不是阿凡達、動物方城市2！2025台灣最強電影是它　神作撈進8.4億

2025台灣電影票房最新行榜來了！雖然現在串流平台非常盛行，不過強檔電影院線片依舊深受觀眾喜愛，去年台灣年度票房由「劇場版《鬼滅之刃》無限城篇」拿下冠軍，以8億4541萬驚人成績打敗強敵「動物方城市2」、「阿凡達：火與燼」。今年一開始則是由國片《陽光女子合唱團》則是逆勢開出紅盤，目前票房已經衝破3億，非常有機會角逐2026年票房前10名的位置。

2025台灣電影票房排行榜出爐！《鬼滅之刃：無限城篇》奪冠

雖然目前受到串流平台崛起、觀眾觀影習慣改變的衝擊，但是強檔院線片依舊表現亮眼，2025年台灣全年度總票房衝破80億元，其中拿下冠軍的為《鬼滅之刃：無限城篇 第一章 猗窩座再襲》，票房累積達到8億4541萬；亞軍則為《動物方城市2》，目前最新統計已經達到7億2378萬；季軍則是《F1電影》，累計票房5億7339萬。

至於第4名至第10名依序為「《阿凡達：火與燼》/4億6155萬」、「《不可能的任務：最終清算》/4億5331萬」、「《侏羅紀世界：重生》/2億9925萬」、「劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》/2億5970萬」、「《名偵探柯南：獨眼的殘像》/2億1542萬」、「《96分鐘》/2億672萬」以及「《角頭：鬥陣欸》/1億8863萬」。

▲2025年電影票房最新排行榜一圖看，由《鬼滅之刃：無限城篇》賣破8.45億奪冠。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）
強檔院線片仍舊強勢！電影續集不見得成為票房蜜糖

總結2025年票房排行榜來看，其實排名上前10名都比去年還要優秀許多，增長幅度都很高，以冠軍來看，2024年《腦筋急轉彎2》票房5億1400萬奪冠，而2025年冠軍《鬼滅之刃：無限城篇》票房卻高達8億4541萬傲人成績，兩者就相差3億多，後續的《動物方程式2》再接力在年底上映，同樣累積賣出超過7.23億元，顯示強檔院線片的市場依舊堅強，觀眾還是願意購票進到電影院欣賞。

▲《劇場版鬼滅之刃：無限城篇》賣破8.35億奪下2025年電影票房冠軍，比2024年冠軍《腦筋急轉彎2》多出超過3億。（圖／木棉花國際提供）
不過如果是電影的續集，可能因為沒有太創新的內容、讓觀眾有為拍而拍的情況出現，就會出現票房衰落的情況出現，例如《阿凡達》系列，從首集全台票房11億、到第二集《阿凡達：水之道》剩下7.5億，到最近《阿凡達：火與燼》已經剩下4億6155萬，都能看出阿凡達系列的退燒，已經超過50%觀眾不再進戲院觀賞續集，認為等串流平台上架再看就好。

▲《阿凡達：火與燼》票房開始出現「續集疲軟」的狀況，跟首集11億相比，第三集整體票房腰斬將近60%，目前僅有累積4億6155萬。（圖／二十世紀影業提供）
社群推播變成電影票房關鍵！2026年國片逆襲《陽光女子合唱團》開紅盤

然而一部電影要在眾多院線片脫穎而出本來就不容易，除了要有好的內容之外，最重要的就是「口碑」，哪怕現在很多人的觀影習慣有所改變，但觀眾最不會改變的就是「出於好奇心」，最近的案例就是國片《陽光女子合唱團》，上映首週末全台票房才517萬，結果因為在社群平台「Threads」、「IG」引爆哭哭潮，各種貼文、reels鋪天蓋地的洗版，讓許多人都好奇「真的會哭嗎？」、「真有這麼好看？」進而讓票房一飛沖天。

▲《陽光女子合唱團》全台狂賣，去年底上映之後，從2026開始從社群口碑逆襲，目前票房已經衝破3.15億，非常驚人。（圖／壹壹喜喜提供）
《NOWNEWS》記者近年真的很少進電影院看電影，主要就是串流影音平台實在太方便，院線片經常下檔沒多久就會出現在平台上，但《陽光女子合唱團》真的就是在社群被爆哭潮口碑燒到，進而到戲院觀賞，也覺得非常好看又值得，目前《陽光女子合唱團》票房短短一個月已經逆襲開紅盤站上3.15億元，還在持續累積當中。只能說，有時候電影票房不佳，其實不盡然是大家都不看電影了，而是電影到底用何種行銷手法突圍去面對現在的環境，成功的案例其實還是大有人在。

資料來源：台灣票房觀測站台灣最高電影票房收入維基百科

