費限招待乙次/限店內使用（售價368元；2月底前Google好評招待「指定飲品」乙杯，可選翡翠玉露綠或功夫紅茶，每帳戶限招待乙次。
最棒的是，全台無老鍋門店也一同歡慶，即日起至1月31日，平日內用消費金額達2500元就能享有「梅花豬肉買一送一」優惠，單筆消費限加購乙次/限店內使用。
📌海底撈：全單「菜品85折」新莊宏匯店限定
海底撈新莊宏匯店推出限定優惠，即日起至2月8日，可享全單菜品折扣優惠，平日17:00前菜品85折、平日22:00後菜品88折。提醒大家，優惠僅限海底撈火鍋新莊宏匯店使用；週六、日及國定假日不適用。
📌麥當勞「漢堡只要5元」隱藏優惠
麥當勞迎接農曆春節回歸「金迎招財薯來堡」新春開吃，超萌聯名Hello Kitty拜年祝賀，還打造歡樂送限定「金迎招財全家餐」爽吃麥克雞塊、「金迎招財分享盒」搭配加購「買一送一」好康！更在APP上加碼「抽獎5000元」麥當勞商品禮券。
本週APP上還偷偷推出麥當勞「漢堡只要5元」隱藏優惠，今1月28日最後一天，購買超值全餐即可用5元加購「漢堡」1個！另有午茶優惠組「蘋果派＋蛋捲冰淇淋」特價49元、「麥香雞＋小杯玉米湯」79元。
📌拿坡里炸雞才25元！8塊炸雞桶「買一送一」
拿坡里炸雞專賣店農曆年前超狂回歸，今1月28日最後一天，限時16天再度開賣「8塊炸雞桶買一送一」，原價800元的16塊炸雞，殺半價399元就能入手。雙倍酥脆微辣的「6塊滋滋腿排＋2支酷樂雞腿」，買一送一爽吃16塊炸雞只要花399元，換算下來，一塊炸雞才25元有夠划算！
📌壽司郎：水煮松葉蟹「殺半價40元」、鮭魚20元 感蟹祭大請客
壽司郎歡慶40週年，今1月28日最後一天開吃「大感蟹祭」，「水煮松葉蟹」殺半價只要40元！推薦難得一見「生松葉蟹」、「大生松葉蟹&蟹膏蟹肉」，還有人氣夯品「辣醬軟殼蟹」、「螃蟹奶油可樂餅」共9款螃蟹大軍；搭配每貫20元的「炙烤鮭魚腹」、「炙烤半生鮪魚」、「丸久小山園焙茶霜淇淋」好料滿足吃超飽。
據悉，「水煮松葉蟹」及「螃蟹奶油可樂餅」的銷量超過預期的 8%，「濃厚蟹肉味噌拉麵」更是展現高人氣、銷量超過預期的 38%；業者透露，隱賣王「濃厚蟹肉味噌拉麵」及「奶油螃蟹可樂餅」預計提前一週完售。
📌必勝客：大披薩週末半價！新春「買一送一」
必勝客不只平日有199元划算優惠，今1月28日最後六日外帶限定好康，13吋大披薩、10種口味通通5折！包括經典三重起司、黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、雙層美式臘腸、夏威夷、松露海鮮珍珠起司、法式卡菲海陸、金皇軟殼蟹干貝比薩都能任選。
新春聯名欣葉小聚主廚監製「金皇軟殼蟹干貝披薩」，新上市可享外帶大披薩「買一送一」、外送買大送小好康；以PK APP選購可免費升級龍捲風餅皮，或搭配三個大比薩888元優惠。
📌漢堡王12款買一送一！加碼玉米濃湯也「買一送一」
漢堡王「冬季優惠券」即日起無畏漲價吃到2月15日，包括小華堡（原味）、西部小華堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡共4款漢堡「買一送一」；雞塊買4送4、洋蔥圈(小)和薯條(中)也「買一送一」，還有飲料則是大杯飲料可樂、七喜、激浪、橘子汽水、檸檬紅茶5款「買一送一」。別忘了最新隱藏優惠，小杯玉米濃湯「買一送一」，點套餐也可免費把飲品換成小杯玉米濃湯，一次把划算好康吃起來。
📌21世紀「買一送一」隱藏優惠！
21世紀風味館有21熟客券「買一送一」隱藏優惠，即日起至3月19日，出示券面圖片或說出優惠代碼，划算開吃5款「買一送一」，包括雞肉洋蔥圈、香草烤雞蓉玉米濃湯(大)、雪豆腐布丁、冬瓜檸檬凍飲、蜂蜜綠茶(Ｍ)，都可享「買一送一」優惠；還有「第二件半價」現省604元。