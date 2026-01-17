我是廣告 請繼續往下閱讀

▲GD親口預告BIGBANG出道20週年「有大事」，被猜測一定會來台灣開唱。（圖／讀者提供）

▲YOASOBI宣布今年將站上大巨蛋舞台。（圖／讀者提供）

▲BTS宣布11月來高雄開唱。（圖／X@BIGHIT MUSIC @BIGHIT_MUSIC）

男團BTS日前宣布將於今年11月來台開唱，TWICE、i-dle也將於今年三月唱進台北大巨蛋，大咖在2026年紛紛來台，無疑將會是台灣演唱會史上最熱鬧的一年！《NOWNEWS今日新聞》為您整理2026預計來台開唱大咖名單，其中將於今年4月復活的BIGBANG，也多次被傳出將在台灣開合體演唱會，讓許多粉絲非常期待。2026年是BIGBANG出道的第20週年，去年隊長GD來到台灣開唱時，多次向粉絲預告2026年會帶著成員大勢歸來，而他們將於今年4月登上科切拉舞台表演，並正式宣布捲土回來，出道第20週年的重要時期，也多次傳出他們將舉辦團體演唱會，而其中台灣場也被認為一定會舉辦的場次之一！而另外日本藝人YOASOBI、藤井風也已經宣布全新巡迴演唱會行程中有台灣，YOASOBI被猜測5月中將在台北大巨蛋開唱，不過相關詳細資訊皆尚未公布；藤井風則是宣布了日本巨蛋巡迴演唱會結束後，將到亞洲各地開唱，而台灣將在高雄舉辦，不過因為巡迴將於年底12月開始，因此預計要到2027年初才會到台灣舉辦演唱會。不只是以上大咖預計來到台灣開唱，TWICE、i-dle、ONE OK ROCK也將於今年上半年站上台北大巨蛋舞台，讓K-pop、J-pop粉絲期待不已；下半年度BTS也將衝進高雄，預計在高雄世運主場館嗨唱3天，睽違8年再次在台灣為ARMY帶來精彩的表演，《NOWNEWS今日新聞》將為您追蹤演唱會最新資訊，讓您不錯過任何一場精彩演出。