我是廣告 請繼續往下閱讀

▲BTS將在光化門開免費回歸秀，HYBE回應了。（圖／美聯社／達志影像）

韓流天團BTS終於要在3月20日推出第5張正規專輯《ARIRANG（阿里郎）》，這是他們自2022年以來，睽違3年9個月再次發行團體作品，消息引爆全球粉絲關注，不只回歸專輯受到關注，現在傳出他們將在首爾光化門廣場舉辦回歸秀，預計抽2萬名粉絲免費入場觀看，針對相關消息HYBE則回應「正在取得許可中。」為了迎接本次BTS重要的第5張正規專輯，傳出HYBE計畫在首爾光化門廣場舉辦BTS回歸後的首場公演，活動範圍可能涵蓋景福宮、崇禮門等歷史地標，定位為結合K-POP與韓國文化遺產的大型演出，預計透過事前抽選方式，邀請約1.5萬至2萬名粉絲免費到場共襄盛舉。由於光化門屬於開放式空間且周邊古蹟密集，韓國文化遺產委員會預計在明（20）日下午開會商討其可能性，BigHit Music也回應表示，目前正在與首爾市政府、警方及文化單位協調中，未來若確定舉辦，將以文化資產保護與市民安全為最高原則，細節將另行正式公告。除了回歸專輯與首秀公演，BTS也同步啟動2026年世界巡迴演唱會，將於4月9日自首爾高陽綜合運動場揭開序幕，規劃橫跨34個城市、79場演出，規模堪稱歷年之最。其中他們也確定於2026年11月19日、21日與22日，在高雄舉辦三場演唱會，睽違8年再度以完整體身分來台，讓許多粉絲已經準備好錢包搶票、預定好住宿了。