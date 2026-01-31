戲院存亡戰／影院狂關票房卻回升！秀泰曝最大對手、老戲院繼續收

我是廣告 請繼續往下閱讀

遇電影院倒閉潮！2025年票房不降反升

▲板橋秀泰影城位於麗寶百貨商場內，2025年8月結束營業，主因為房東都更計畫，以及大樓需要整理。（圖／GoogleMaps）

秀泰影城策略「汰舊換新」！升級觀影體驗

社區型影城會消失？秀泰影城：小商圈有其營運模式

▲大巨蛋秀泰影城有全台最多特殊影廳、最頂級設備。（圖／記者葉政勳攝）

社區型影城仍有存在價值：服務當地

秀泰展望2026票房與影業：前景看好

▲秀泰影城展望2026年，將有《復仇者聯盟》、《馬力歐》等高質量大片上映，預期可吸引更多觀眾回到影院。（圖／記者葉政勳攝 ）

近年電影院倒閉潮不斷，尤其是社區型老戲院接連關閉，然而全台票房卻是呈現回升現象。秀泰影城表示，近年營運策略以「汰舊換新」為主，淘汰體質差、規模小的老影院，將資源集中於大店規劃。他們觀察到，影業最大對手不是串流平台，而是多元娛樂體驗。為吸引觀眾進場，秀泰強調提供特殊影廳與差異化觀影體驗的重要性。近幾年電影產業受到串流平台、好萊塢罷工等影響，社區型電影院更是接連宣布結束營業。然而，旗下同時擁有旗艦電影院、社區型電影院的影城龍頭之一秀泰影城表示，雖然有不少電影院收攤，對於影城關閉潮，秀泰影城近年主要策略是「汰舊換新」，淘汰體質較差、小型老戲院，將資源集中於大型電影院規劃。他們觀察到，吸引觀眾走進影院需要提供特殊體驗，像是各種不同的特殊影廳，或者交通便利及完善商圈機能，並且電影業最大競爭對手不是串流平台，而是更多元的娛樂選擇，民眾的時間有限，踏青、野餐、各類活動都在瓜分時間，影響民眾觀影意願的因此秀泰砸下重金開幕於去年開幕大巨蛋秀泰影城，總投資金額高達4億元、佔地超過3000坪，有全台最多特殊影廳、最頂級設備，重新定義影城新標準。並提供演唱會直播、虛擬偶像活動等多元體驗，重新定義影城標準，讓觀眾願意從寶貴的時間中抽出時間進場。秀泰也表示：「大巨蛋秀泰影城目前發展符合預期，且未來仍有成長空間。」若是以「汰舊換新」的發展策略，難道未來社區型戲院將全部消失嗎？秀泰近一步說明，小商圈有小商圈的營運模式，像樹林、岡山、土城等小商圈，透過結合鄰近商場與生活機能，綑綁食衣住行，打造一應俱全的生活體驗，讓鄰近住戶不一定要移動到大商圈才能享受娛樂休閒，社區型百貨內電影院仍能吸引觀眾進場。且部分社區型影城也陸續引進特殊影廳（如SCREEN X），至於評估是否引入會依據市場飽和度與距離做調整，避免重複建設。不少影城從社區型百貨退場，百貨業者觀察數據後認為「聚客效應下降」。秀泰表示，疫情加上好萊塢罷工影響2024年的票房，部分百貨內的影城是疫情前簽約，實際成效與預期就會有明顯落差。不過從數據來看，且即使疫情前電影業蓬勃，社區型商圈與大商圈本來就存在差異，過去消費者同樣偏好前往大商圈，但持續有社區型百貨開幕，主要是為了服務當地居民，雖然地區型影城規模不及市區大型影城，但仍具有其存在的必要性。秀泰影城今年將持續檢視每座影城的體質，對新商圈仍會大膽投入。他們認為「影業寒冬已經過去了」，2025年票房表現亮眼，包括《鬼滅之刃無限城篇》突破8億票房、《動物方程式2》吸引親子觀影，累積票房佳。業者觀察，民眾的時間很寶貴，許多觀眾會等社群爆發好評後再進場，因此票房首週不一定準確，例如《陽光女子合唱團》從初期票房普通到最終成為現象級大片，秀泰影城展望2026年，將有《復仇者聯盟》、《馬力歐》等高質量大片上映，預期可吸引更多觀眾回到影院。