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HBL總決賽日期、場次時間統整　轉播資訊和比賽結果最完整懶人包

▲HBL高中籃球甲級聯賽最終四強決賽，3月16日、17日台北小巨蛋登場。(圖／體育署提供)
▲HBL高中籃球甲級聯賽最終四強決賽，3月16日、17日台北小巨蛋登場。(圖／體育署提供)

NOWnews/綜合報導

112學年度HBL高中籃球甲級聯賽即將在16、17日於臺北小巨蛋迎來最終決戰，本屆HBL男子組4強球隊依種子順序為東泰高中、松山高中、南山高中、光復高中；女子組方面，則是北一女中、普門中學、陽明高中及金甌女中角逐后座。《NOWnews》也統整這次HBL的轉播資訊和決賽賽程，供球迷參考。

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112學年度HBL高中籃球聯賽甲級決賽賽程

3月16日（星期六） 3月17日（星期日）

10:00（女）北一女中1 ⊕ 4金甌女中
12:00（男）東泰高中1 ⊕ 4光復高中
16:00（女）普門中學2 ⊕ 3 陽明高中
18:00（男）松山高中2 ⊕ 3南山高中

10:00 女季軍賽
12:00 男季軍賽
16:00 女冠軍賽
18:00 男冠軍賽

▲HBL高中籃球聯賽四強總決賽將在明（16）日開戰，四強球隊分別是松山高中、東泰高中、南山高中以及挑戰三連霸的光復高中，圖為光復高中。（圖／高中體總提供）
▲HBL高中籃球聯賽四強總決賽將在明（16）日開戰，四強球隊分別是松山高中、東泰高中、南山高中以及挑戰三連霸的光復高中，圖為光復高中。（圖／高中體總提供）
HBL替補索票和轉播資訊

HBL本學年將延續開放現場候補觀眾進場， 3月16日及3/月17日第1、2場次預計開放1000名候補觀眾；第3、4場次預計開放500名候補觀眾，將視現場的人流狀況遞補，額滿為止。

而未能到現場觀賽的球迷，亦可透過民視臺灣台152頻道、中華電信MOD與Hami Video，收看總決賽完整賽程。此外，冠軍賽將加碼在民視新聞台53頻道全程轉播賽事，全台7-ELEVEN共1,150台OPEN，CHANNEL亦可收看HBL總冠軍之戰。

▲本學年度女子組4強隊伍重新洗牌，曾在100學年度拿下隊史首冠的北一女中，過去連兩季在決賽敗北以亞軍坐收，將帶著12連勝氣勢以第1種子，力拚隊史第2冠。。（圖／高中體總提供）
▲本學年度女子組4強隊伍重新洗牌，曾在100學年度拿下隊史首冠的北一女中，過去連兩季在決賽敗北以亞軍坐收，將帶著12連勝氣勢以第1種子，力拚隊史第2冠。。（圖／高中體總提供）
女子組北一女挑戰隊史第2冠　12連勝搶下第1種子

本學年度女子組4強隊伍重新洗牌，曾在100學年度拿下隊史首冠的北一女中，過去連兩季在決賽敗北以亞軍坐收，將帶著12連勝氣勢以第1種子，力拚隊史第2冠。

4強決賽首先對決金甌女中，金甌女中過去曾有6冠在手，但最後1次封后已經是20年前的92學年度，近年來的最佳成績為101學年度獲得第4名。陽明高中上季以第3名作收，在最強女高中生張聿嵐畢業之後，全新的團隊陣容越打越出色，8強賽排名第3，連4季挺進4強，目標瞄準隊史第1冠。

陽明高中將對上普門高中，普門高中曾在105、106學年拿下2連霸，但108學年起連4季獲得第5名，本學年度終於擺脫「老五魔咒」挺進4強，也將尋求隊史第4座后冠。

▲黃萬隆在2009年（97學年度）以16連勝之，帶隊姿拿下隊史第一座HBL男子組冠軍獎盃，並從那一年開始創造了三連霸，105、106學年又再次連霸成功。（圖／高中體總提供）
▲黃萬隆即將引退，松山高中挑戰在這一屆HBL賽事為他拿下第7冠。（圖／高中體總提供）
男子組松山高中衝擊第7冠　光復挑戰3連霸

男子組東泰高中在8強賽最終戰擊敗「綠色神盾」松山高中拿下第1種子，繼109學年第4名之後，隊史第2度挺進4強，決賽將對上光復高中。光復高中自110學年度拿下隊史首冠之後，111學年度再度稱王勇奪2連霸。但本季準決賽5勝2敗，最終以第4種子驚險晉級，努力挑戰3連霸。

松山高中準決賽以6勝1敗的戰績拿下第2種子，隊史第11次晉級4強，將力拚隊史的第7座冠軍。松山高中在4強賽將迎戰南山高中，南山高中過去擁有男子組最多的7座冠軍盃，但前3季最終都以亞軍作收，本季目標則是嘗試第8度封王。

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