我是廣告 請繼續往下閱讀

▲BTS演唱會票價在韓網掀起爭議，許多粉絲紛紛嫌太貴。（圖／BTS WEVERSE）

超級男團BTS日前宣布全新巡迴演唱會行程表，首爾場票價也隨之出爐，不過最貴26萬4000元（約台幣6200元）、最便宜19萬8000元（約台幣4400元）的價錢卻引起爭議，因為距離舞台最遠、最後一排的位子也韓元要價近20萬的價錢，讓許多韓國ARMY（粉絲名）相當不滿，紛紛直呼「請問我們是盤子嗎？」BTS韓國演唱會的票價共分為三種，可以觀看彩排（SOUND CHECK）表演的一樓座席，價錢為26萬4000元韓元（約台幣6200元）；不包括演唱會福利的GENERAL R、GENERAL S，價錢為22萬元韓元（約台幣5120元）、19萬8000韓元（約台幣4400元），即使是坐在演唱會山頂最後一排也要價台幣4000元的價錢曝光後，瞬間在韓網掀起熱議。其中爭議最大的，莫過於視線受限區域的定價！許多座位位於場館高處或角度不佳的位置，卻仍需支付約新台幣4400元的昂貴價錢，讓粉絲難以接受；另外許多韓國本地粉絲對場次安排同樣感到失落，相較全球巡演規模，韓國僅安排首爾與釜山共5場演出，讓不少等待多年的粉絲認為，公司將重心放在歐美市場，完全忽略了是因為本土粉絲的支持，BTS才能夠發展至今。不過許多ARMY也提出不同看法，認為BTS的全球地位早已站上國際頂尖行列，票價自然無法與一般演唱會相比，並且舉了BLACKPINK為例，認為名氣、演唱會的高製作度都會影響在票價上，並且韓國的票價相較於其他國家，絕對已經是最便宜的一場演唱會了。而BTS也確定在今年11月19日、21日、22日來到台灣高雄世運主場館開唱，目前僅公布票價、場地、時間，票價以及搶票詳細資訊尚未公布，更多細項《NOWNEWS今日新聞》將為您第一時間更新，不放過BTS來台灣的精彩瞬間。