回顧2024年10大咖啡、手搖飲料話題一次整理！台灣人最愛的星巴克開始抓不點餐佔位的奧客；十盛奶茶因見習網紅小吳、紀卜心爆紅，又因標示不全惹議遭炎上；可不可熟成紅茶爆食安問題，女店員「美甲手攪珍珠」胡鬧害分店倒閉；越南「共咖啡」、摩洛哥「夿萐咖啡Bacha Coffee」登台爆排隊，八曜和茶北上等7小時才有得喝最誇張。
📌星巴克開抓不點餐佔位奧客！公告「座位保留15分鐘」
台灣人熱愛星巴克咖啡、星冰樂等飲品，舒適空間也成為學生唸書、上班族商談好去處，不過有網友投訴，看見奧客不點餐卻霸佔位子等候朋友，反而排擠真正想喝咖啡的客人。有感類似問題層出不窮，7月星巴克門市默默放上公告「如有等候同行朋友的需求，座位保留時間以15分鐘為限。」而且當門市座位客滿時，也將主動協助併桌。
官方回應《NOWnews今日新聞》表示：「為提供所有顧客最佳的星巴克體驗，溫馨提醒座位使用方式，維護顧客權益。」證實新規定，引起廣大民眾討論，希望能藉此減少亂象。
📌十盛奶茶因網紅小吳、紀卜心爆紅！標示不全惹議遭炎上
「見習網美小吳」與「紀卜心」聯手推薦的「十盛SHISHENG」奶茶專門店，4月中進駐台北通化街一級戰區，還沒開幕就天天大排隊；未料7月底被消基會點名「標示不全」惹議，雖祭出「買一送一」優惠補救、卻因網紅態度及言論遭炎上。品牌負責人道歉承認「每杯奶茶都不是純鮮奶茶」，8月下架「熟成」2字、更新門市招牌店裝；9月全面升級乳源使用「北海道十勝奶粉+奶精+北海道十勝四葉牛乳」止血。
📌可不可熟成紅茶爆食安問題！女店員「手攪珍珠」胡鬧害分店倒閉
手搖飲料「可不可熟成紅茶」新竹關埔分店爆發食安問題，女店員不滿客人打烊前還下單買飲料，憤而徒手挖珍珠還吐口水，還將過程拍攝後上傳社群平台，引起大眾譁然。總部證實該工作人員「美甲又戴飾品」的確違反服裝儀容工作規範、還鬧出風波，火速發出聲明表示將追究所有法律責任，並立即開鍘勒令該店停業並永久終止加盟合作關係。
事實上，2024年手搖飲料食安問題、翻車事件頻傳，鶴茶樓、龜記、大茗本位製茶堂、樺達奶茶等品牌都被投訴過喝到異物，得正小編發性暗示貼文、清心福全店員拋接食材、茶湯會員工養樂多挑戰等，都讓大眾看傻眼。
📌茶の魔手重返台北爆排隊！珍奶徽章搶手 老闆親揭冷知識
手搖飲料南霸天茶の魔手重返北部，台北慶城店3月開幕驚現人潮，買山楂烏龍要等一小時，讓南部民眾看傻眼直呼「來台南喝不用排隊」；接連開出新北永和店、延吉店、通化店。還跟上奧運「珍珠奶茶pin」熱潮、國慶開賣TAIWAN珍奶徽章超搶手。
全網一時熱議茶の魔手各種傳說，《NOWnews今日新聞》直接找到老闆兼創辦人王賢明親揭冷知識，正確要念「茶之魔手」，而他親手畫的茶魔Logo不是「壓扁的太陽」、是代表著光明面的陽光，字體則是由自來水筆書寫再放大而成；「去到日本卻不の了」的原因，只是老闆單純想用漢字表達「我們來自台灣！」
📌越南「共咖啡」台灣1號店「天天人潮擠爆」
被暱稱為越共咖啡的越南「共咖啡Cộng Cà Phê」悄悄進駐台灣，台灣一號店座落台北車站商圈開封街，才在試營運期間，神級「椰奶咖啡冰沙」吸引大批人潮天天排隊爆紅，體會在國外受封「星巴克勁敵」的威力；8月1日開幕當日大熱天，也要等將近一小時才有飲料可以喝。
📌八曜和茶北上爆排7小時！貪食蛇人潮超驚
高雄超人氣「八曜和茶」11月北上一舉開出新北三重、新北永和兩間門市，雙北首店鄰近捷運台北橋站，開幕當天人潮大爆滿、「貪食蛇」隊伍快繞捷運站一整圈，有民眾透露不吃不喝排了7小時才買到飲料，令人咋舌。
過去分店多在中南部的八曜和茶，主打日式「和風茶」的八曜和茶，研發出穀、麥、草本風味的新鮮茶飲，迅速竄紅。招牌柚香覺醒307、308炙燒濃乳、舞妓406紅茶都圈粉無數。
📌摩洛哥「夿萐咖啡Bacha Coffee」登台搶喝！可頌天天賣爆
