▲南港LaLaport威秀雖然沒有設置特殊規格影廳或是巨幕大廳，仍然是人氣不錯的新影城。（圖／摘自威秀影城粉絲團 FB）

▲類似西門町國賓大戲院這種獨棟大戲院的規格，已經有很多年沒在台灣出現，其實整棟建築內部也曾有空間開設餐廳、歌廳等，也是走複合式娛樂的規劃。（圖／摘自wikiwand）

▲台中備受矚目的漢神洲際購物廣場，也有規劃會設立影城。（圖／摘自漢神洲際購物廣場 FB）

愛看電影的觀眾，應該早就注意到，越晚開幕的新影城，多半是位於百貨公司或是購物中心的某一、兩層樓，幾乎不再有傳統的獨棟大戲院設立。去年南港LaLaport正式營業受到各方矚目，也毫不意外在5、6樓設有威秀影城，到現在開幕快一年，做出讓影城總公司滿意的成績。影城是否一定只能寄生商場？其實這種「複合式娛樂」的設置，並非近年才有。對於一般民眾來說，逛百貨公司或購物中心，先是購物，再去美食街填飽肚子，然後去看場電影，就可以耗掉大半天，一趟滿足多種不同需求。就像曾經引起熱烈話題的南港LaLaport，裡面也有座17個影廳、總座位數達1453席的威秀影城，雖然沒設有特殊規格影廳，也因空間限制無巨幕大廳，一度有些爭議，可是開業之後還是頗受到鄰近觀眾的捧場，證明影城常是商場內的聚客焦點。每有新的大型商場要開幕，外界也總好奇會不會有影城？是哪一家影城？似乎新的影城只能開在商場內，與舊時代的「獨棟大戲院」氣派相差很遠。不過人們的娛樂需求數十年不會改變，早年的獨棟大戲院，也並不只是能看電影而已，還有別的空間可以開設其他型態的店面，要在裡面消磨半天也不是不行。當年的獨棟大戲院其他基本配備包括餐廳、歌廳，畢竟舊時男女約會大都先吃飯再看電影，或是去聽個歌，如果能夠在一整棟戲院內完成，就不用再趕去其他地方，把自己弄得很累，基本概念跟現在的商場內戲院是相通的。那時的商場內戲院，因為場地大小，多半是幾百個座位的廳，和獨棟大戲院映廳常常有一千多個座位，顯得更迷你，沒想到數十年後，這樣的映廳反而成為主流。有的獨棟戲院除了餐廳、歌廳，還曾經有設立保齡球館，或是較為成人一點的舞廳，儘管內部空間最主要是戲院映廳，其他地方也沒閒置，結果風水輪流轉，那時是被歌廳、餐廳等寄生的戲院，現在反而要寄生在商場裡。儘管北部地區近年來陸續傳出戲院收攤，但全台各地有機會開設的新影城仍不少，光是台中就有漢神洲際購物廣場、D-ONE 第一大天地有可能各開一家影城。而高雄義享天地B館「義享樂漾廣場」也有影城規劃，至於台北市在西門町電影街原日新戲院的地點，已在蓋新大樓，未來有計劃開新的商場，內部也有影城規劃，屆時西門町的戲院生態可能又會有一番變化。