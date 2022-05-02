連假開工咖啡、手搖「買1送1」　星巴克全品項第2杯半價

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星巴克「全品項第二杯半價」
5/1(日)～5/3(二)，享受生活，星巴克推薦用咖啡慰勞辛苦的自己，購買兩杯大杯(含)以上相同容量 ／風味／冰熱飲料，可享第二杯半價優惠。（單筆交易最高限購四杯，二杯支付原價、二杯支付半價。並限當場一次領取）。
緊接著還有星光好友分享「全品項買1送1」，於5/4(三)～5/5(四)、5/11(三)～5/12(四)，16:00～20:00時段購買兩杯相同容量／風味／冰熱一致的飲料，可享好友分享優惠。（每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取）。
摩斯漢堡「咖啡2杯只要51元」
慰勞辛苦的勞工們，5/2～5/15摩斯咖啡(M)2杯只要51元（原價90元）；5/1～5/15早餐時段則推出「咕咕雞堡」套餐優惠價69元，（原價85元）。
HWC黑沃咖啡「咖啡、特濃厚奶限時買1送1」
HWC 黑沃咖啡在台突破70間門市，近期成功進駐馬來西亞海外市場，因應母親節推出「厚愛媽咪限時買1送1」優惠活動，5/1～5/8連續一週，堅果花香尾韻的嚴選黑/沃臺灣烘豆冠軍咖啡買1送1，下午茶2點至6點優惠加碼特濃厚奶系列全品項買1送1（所有優惠不得併用）。同場加映「口罩戴起來！猜猜誰是媽咪？」抽獎活動，分享與媽媽的合照就有機會獲得黑沃 x Fellow聯名款隨行保溫瓶（限量五組幸運兒）。
丹堤咖啡「寄杯買5送5」
丹堤咖啡推出母親節5/1～5/15 Happy mother's day活動，寄杯享買5送5優惠（以60元飲品為例，10杯300元），至丹堤行動購物網加入會員，信用卡線上付款即可享外帶飲品咖啡買5送5優惠。
可不可熟成紅茶「春鳳冰茶買1送1」
可不可全新「春鳳冰茶」微酸香甜的鳳梨果肉冰條配上輕盈粉漾的麗春紅茶，以鳳梨醬為基底蜜汁般濃郁的熱帶氣息一傾清爽孤傲的花香，並以金桔點綴融入酸甜滋味平衡口感。攜手「胖胖達」於4/8～5/8獨家上架foodpanda，使用優惠碼「春鳳冰茶」即享有新品買1送1嚐鮮優惠。
COMEBUY澎湖限定「仙人掌新品杯杯折5元」
COMEBUY呼應澎湖花火節推出「仙人掌雙Q奶茶」、「仙人掌蘋果冰茶」新品，4/25～6/30共67天，於澎湖三間指定門市，購買新品即可享嚐鮮價杯杯折5元，（數量有限，售完為止）。粉專舉辦「拍照打卡hashtag抽好禮」活動，4/25～5/31分享上傳在澎湖與COMEBUY仙人掌系列飲品照片，完成貼文hashtag任務即可參加20週年黑金馬卡龍杯、50元VIP公關券等好禮抽獎。
另外推薦大家還有一風堂「限定拉麵買1送1」、肉多多火鍋外帶「肉品海鮮買1送1」。漢堡王超狂「買1送1」、雞塊買10送10還不夠，只要20元「降肉」請吃4.4盎司超巨牛排。王品集團火鍋外帶88折、幫中捷慶生「海大蝦干貝0元」、頂級燒肉「最肉」4人同行75折。
母親節犒賞媽媽美食不間斷，美食外送免運最夯。肯德基秒殺「炸雞起司鍋」回歸、柏克金燒肉屋12盎司肋眼牛排半價、頂呱呱回歸「炸雞花」；環球百貨每日「1元美食」超狂吃到飽；新光三越廚具界LV僅2.3折；遠東SOGO推防疫家電加碼抽賓士電動休旅車。瓦城「現折1000元」抽獎萬元加菜金；晶華酒店母親節「買6千送6千」。