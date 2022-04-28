五一連假拉麵「買1送1」！咖啡、手搖飲第二杯免費喝起來

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一風堂進駐新北市，首店座落於新莊宏匯廣場，祭出多項開幕優惠，5/1開幕首日前一百組內用者「白丸元味買1送1」超值優惠；5/2前50名內用點購任一碗拉麵者，即可獲得白丸元味兌換券，前10名更加碼贈送一風堂獨家拉麵碗乙個。而且開幕首三日一風堂推出新莊宏匯店限定超值福袋，只要888元即可獲得包含獨家拉麵碗、日本直送豚骨拉麵禮盒、獨家商品及兌換券套組等價值超過1,500元的商品。而5/4～5/10柚子蘇打、芒果可爾必思蘇打優惠價50元（原價80元）、牛奶霜淇淋加1元多1份（原價40元）。
適逢一風堂十週年紀念，整個5月都有好康！5/3十週年紀念日當天，全台一風堂店舖內用點購任一碗拉麵，前53名即可獲得經典拉麵兌換券乙張，（次回不限金額消費即可兌換白丸元味或博多豚骨拉麵乙碗）。日本直送豚骨拉麵禮盒也在5/3～5/31推出超優惠破盤價530元（原價750元／盒）；5/3起，限定北部四家店舖（中山店、微風北車店、新莊宏匯店、桃園高鐵店）開賣日本獨家進口經典拉麵快煮包（249元／包），防疫自煮超方便。
肉多多火鍋外帶「肉品海鮮買1送1」
搶攻勞動節連假商機，並呼應最新防疫措施，肉多多火鍋推出「外帶雙鮮買1送1」，即日起～5/15至全台47家肉多多火鍋外帶，可享8款鮮肉與4品海鮮同品項買1送1超值優惠，將近5折的優惠推薦鎖定最高單價的美國牛小排（980元）吃起來。
到店外帶買1送1優惠全品項包括美國牛小排、美國霜降牛、紐澳低脂牛、紐澳嫩肩牛、雪花牛腹肉、活力梅花豬、活力培根豬、無骨鮮雞腿，以及小白蝦、蛤蜊、巴沙魚片、鯛魚。不用去賣場人擠人，從勞動節到母親節，輕鬆在家享用火鍋大餐。
HWC黑沃咖啡「咖啡、特濃厚奶限時買1送1」
HWC 黑沃咖啡在台突破70間門市，近期成功進駐馬來西亞海外市場，因應母親節推出「厚愛媽咪限時買1送1」優惠活動，5/1～5/8連續一週，堅果花香尾韻的嚴選黑/沃臺灣烘豆冠軍咖啡買1送1，下午茶2點至6點優惠加碼特濃厚奶系列全品項買1送1（所有優惠不得併用）。同場加映「口罩戴起來！猜猜誰是媽咪？」抽獎活動，分享與媽媽的合照就有機會獲得黑沃 x Fellow聯名款隨行保溫瓶（限量五組幸運兒）。
可不可熟成紅茶「春鳳冰茶買1送1」
可不可全新「春鳳冰茶」微酸香甜的鳳梨果肉冰條配上輕盈粉漾的麗春紅茶，以鳳梨醬為基底蜜汁般濃郁的熱帶氣息一傾清爽孤傲的花香，並以金桔點綴融入酸甜滋味平衡口感。攜手「胖胖達」於4/8～5/8獨家上架foodpanda，使用優惠碼「春鳳冰茶」即享有新品買1送1嚐鮮優惠。
康青龍「好康應援買1送1」
康青龍五一連假好康應援，4/29～5/2快閃四天，APP會員凡購買「柳桔富美」一杯，即可免費贈送超人氣碧玉茉莉綠茶一杯。以招牌茉莉綠茶作為茶底，鋪上飽滿多汁的柳橙果粒，再搭配蜂蜜珍珠的「柳桔富美」，滿滿橙香酸甜清新風味，適合日漸炎熱的夏天消暑。
TEATOP「柚子系列第二杯5折」
TEA TOP第一味5月以拿下ITQI三星的「108柚香」茶湯基底搭配咀嚼系不可錯過的「Q凍柚綠」，推出清甜不膩的「柚子系列」新品。4/30～5/2限時3天，新品享第二杯5折好康；5/6～5/31壓軸優惠，民眾玩IG柚子濾鏡玩幾分折幾元，（最高可折10元，1天限使用1次），加碼抽獎1整年份高山青茶免費喝。
Mr. Wish「芒果系列第二杯7折」
Mr. Wish 鮮果茶玩家揭開芒果季，「楊枝甘露、愛文芒果冰沙、芒果厚奶」3款芒果系列回歸，4/29～5/2推出第二杯7折優惠。料多豐富的楊枝甘露、沁涼消暑的愛文芒果冰沙和滑順香濃的芒果厚奶，通通趁優惠喝起來。
COMEBUY澎湖限定「仙人掌新品杯杯折5元」
COMEBUY呼應澎湖花火節推出「仙人掌雙Q奶茶」、「仙人掌蘋果冰茶」新品，4/25～6/30共67天，於澎湖三間指定門市，購買新品即可享嚐鮮價杯杯折5元，（數量有限，售完為止）。粉專舉辦「拍照打卡hashtag抽好禮」活動，4/25～5/31分享上傳在澎湖與COMEBUY仙人掌系列飲品照片，完成貼文hashtag任務即可參加20週年黑金馬卡龍杯、50元VIP公關券等好禮抽獎。
另外推薦漢堡王超狂「買1送1」、雞塊買10送10；對中身分證，bb.q CHICKEN優惠價爽吃「韓式炸雞」、欣葉NAGOMI吃到飽「不限時」打5折。王品集團火鍋外帶88折、幫中捷慶生「海大蝦干貝0元」、頂級燒肉「最肉」4人同行75折；星巴克最強優惠懶人包全品項買1送1；王品集團火鍋外帶88折、幫中捷慶生「海大蝦干貝0元」；星巴克最強優惠懶人包全品項買1送1。
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