摩洛哥傳奇品牌「夿萐咖啡Bacha Coffee」進駐台灣！全球超過40個據點、是新加坡火紅的伴手禮名牌；全台首店選在新光三越信義新天地A8亮相，重現原創於1910年馬拉喀什（Marrakech）時期的奢華店裝，更是全世界第一個結合咖啡精品店、咖啡吧和外賣專櫃的店鋪，還為台灣市場打造番茄和牛可頌和番茄菜卷可頌兩款獨家小點。開幕後現場候位至少一小時起跳，可頌一日就能賣爆千顆。
📌愚人節手搖飲群起賣水和空氣！珍珠變佛珠被客訴
4月1日愚人節全台手搖飲料群起開玩笑！清心福全推出「珍珠白開水」、萬波島嶼紅茶開賣10元結冰水還能「免費加珍珠」，TEA TOP紅粿鑽石用「冰塊水＋紅玉粉粿」打造、還加碼贈送「空氣茶香杯」，鶴茶樓則認真開賣南鶴那堤盲盒鮮奶茶，令人莞爾。
不過也有玩笑太認真，讓鐵粉買不到而忍不住客訴。主打將珍珠煮成仙丹的珍煮丹，在粉專號稱開賣失憶吐司、和淬煉五千天的黑糖珍珠真祖丹回魂佛珠，幾可亂真貼出預訂表單連結供填寫，結果有認真的鐵粉留完個資後發現被當成愚人，紛紛留下怨言。
📌網友票選台灣「最強珍奶」！冠軍稱霸30年
早在年初有網友在Dcard發起「台灣最頂珍珠奶茶」爭霸賽，吸引1.3萬人投票參與，最後脫穎而出的都是創立超過10年的資深品牌，尤其冠軍50嵐獲得49％近半數支持，因平價實惠、品質穩定，輾壓不少創意新品牌。緊追在後的則依序是拿下24％的迷客夏、獲18％的珍煮丹、及茶湯會佔9%；而春水堂、可不可則被認為是遺珠。
📌珍奶遭外國人「文化挪用」還求投資！「尚氣」劉思慕狠教訓：不尊重台灣
台灣之光「珍珠奶茶」風靡全球，是最成功的美食外交！目前台灣的茶飲店可在全球40多個國家看見、遍佈300個城市。日前演出漫威電影《尚氣與十環傳奇》受矚目的華裔演員劉思慕（Simu Liu），雖從小移民多倫多、在公開場合卻毫不掩飾對台灣珍珠奶茶的熱愛。
日前他受邀參與創業投資真人實境秀《Dragon’Den》，發現有加拿大商人企圖「文化挪用」台灣珍奶，推銷「Bobba」罐裝珍珠奶茶，狠狠教訓對方「不尊重台灣」，仗義執言的暖舉不只圈粉台灣民眾、也在網路上引發熱議，逼得業者道歉將重新評估品牌策略。
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台灣人熱愛星巴克咖啡、星冰樂等飲品，舒適空間也成為學生唸書、上班族商談好去處，不過有網友投訴，看見奧客不點餐卻霸佔位子等候朋友，反而排擠真正想喝咖啡的客人。有感類似問題層出不窮，7月星巴克門市默默放上公告「如有等候同行朋友的需求，座位保留時間以15分鐘為限。」而且當門市座位客滿時，也將主動協助併桌。
官方回應《NOWnews今日新聞》表示：「為提供所有顧客最佳的星巴克體驗，溫馨提醒座位使用方式，維護顧客權益。」證實新規定，引起廣大民眾討論，希望能藉此減少亂象。
📌十盛奶茶因網紅小吳、紀卜心爆紅！標示不全惹議遭炎上
「見習網美小吳」與「紀卜心」聯手推薦的「十盛SHISHENG」奶茶專門店，4月中進駐台北通化街一級戰區，還沒開幕就天天大排隊；未料7月底被消基會點名「標示不全」惹議，雖祭出「買一送一」優惠補救、卻因網紅態度及言論遭炎上。品牌負責人道歉承認「每杯奶茶都不是純鮮奶茶」，8月下架「熟成」2字、更新門市招牌店裝；9月全面升級乳源使用「北海道十勝奶粉+奶精+北海道十勝四葉牛乳」止血。
📌可不可熟成紅茶爆食安問題！女店員「手攪珍珠」胡鬧害分店倒閉
手搖飲料「可不可熟成紅茶」新竹關埔分店爆發食安問題，女店員不滿客人打烊前還下單買飲料，憤而徒手挖珍珠還吐口水，還將過程拍攝後上傳社群平台，引起大眾譁然。總部證實該工作人員「美甲又戴飾品」的確違反服裝儀容工作規範、還鬧出風波，火速發出聲明表示將追究所有法律責任，並立即開鍘勒令該店停業並永久終止加盟合作關係。
事實上，2024年手搖飲料食安問題、翻車事件頻傳，鶴茶樓、龜記、大茗本位製茶堂、樺達奶茶等品牌都被投訴過喝到異物，得正小編發性暗示貼文、清心福全店員拋接食材、茶湯會員工養樂多挑戰等，都讓大眾看傻眼。
