我是廣告 請繼續往下閱讀

▲BTS第一次來台舉辦演唱會是在林口體育館。（圖／BTS (방탄소년단)官方臉書）

▲BTS宣布今年11月來台灣高雄開唱，目前場地尚未公布。（圖／X@BIGHIT MUSIC @BIGHIT_MUSIC）

BTS（防彈少年團）出道以來紅遍全球，世界巡演足跡橫跨各大城市，台灣也成為他們演出版圖中不可忽視的一站。回顧BTS歷年來台表演紀錄，從容納萬人的林口體育館到可塞五萬人的高雄世運主場館，可以說是場地大升級！不過在所有BTS來台的演出紀錄中，許多粉絲認為最划算的一場是2018年在南港展覽館舉辦的「SBS Super Concert in Taipei」，可以同時看到SEVENTEEN、MAMAMOO、Red Velvet等大勢團體，可謂卡司最強大！BTS在2017年首次來台舉行巡迴演唱會《BTS LIVE TRILOGY EPISODE III：THE WINGS TOUR》，當時他們選在可以容納約10000人的林口體育館開唱，吸引大量粉絲朝聖，門票迅速完售，雖然場地規模尚未達到體育場等級，但已展現出驚人的號召力，讓台灣成為BTS世界巡演的重要站點之一。隔年BTS再度來台，並以《BTS WORLD TOUR “LOVE YOURSELF”》世界巡演站上桃園國際棒球場，在可以容納20000人的場地連兩天開唱，創下BTS在台灣演出規模的新高，從室內體育館躍升至大型戶外場地，象徵團體國際地位的飛躍，也被許多ARMY視為BTS巔峰時期的代表性演出之一。不僅如此，當年BTS還受邀來南港展覽館參加拼盤演唱會「SBS Super Concert in Taipei」，同場來賓還有iKON、SEVENTEEN、MAMAMOO、Red Velvet、VIXX等大勢團體，超堅強陣容被許多粉絲稱為「看到賺到的演唱會！」今年，BTS宣布展開全新世界巡演，台灣確定於2026年11月19日、21日、22日在高雄舉辦，目前場地雖然尚未公布，不過外界推測可容納五萬人以上的高雄世運主場館舉行，這也將是BTS睽違八年後，以完整體之姿再度在台開唱，已經讓ARMY迫不及待準備搶票！