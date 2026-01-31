不是阿凡達、動物方城市2！2025台灣最強電影是它　神作撈進8.4億

我是廣告 請繼續往下閱讀

2025台灣電影票房排行榜出爐！《鬼滅之刃：無限城篇》奪冠

其中拿下冠軍的為《鬼滅之刃：無限城篇 第一章 猗窩座再襲》，票房累積達到8億4541萬

▲2025年電影票房最新排行榜一圖看，由《鬼滅之刃：無限城篇》賣破8.45億奪冠。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

強檔院線片仍舊強勢！電影續集不見得成為票房蜜糖

2024年《腦筋急轉彎2》票房5億1400萬奪冠，而2025年冠軍《鬼滅之刃：無限城篇》票房卻高達8億4541萬傲人成績

顯示強檔院線片的市場依舊堅強

▲《劇場版鬼滅之刃：無限城篇》賣破8.35億奪下2025年電影票房冠軍，比2024年冠軍《腦筋急轉彎2》多出超過3億。（圖／木棉花國際提供）

從首集全台票房11億、到第二集《阿凡達：水之道》剩下7.5億，到最近《阿凡達：火與燼》已經剩下4億6155萬

▲《阿凡達：火與燼》票房開始出現「續集疲軟」的狀況，跟首集11億相比，第三集整體票房腰斬將近60%，目前僅有累積4億6155萬。（圖／二十世紀影業提供）

社群推播變成電影票房關鍵！2026年國片逆襲《陽光女子合唱團》開紅盤

最重要的就是「口碑」

讓許多人都好奇「真的會哭嗎？」、「真有這麼好看？」進而讓票房一飛沖天。

▲《陽光女子合唱團》全台狂賣，去年底上映之後，從2026開始從社群口碑逆襲，目前票房已經衝破3.15億，非常驚人。（圖／壹壹喜喜提供）

有時候電影票房不佳，其實不盡然是大家都不看電影了，而是電影到底用何種行銷手法突圍去面對現在的環境，成功的案例其實還是大有人在。