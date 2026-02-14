我是廣告 請繼續往下閱讀

距離2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic）開賽不到1個月，中華隊於昨（13）日在澄清湖球場展開首場自辦熱身賽，對陣中華職棒（CPBL）台鋼雄鷹。在現場1萬2千名球迷的吶喊聲中，中華隊動員7位投手輪番上陣，最終靠著吳念庭在8局下的致勝高飛犧牲打，以3：2險勝台鋼雄鷹，順利收下熱身賽首勝。前役由胡智爲擔綱先發投手，他表現極其強勢，主投2局僅用18球，演出6上6下的完美內容，送出2次三振且無安打。這也是胡智爲首次在正式比賽中與捕手林家正搭配，賽後他大讚林家正，「他非常清楚我的優勢，不斷引導我用優勢球種去進攻好球帶，讓我們在場上的節奏非常流暢。」中華隊打線在3局下由宋晟睿與戴培峰連續的二壘安打追平比分；5局下靠著蔣少宏的高飛犧牲打一度超前。雖然 8局上後援投手曾峻岳遭遇亂流失分被追平，但下半局邱智呈與吉力吉撈．鞏冠接連安打攻佔得點圈，隨後吳念庭敲出左外野方向的高飛犧牲打，再度超前比分並定下勝基。作為陣中核心，剛回歸中華隊的「部長」張育成賽前接受訪問時，針對美國媒體普遍不看好中華隊的情勢展現霸氣。張育成直言，「畢竟我們是小國，曝光度較低，也沒有幾位現役大聯盟球星，被看扁是正常的。但球是圓的，我們只要做好本分，到時候就球場見。」張育成也分享了對於經典賽用球的觀察，他認為丟起來比中職用球「輕」，且擊球感更「彈」，這不僅對投手手肘負擔較輕，打者只要輕輕碰觸就能飛得很遠，因此防守球員必須站得更後面來應對強勁的擊球。隨著正賽腳步逼近，總教練曾豪駒也詳細解釋了最終30人名單的取捨。針對旅韓投手王彥程成為遺珠，曾總表示這主要基於「輪值搭配」與「近況控制力」的考量，最終選擇了球速具備壓制力、能扮演奇兵角色的旅日小將張峻瑋。在野手布局上，名單僅帶4名正職外野手，曾總直言是為了隊形的「靈活性」，特別看中林子偉內外野兼修的能力。而內野防線初步構想，張育成將主守一、三壘，二遊防線則由江坤宇與鄭宗哲構築。本次熱身賽連續兩日安排在中午13 點開打，總教練曾豪駒透露這是為了因應正賽中「晚接午」的賽程挑戰（3月6日晚戰日本、7日午戰捷克）。他強調，希望選手能透過這兩天的作息安排，習慣早起出發與早睡的節奏，確保生理時鐘能在正式開賽時達到巔峰狀態。此外，針對大會提供的「6人預備名單」，中華隊決定不予提供。曾總解釋，除非現有名單內出現傷兵意外，否則教練團一致決定「沒受傷就不換人」，對目前選入的30名球員展現高度信心。