▲富邦悍將2026年春訓正式開訓，總教練後藤光尊表示，今年目標打造一支能夠進入台灣大賽的隊伍。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將林岱安加入春訓，首日與學弟互動頻繁，他也大方表示，只要學弟有問題，歡迎與他討論。（圖／富邦悍將提供）

成軍10年的富邦悍將昨（20）日展開2026年春訓，新賽季悍將共有7名日籍教練助陣，全隊飄著濃濃的「東洋味」，悍將副領隊林威助指出，春訓要求「態度」與「執行力」，希望選手遇到危機時刻能夠成功執行教練團所下達的戰術。新任一軍總教練後藤光尊則交代選手別再春訓受傷，希望能健康打完一整季，並直言，「今年要打造能夠進入台灣大賽的隊伍。」悍將去年球季僅拿下46勝卻苦吞74敗、勝率3成83，排名6隊墊底，季末原總教練陳金鋒請辭，由原二軍總教練日本籍後藤光尊接任，除此之外，球團還邀請森野将彦、酒井忠晴、的山哲也等日籍教練來台助陣，加上去年已入團的二軍投手教練島崎毅、體能統籌教練根本淳平，以及從台鋼雄鷹轉隊的基地復健教練福永春吾，「後藤政權」充滿濃濃東洋風。昨日開訓首日，後藤給出明確指示，希望選手不要受傷，「希望大家可以健康一整年。因為去年傷兵有點過多，導致二軍比賽受很大影響，希望大家健康打完一整季。」今年春訓菜單由後藤以及首席教練森野共同討論，被問到後藤的「日式春訓」會不會練到吐？後藤笑說「可能喔」，但他也澄清那是過往的刻板印象（負の遺産），現在追求重質且對現代選手的練習方式。悍將執行副領隊兼農場主管林威助表示，今年春訓要求「態度」與「執行力」。林威助指出，根據近幾年的觀察，在比賽中遇到危機時，教練下達的戰術暗號、策略，失敗情況居多。針對這點，林威助請教練團加強選手在危機時刻的短打、跑位、補位，「若這些細節如果沒有做好的話，我想要贏球不是那麼簡單。」休賽季悍將從戰力外名單補強3位好手，分別是內野手馬鋼、外野手林書逸以及投手劉昱言，馬鋼目前以三壘為主，但為增加出賽機會，對於內野其他位置也不排斥；在兄弟效力近10年的林書逸，將自己視為「新人」，轉戰悍將後，林書逸希望能與新隊友一起拚進季後賽；劉昱言則說，去年整體投球感覺不錯，更加確定自己「還有油」，新球季持續拚一軍登板機會。除了戰力外補強，悍將去年迎來隊史首位自由球員（FA）林岱安，春訓首日，林岱安就展現學長魅力，與陣中捕手群開會、交流，他表示，只要學弟有問題都歡迎找他討論，「他們如果需要什麼，我能怎麼分享，都等他們來問，他們觀察我，我也觀察他們，有想聊的我都願意分享。」悍將季前洋將佈局相當積極，目前已經備有5洋投、1洋砲，洋投分別是魔力藍（Shawn Morimando）、鈴木駿輔、威戈神（Aaron Wilkerson）、愛力戈（Erick Leal）以及育成洋投阿部雄大，洋砲則是邦力多（Luis Liberato）。對於新賽季洋將配置，後藤表示還沒有想法，希望6位洋將都能有好表現，期待有「甜蜜的負擔」。其中日籍洋投鈴木駿輔與育成洋投阿部雄大已經報到加入訓練，25歲的阿部曾效力社會人名門ENEOS，談到來台契機，阿部表示，自己的夢想就是成為職業球員，在去年日本職棒選秀落選後，收到悍將球團的邀請，為了實現夢想，他並沒有考慮太久，立即答應來台發展。