📌茶の魔手重返台北爆排隊！珍奶徽章搶手 老闆親揭冷知識
手搖飲料南霸天茶の魔手重返北部，台北慶城店3月開幕驚現人潮，買山楂烏龍要等一小時，讓南部民眾看傻眼直呼「來台南喝不用排隊」；接連開出新北永和店、延吉店、通化店。還跟上奧運「珍珠奶茶pin」熱潮、國慶開賣TAIWAN珍奶徽章超搶手。
全網一時熱議茶の魔手各種傳說，《NOWnews今日新聞》直接找到老闆兼創辦人王賢明親揭冷知識，正確要念「茶之魔手」，而他親手畫的茶魔Logo不是「壓扁的太陽」、是代表著光明面的陽光，字體則是由自來水筆書寫再放大而成；「去到日本卻不の了」的原因，只是老闆單純想用漢字表達「我們來自台灣！」
📌越南「共咖啡」台灣1號店「天天人潮擠爆」
被暱稱為越共咖啡的越南「共咖啡Cộng Cà Phê」悄悄進駐台灣，台灣一號店座落台北車站商圈開封街，才在試營運期間，神級「椰奶咖啡冰沙」吸引大批人潮天天排隊爆紅，體會在國外受封「星巴克勁敵」的威力；8月1日開幕當日大熱天，也要等將近一小時才有飲料可以喝。
📌八曜和茶北上爆排7小時！貪食蛇人潮超驚
高雄超人氣「八曜和茶」11月北上一舉開出新北三重、新北永和兩間門市，雙北首店鄰近捷運台北橋站，開幕當天人潮大爆滿、「貪食蛇」隊伍快繞捷運站一整圈，有民眾透露不吃不喝排了7小時才買到飲料，令人咋舌。
過去分店多在中南部的八曜和茶，主打日式「和風茶」的八曜和茶，研發出穀、麥、草本風味的新鮮茶飲，迅速竄紅。招牌柚香覺醒307、308炙燒濃乳、舞妓406紅茶都圈粉無數。
📌摩洛哥「夿萐咖啡Bacha Coffee」登台搶喝！可頌天天賣爆
摩洛哥傳奇品牌「夿萐咖啡Bacha Coffee」進駐台灣！全球超過40個據點、是新加坡火紅的伴手禮名牌；全台首店選在新光三越信義新天地A8亮相，重現原創於1910年馬拉喀什（Marrakech）時期的奢華店裝，更是全世界第一個結合咖啡精品店、咖啡吧和外賣專櫃的店鋪，還為台灣市場打造番茄和牛可頌和番茄菜卷可頌兩款獨家小點。開幕後現場候位至少一小時起跳，可頌一日就能賣爆千顆。
📌愚人節手搖飲群起賣水和空氣！珍珠變佛珠被客訴
4月1日愚人節全台手搖飲料群起開玩笑！清心福全推出「珍珠白開水」、萬波島嶼紅茶開賣10元結冰水還能「免費加珍珠」，TEA TOP紅粿鑽石用「冰塊水＋紅玉粉粿」打造、還加碼贈送「空氣茶香杯」，鶴茶樓則認真開賣南鶴那堤盲盒鮮奶茶，令人莞爾。
不過也有玩笑太認真，讓鐵粉買不到而忍不住客訴。主打將珍珠煮成仙丹的珍煮丹，在粉專號稱開賣失憶吐司、和淬煉五千天的黑糖珍珠真祖丹回魂佛珠，幾可亂真貼出預訂表單連結供填寫，結果有認真的鐵粉留完個資後發現被當成愚人，紛紛留下怨言。
📌網友票選台灣「最強珍奶」！冠軍稱霸30年
早在年初有網友在Dcard發起「台灣最頂珍珠奶茶」爭霸賽，吸引1.3萬人投票參與，最後脫穎而出的都是創立超過10年的資深品牌，尤其冠軍50嵐獲得49％近半數支持，因平價實惠、品質穩定，輾壓不少創意新品牌。緊追在後的則依序是拿下24％的迷客夏、獲18％的珍煮丹、及茶湯會佔9%；而春水堂、可不可則被認為是遺珠。
📌珍奶遭外國人「文化挪用」還求投資！「尚氣」劉思慕狠教訓：不尊重台灣
台灣之光「珍珠奶茶」風靡全球，是最成功的美食外交！目前台灣的茶飲店可在全球40多個國家看見、遍佈300個城市。日前演出漫威電影《尚氣與十環傳奇》受矚目的華裔演員劉思慕（Simu Liu），雖從小移民多倫多、在公開場合卻毫不掩飾對台灣珍珠奶茶的熱愛。
日前他受邀參與創業投資真人實境秀《Dragon’Den》，發現有加拿大商人企圖「文化挪用」台灣珍奶，推銷「Bobba」罐裝珍珠奶茶，狠狠教訓對方「不尊重台灣」，仗義執言的暖舉不只圈粉台灣民眾、也在網路上引發熱議，逼得業者道歉將重新評估品牌策略。
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