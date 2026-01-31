戲院存亡戰／粉絲拿海報就走只求鬼滅特典　空位背後藏8.47億商機

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》不同款式特典都很吸引粉絲收藏，有不少每一週都去買電影票，就為了蒐集到所有特典。（圖／木棉花國際提供）

▲提摩西夏勒梅主演的《橫衝直闖》在台上映，也有製作隨票可領取的海報。（圖／記者蘇詠智攝）

▲《阿凡達：火與燼》在台灣有推出不同款的特殊版本海報，吸引粉絲購票收藏。（圖／二十世紀影業提供）

▲早年台灣的戲院會發放電影本事，可以讓觀眾自行取用，想一次拿一疊都行，本事的正面會印製當期電影的劇情介紹，背面則是下期上映的影片廣告。（圖／記者蘇詠智攝）

講究「儀式感」的觀眾，應該會注意到現在上戲院多了一個重點，買完票要蒐集每週不同的特典（通常是精心設計的影片海報），不少影迷有時就算已看過片子好幾遍，還是想要收藏最新特典，就會再去花錢買票，但領完特典不一定會進場看片，等於買電影票純為得到特典，然而片子的賣座數字仍會繼續累加。去年《鬼滅之刃》就連出16款特典，全台賣破8.47億，拿下年度冠軍。「特典攻勢」近年來在台灣的電影業成為無法忽視的現象，特典常常是印製精美的海報，讓粉絲被勾起收藏的興趣，搶先預購電影票，因而一些話題影片，還沒正式上映，光靠特典吸引粉絲來預購，就已經累積出一筆可觀的票房數字，動畫影片最容易靠特典衝出亮眼成績，畢竟動漫迷是最熱中蒐集影片相關產品的一群，只要片商持續不斷推出新款特典，他們都願意再買票捧場。以2025年全台年度票房Top 10為例，《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第一章猗窩座再襲》、《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》、《名偵探柯南：獨眼的殘像》都有特典加持，賣座數字衝得非常高，《鬼滅》甚至連續16週發不同款的特典，影響到真人影片如《阿凡達：火與燼》也不忘記印製多款不同畫面的海報作為特典，到現在連一些藝術影片都要贈送海報，已經很少有影片敢不加入。對於片商而言，如果是大量印製，有時一張海報成本10元不到，如果印發1萬張，只多花不到10萬元，就有機會可以再多收入300多萬的票房，怎麼看都划算。這時壓力反倒會在戲院這邊，每一家分配到的分數不一，近來最常看到觀眾抱怨戲院的理由，已經不再只是環境清潔不周，或是放映、服務品質不佳，變成「海報怎麼太快換完」？元旦時上映、口碑與票房都有佳績的紀錄片《冠軍之路》，剛推出時就常聽到觀眾抱怨在某某影城海報一下子就換完，不到中午已經沒有，特地趕過去也是白跑一趟，似乎「拿到海報」的重要性還多過「看到電影」。威秀影城資深公關經理李光爵坦言，海報過早被發完，戲院也愛莫能助，決定每一家分配多少數量的是片商，戲院也不太可能偷跑，真的很難保證何時會兌換一空。發行《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第一章猗窩座再襲》的木棉花國際表示，特典製作數量是以每一週的預估票房去推算，各家影城的特典數量分配，都會與影城事前討論達成共識，但有時當週票房反應熱烈、影廳滿座率高，影城也會臨時加開場次滿足影迷需求，就可能因此導致部分熱門影城的特典供不應求。妙的是，動漫迷對於海報或特典可以一再花錢買票得到收藏的機會，片子已經看過太多次卻不打算再進場看第N次，拿完海報或特典就離開，造成戲院看似票賣了一堆，有可能裡面許多已售出的空位，堪稱21世紀奇景。有些觀眾則將票轉讓給沒看過片的親友，倒也沒有浪費。過往戲院門口會出現的電影票黃牛，現在也被電影海報＆特典黃牛取代，更有些觀眾散場時會碰到有人來問是不是想保留海報、有沒可能送他們？這些就很可能是拿了海報在網上轉賣的黃牛。古早年代台灣觀眾則有種類似的看片儀式，戲院會在進場處的附近，擺放櫃檯陳列電影本事，供觀眾自行取用。所謂的「本事」是一張大小介於A5、B6之間的薄紙片，大多數單色印刷，正面印上本期放映電影的情節介紹，背面是下期上映電影的廣告，不另外收費，高興一次拿一大疊也可以，不過北市在1991年8月下旬後已統一不再印發電影本事。過去就算有的戲院不印發本事、或是觀眾進場太匆忙忘了拿本事，也不太會有人在意，更多人是看完片子散場後，就把本事順手扔在地上，也不一定會帶回家保存。不像現在的觀眾，片子不一定要看，海報或是特典一定不能不拿，拿不到就會抗議片商、抗議影城，絕對是現今出門看電影不可或缺的一部分。