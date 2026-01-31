台灣曾在1970年代冒出大量的二輪戲院，一張票能看兩場電影，成為當時學生族的最佳約會地點。全台灣一度有多達700間二輪電影院，但到了2026年的現在，台灣只剩下3間二輪戲院仍在營業。《NOWNEWS今日新聞》也將透過本文，帶您進入時光隧道，從二輪戲院的黃金年代，到面臨連鎖影城的強力競爭，再到遭遇疫情寒冬與網路串流平台的挑戰，最後聚焦台南全美戲院成功轉型重生的案例，一窺台灣二輪戲院的發展歷史脈絡。
一張票能看兩場電影！二輪戲院掀起全台旋風
對於許多五、六年級生，甚至七、八年級生的青春回憶裡，「二輪戲院」絕對佔有一席之地。只要花少少的錢買一張票，就能躲進冷氣房裡一次看完多部電影，不清場的規定更讓這裡成為學生情侶約會、翹課殺時間的最佳去處，但你知道二輪戲院的起源嗎？
時間回到1970年代，位於台南市中西區的「全美戲院」，因當時影城如雨後春筍般林立，面對激烈競爭，全美戲院於1971年轉型放映二輪片，也就是首輪戲院已下檔的電影，並在間隔兩、三個月後再度上映，以降低購買片源的成本。
就這樣，全美戲院成為台灣第一間二輪戲院，起初以「6元一張票，一張票可觀賞兩部片」作為宣傳，瞬間引爆話題，在當時吸引無數學生族群到訪，也引發全台業者爭相效仿。
經過一段時間後，全台灣的二輪戲院數量一度高達700間，低價競爭情況也愈發激烈。到了1990年代，甚至有電影院喊出「一張票看整天」的方案，只要花約200元新台幣，就能看到7部左右完全不同的電影。
網路串流、疫情接力挑戰！台灣二輪戲院剩3間
到了2015年後，正版OTT串流平台開始大量崛起，Netflix、Disney+等平台不僅推出自製影集，就連電影院剛下檔的新片，也可能很快就出現在串流平台上，加上月租費只要約3百元新台幣，就能觀看上千部影片，讓原本願意進戲院看舊片的民眾，逐漸不再需要二輪戲院。
2020年情況更加嚴峻，受到新冠疫情影響，民眾無法前往戲院觀影，大量二輪戲院在疫情期間宣布停業，包括台北通化街地標「湳山戲院」、新北板橋「林園電影城」等。疫情稍緩後，全台已剩不到10間二輪戲院。
雖然板橋「林園電影城」曾在疫情結束後短暫復活，但最終仍於2024年底停業；到了2025年2月，新竹新復珍戲院也宣布結束營業，業者坦言：「由於近年民眾觀影習慣發生重大改變，導致戲院經營面臨重重挑戰，經深思熟慮後，只能遺憾決定結束營業。」
目前台灣仍持續營業的二輪戲院，只剩下台北市文山區的「佳佳來來戲院」、台中市西區的「全球影城」，以及始祖台南市中西區的「全美戲院」。
二輪戲院始祖復活了！台南全美戲院轉型重生成功
事實上，台灣二輪戲院始祖「全美戲院」也曾於去年3月2日一度宣布停業，官方表示希望挑戰轉型。最終在休息一個月後重新出發，目前改以放映國片與二輪動畫片為主的形式，全票220元、優待票200元，敬老愛心票則為110元，全美戲院最具特色的手繪招牌海報也持續沿用。
此外，全美戲院也不定期舉辦特映會，邀請知名導演與劇組到場宣傳，今年1月20日便邀請到魏德聖導演親臨現場舉辦特映活動，使全美戲院成為台灣電影文化傳承與交流的重要精神指標。
資料來源：全美戲院
