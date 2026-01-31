電影院寒冬期要來了？疫情後受到民眾觀影習慣改變，多家電影院陸續收攤，像是新莊宏匯美麗新影城、桃園環球A19店喜樂時代影城、台北市老字號戲院「新民生戲院」。百貨業者分析，電影院聚客能力下滑，未來將朝「縮小規模、提升特殊性」發展，而百貨招商首選則從電影院轉為餐飲服務，電影院退居第三。

串流衝擊下的影業寒冬！電影院倒閉潮難擋

近年影城接連退場，引發「影業寒冬」是否到來的討論。地區型百貨宏匯執行董事柯愫吟指出，影城關閉已成趨勢，主要受到串流平台崛起衝擊，她指出「前幾年麥肯錫報告更直言，電影院可能成為逐漸消失的產業」。

以美麗新宏匯影城退場為例，影城撤出後商場來客數並未下滑，顯示影城的聚客效益已大不如前，加上影城多為大坪數配置，對商場整體效益有限，百貨招商已不再「非電影院不可」。

社區型百貨電影院要消失了？策略轉向小坪數、特色影廳

不過柯愫吟也強調，雖然電影院的聚客力不如以往，百貨仍需兼顧娛樂機能，若商圈內缺乏影城，電影院仍是選項之一，特別是社區型百貨，更需服務鄰近居民需求。為因應串流觀影成為主流，未來社區型百貨的影城策略，將朝「縮小規模、提升特殊性」發展，影廳數量不必多，但必須具備在家無法複製的觀影體驗，也就是特殊影廳。

▲近期登場的巨蛋秀泰影城，主打旗下最高級影廳，有全台最多特殊影廳、最頂級設備。（圖／記者葉政勳攝）
環球購物中心年初也結束桃園機場捷運A19站的「喜樂時代影城桃園環球A19店」。環球購物中心表示，結束營業原因除受串流平台分食觀影族群外，好萊塢罷工事件影響片源供給，導致影城近兩年業績下滑約1至2成，導客能力明顯下降，過往搶票盛況不再，年輕族群對電影院消費需求降低。

環球也指出，民眾觀影趨勢轉向指標型商圈的大型、特殊影廳，地區型百貨若缺乏特色影廳，競爭力相對下滑。

百貨招商重心轉向餐飲！影廳朝向多角化經營

百貨業內不具名專家分析，影城退場關鍵在「坪效」。以信義商圈為例，電影院已高度飽和，若將空間轉為短期快閃店或展覽，可吸引不同客群輪動進場；反觀影城，每月進場觀影的多為固定族群，客源相對封閉，且高度受限於電影檔期，大片上映與空窗期來客差距大，不可控因素高，對非大型商圈百貨而言更具風險。

相較影城最興盛的時期，百貨過去仰賴電影院作為導客關鍵，如今招商重心已轉向餐飲。業界指出，電影院不再是招商首選，甚至已排到第三順位之後。隨著餐飲業蓬勃發展、品牌選擇多元，餐飲型態更能有效延長停留時間、穩定帶動人流，成為百貨經營新核心。

整體而言，影業發展正朝向「集中、高端化」轉型，電影院據點恐集中於可一站式逛街的大型商圈，社區型影城數量預期會減少。未來影廳設備升級外，票價也有感調漲，電影院也將走向多角化經營，除了播放電影外，也會有演唱會紀錄片、虛擬偶像活動等，打造與家中完全不同的觀影體驗，吸引消費者願意走進電影院。

▲百貨過去仰賴電影院作為導客關鍵，如今招商重心已轉向餐飲。（示意圖／記者鍾怡婷攝）
