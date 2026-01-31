台灣人不去看電影了？電影院「1招票全搶光」　觀眾認看過回不去

我是廣告 請繼續往下閱讀

近幾年隨著串流平台越來越興盛，加上民眾觀影習慣的改變，對於中小型電影院產生巨大衝擊，近幾個月包括美麗新宏匯影城、青埔電影院喜樂時代都相繼歇業，台灣新民生戲院也將在月底停止營運，讓不少人探討「台灣人是不是已經不進電影院看電影了？」其實過去幾年，大品牌電影院也透過不同種類的影廳，提供觀眾有不同觀影體驗，從基本進階的IMAX、TITAN，到近幾年超夯的4DX、Gold Class、 ScreenX等版本，往往適合的電影更是一票難求，也讓觀眾看過回不去，進而提升民眾到電影院購票入場的意願。有網友在社群平台「Threads」貼文指出「是不是現在很多人都已經不去看電影院看電影了？貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「其實電影院真的要常常主打這種高科技的版本，尤其有適合的院線片時一定要主推，鬼滅之刃4DX當時真的一票難求」。然而隨著現在看電影的平台變多，電影院如果想靠大螢幕跟比較明顯的聲光效果來吸引觀眾，恐怕已經不給力，除了IMAX、TITAN廳之外，近幾年最夯的莫過於更浮誇的觀影體驗更受觀眾喜愛，像是椅子會跟著搖晃、有氣味、噴水等實境的4DX版、躺著看的Gold Class、三面環繞的ScreenX版本，討論度都非常高，即便票價是原本將近2倍，《NONWEWS》也特別整理5大觀影版本整理，讓民眾以後要去看電影可以更懂怎麼選擇。傳說中的巨幕王者，螢幕大到塞滿你的視線，專利音響最高轟炸到你心坎，看動作爽片像是漫威電影這種超適合。特定影城打造出來的豪華升級版影廳，畫面更鮮艷、搭配杜比全景聲，能感受到如飛機飛過、下雨的聲音從頭頂上方傳來，是追求畫質跟聲音細節好選擇。將看電影遊樂設施化，座椅會瘋狂搖晃、震動、搭配電影情節有噴水、吹風、煙霧、搥背、香味等，看動作武打片、飆車片、災難片、超現實的動畫片最適當不過。堪稱是頭等艙的尊榮享受，主打不是聲音效果以及畫面，而是讓你能用平躺的在電動真皮沙發上看電影，有毛毯、拖鞋，看電影邊吃飯超Chill，很適合情侶約會放鬆。電影畫面全面包圍，擁有270度視覺體驗，除了正前方主螢幕外，利用投影機延伸畫面打在左右兩側牆壁上，視野超開闊，也像被包在電影場景中，相當具有沈浸感覺。《NOWNEWS》記者也曾經在去年《鬼滅之刃：無限城篇 猗窩座再襲》時跟朋友相約去看威秀影城看4DX版本，第一次體驗其實非常緊張，果真一開始掉進無限城時，第一次遇到這些效果真的會很傻眼，但習慣後整體體驗覺得相當不錯，臨場感超強大，如果遇到類似動作片、飆車等電影，完全只想選4DX的版本進場觀看。不過4DX電影票非常難搶，因為全台有這項設施的影廳並不多，以台北信義威秀來看，《鬼滅之刃：無限城篇》父親節上映，記者一直到8月底才搶到票，幾乎場場秒殺完售。至於Gold Class的體驗是在台南南紡購物中心威秀影城，，不過如果太累的話千萬不要去看，因為你會舒服地睡去然後浪費電影票錢。整體來說，不管是4DX、Gold Class等版本，電影票價格約莫落在550元至700元不等，各個影城不大相同，但基本上都是一般數位廳將近兩倍，記者認為偶爾轉換看電影的體驗非常好，也許下次有適合強檔院線片上映時，沒有體驗過的人可以嘗試看看，也許會愛上哦！