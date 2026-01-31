戲院存亡戰／2025電影票房破80億卻頻傳收攤？專家揭汰弱留強內幕

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》在台賣破8.47億，每週不同的附贈特典更是吸引粉絲一再回頭買票，衝高賣座數字。（圖／摘自IMDb）

▲《陽光女子合唱團》全台狂賣，觀眾在戲院裡一起哭、一起笑的感受，仍是在家裡看串流平台影片無法取代。（圖／壹壹喜喜提供）

▲新冠肺炎疫情前（2019年）、後（2020年至今）台灣電影票房呈現明顯的變化。（圖／Gemini AI／記者蘇詠智監製）

▲新冠肺炎疫情前（2019年）、後（2020年至今）全台電影院、影城的家數持續減少，但在映演業者眼中，還不需要太悲觀。（圖／Gemini AI／記者蘇詠智監製）

近期北市新民生戲院、 新北市新莊的美麗新宏匯影城、喜樂時代影城桃園A19店陸續宣告結束營業，讓喜愛看電影的影迷都憂慮，難道戲院真的已經進入黃昏、即將被時代淘汰？明明2025年的全台戲院票房數字還比前一年成長，達到80億，照理戲院、影城應能稍微喘口氣，沒想到據點收掉的腳步沒有停歇。其實在威秀影城資深公關經理李光爵眼中，這些都是個別現象，整體無需過度悲觀。隨著新冠肺炎改變全球觀眾的觀影習慣，上戲院看電影被在家看影音平台取代，戲院經營確實面臨新環境的挑戰。去年韓國、中國等地的票房收入呈現下滑趨勢，影業被認為走入寒冬，台灣與日本卻是相反，全台2025年票房總數來到80億元，是疫情以來最佳的成績，若非上半年的表現不盡理想，可能會更逼近疫情前的高峰，顯然台灣還是有不算少的觀眾仍會為了喜愛的影片走入戲院。翻開2025全台年度票房Top 10，第一名的《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第一章猗窩座再襲》賣破8.47億，遠勝過前一年的冠軍《腦筋急轉彎2》的5.14億，連亞軍《動物方城市2》都賣破7.2億，是前一年亞軍《死侍與金鋼狼》3億票房的兩倍多。誠然動畫片有其他可以吸引觀眾一再買票捧場的誘因（譬如搜集不同週發出的特典），卻也反映劇場體驗還是能讓觀眾買單。畢竟現代人的生活太過繁忙，就算在家裡、不出門，都不能保證可以很專心地盯著電視銀幕把片子看完，太多人開著電視、一邊滑著手機，看沒半小時還想上個洗手間，或是去倒杯水來喝，兩小時的電影也許分好幾次才能全部欣賞完，根本無法感受到片子本身有多精彩，戲院映演逼著所有人在黑暗空間裡、只能專注在銀幕上的畫面，才能夠好好享受整部電影。而李光爵本身的觀察，近來在市場上締造賣座奇蹟的《陽光女子合唱團》，正是展現電影魅力的好例子，此片雖然沒有一般以為「唯一能吸引觀眾花錢買票進戲院」的大型炫目特效場面，可是上百人一起為了劇情感動、痛哭，是另外一種爽快，如果再等幾個月從家裡的電視台看這部片，體驗絕對大不相同，很高機率不會像在戲院裡一樣滿足。影視評論家雀雀也認為《陽光女子合唱團》證明了通俗、接地氣影片對於市場的重要性，這種「大家一起在戲院裡痛哭」的感覺，正是戲院能提供的傳統觀影享受，從票房大爆發的情況，證明21世紀的觀眾依然願意花錢滿足這方面的需求。雀雀觀察到另一個現象：韓國電影去年進入寒冬，儘管他們的國際名導朴贊郁等仍有新作推出，但當導演們努力拍「高大上」的藝術影片，目標放在爭取對電影本身成績的肯定，滿足普羅大眾的商業通俗片數量減少，賣座數字就會有最直接的反應。《陽光女子合唱團》固然被一些影評砲轟煽情、通俗，卻是大多數觀眾願意上戲院欣賞的，也就是這種片子最直接能挽救戲院的生機。至於票房回春、戲院卻頻傳收攤，李光爵認為不能當成所有業者都碰到的困境，比較接近個別據點汰弱留強的特例，幾家近期宣告結束的影城都碰上場地業主另有規劃、將有一番新面貌的情形，而不是單一品牌直接退出市場，外界還不需太過憂心，且包括台北市在內，都還有增設新影城的可能，也都有些尚未開幕的新商場有設立影城的計畫，觀眾不妨拭目以待。