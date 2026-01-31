戲院存亡戰／不只看電影！影廳推韓團VR演唱會、單口喜劇求生存

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲車銀優的《MEMORIES》VR演唱會也曾經來台推出。（圖／威秀影城提供）

▲威秀影城不但做過演唱會VR、播映歐美舞台名劇演出實況，也在影廳內舉辦過單口喜劇售票演出，為了戲院的可能性做多方嘗試。（圖／威秀影城提供）

▲推出超過80年的《北非諜影》，去年在西門町國賓大戲院的60週年慈善影展仍受到觀眾歡迎，曾創下滿座率亞軍，比一些最新院線片的滿座情況還要好很多。（圖／摘自IMDb）

▲西門町國賓大戲院去年舉辦60週年慈善影展，重映《教父》、《北非諜影》等經典名片，讓這間有過輝煌歷史的戲院，被年輕觀眾認識，再度成為話題。（圖／摘自wikiwand）

觀眾觀影習慣改變，面對院線片觀影人數銳減，戲院還能做什麼？威秀影城推出過TOMORROW X TOGETHER 等韓團演唱會的VR體驗，讓粉絲感受到偶像如在自己面前的過癮；老字號西門町國賓大戲院，做了一整年開幕60週年慈善影展，重映60部著名外片，《北非諜影》、《教父》等滿座率不輸院線片，也成功令年輕影迷重新發現台北市有這麽一個出色的看片場所。戲院、影城有成千上百座位，不填滿就是在虧錢，偏偏進戲院看電影的人數銳減，開業常在養蚊子，設法嘗試不同可能，才有希望另創生機。威秀影城早幾年就開始播映歐美著名舞台劇的演出實況，吸引了一批死忠觀眾，這兩年又推出演唱會VR體驗，也在韓團粉絲之間做出口碑，包括TOMORROW X TOGETHER、車銀優演唱會VR都曾讓粉絲搶票。以往看電影是台灣民眾的主要娛樂選擇之一，近年演唱會經濟大爆發，就算票價比電影票多出好幾倍，由於能夠親眼見到偶像站在舞台上，搶票情況比電影票熱烈不少。演唱會VR體驗雖然沒辦法真的跟藝人面對面，清晰的視覺效果、宛如身歷其境的體感，都不比實際看演唱會遜色，只是這種節目有所侷限，不是大多數的觀眾都會來捧場，只能限定期間推出，滿足藝人的粉絲。威秀影城也曾經嘗試將影廳作為單口喜劇的演出場地，滿座狀況也算不錯，雖然不會成為固定推出的節目，往後不排除繼續再做此安排。影視評論雀雀認為，戲院嘗試100件事，可能只有10件會成功，卻絕對值得再試，因為並非每天都會冒出類似《陽光女子合唱團》這樣的票房奇蹟，肯定需要將場地做更有效的運用。「舊片重映」曾是台灣在錄放影機尚未普及前的常見現象，一方面年輕觀眾對某些經典電影聞名已久、卻苦無機會欣賞，不見得比院線新片吸引力差，再者舊時台灣電影檢查尺度嚴格，不乏新片難以通過審查、遭到禁映的情況，因而舊片重映還有填補市場胃納的功能。在21世紀的現在，串流平台什麼年代的影片都容易找得到，看似最會被取代的模式，實際結果又不盡然。因為很多名片仍然最適合用大銀幕觀賞、家中看電視難以感受其震撼，而久未在台灣大銀幕亮相的舊片，反倒對於觀眾更有吸引力。經過統計，距今超過80年的《北非諜影》在國賓的經典影展曾創下滿座率亞軍，單場有561位觀眾，不只領先大多數的重映舊片，也比最新院線片的滿座狀況更突出。《北非諜影》是現今影壇已少見的黑白片，還是愛情文藝為主，並不賣動作刺激，卻由於被列為史上最出色的好萊塢影片之一，觀眾依舊搶票。《教父》和《教父續集》的情況類似，兩部片推出都已超過50年，依舊被視為不朽經典，仍然能讓一代又一代的影迷心甘情願走進戲院。西門町的國賓大戲院曾穩坐北市外片龍頭超過20年，目前聲勢不敵信義區影城，但60週年慈善影展讓老影迷把握機會懷舊，年輕觀眾首度透過大銀幕欣賞經典，引起不少討論。尤其是市場主流的年輕一輩影迷，以往對於這家戲院曾叱吒風雲的過去缺乏了解，現在距離拉近不少，也更願意考慮到此看片，絕對是加分。