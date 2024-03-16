HBL總決賽日期、場次時間統整　轉播資訊和比賽結果最完整懶人包

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3月16日（星期六） 3月17日（星期日）
10:00（女）北一女中1 ⊕ 4金甌女中
12:00（男）東泰高中1 ⊕ 4光復高中
16:00（女）普門中學2 ⊕ 3 陽明高中
18:00（男）松山高中2 ⊕ 3南山高中
10:00 女季軍賽
12:00 男季軍賽
16:00 女冠軍賽
18:00 男冠軍賽
HBL替補索票和轉播資訊
HBL本學年將延續開放現場候補觀眾進場， 3月16日及3/月17日第1、2場次預計開放1000名候補觀眾；第3、4場次預計開放500名候補觀眾，將視現場的人流狀況遞補，額滿為止。
而未能到現場觀賽的球迷，亦可透過民視臺灣台152頻道、中華電信MOD與Hami Video，收看總決賽完整賽程。此外，冠軍賽將加碼在民視新聞台53頻道全程轉播賽事，全台7-ELEVEN共1,150台OPEN，CHANNEL亦可收看HBL總冠軍之戰。
女子組北一女挑戰隊史第2冠 12連勝搶下第1種子
本學年度女子組4強隊伍重新洗牌，曾在100學年度拿下隊史首冠的北一女中，過去連兩季在決賽敗北以亞軍坐收，將帶著12連勝氣勢以第1種子，力拚隊史第2冠。
4強決賽首先對決金甌女中，金甌女中過去曾有6冠在手，但最後1次封后已經是20年前的92學年度，近年來的最佳成績為101學年度獲得第4名。陽明高中上季以第3名作收，在最強女高中生張聿嵐畢業之後，全新的團隊陣容越打越出色，8強賽排名第3，連4季挺進4強，目標瞄準隊史第1冠。
陽明高中將對上普門高中，普門高中曾在105、106學年拿下2連霸，但108學年起連4季獲得第5名，本學年度終於擺脫「老五魔咒」挺進4強，也將尋求隊史第4座后冠。
男子組松山高中衝擊第7冠 光復挑戰3連霸
男子組東泰高中在8強賽最終戰擊敗「綠色神盾」松山高中拿下第1種子，繼109學年第4名之後，隊史第2度挺進4強，決賽將對上光復高中。光復高中自110學年度拿下隊史首冠之後，111學年度再度稱王勇奪2連霸。但本季準決賽5勝2敗，最終以第4種子驚險晉級，努力挑戰3連霸。
松山高中準決賽以6勝1敗的戰績拿下第2種子，隊史第11次晉級4強，將力拚隊史的第7座冠軍。松山高中在4強賽將迎戰南山高中，南山高中過去擁有男子組最多的7座冠軍盃，但前3季最終都以亞軍作收，本季目標則是嘗試第8度封王。
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