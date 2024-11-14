2024世界12強棒球賽持續激戰中，本屆台灣隊和日本、韓國、古巴、多明尼加、澳洲爭取2席晉級名額；台灣隊首戰靠著陳晨威的滿貫砲和林昱珉的好投，以6:3擊敗強敵韓國，目前預賽戰績和日本、多明尼加同為1勝0敗，今（14）日將迎戰多明尼加，《NOWnews今日新聞》也透過本文整理12強賽程、賽況、分組名單、中華隊名單、直播等相關資訊。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡2024世界棒球12強賽程

📍中華隊賽程（台北大巨蛋）
⚾️11/13 18:30 中華 6:3 韓國（詳細賽況）
⚾️11/14 18:30 中華 vs 多明尼加
⚾️11/16 18:00 中華 vs 日本
⚾️11/17 18:30 中華 vs 澳洲
⚾️11/18 18:30 中華 vs 古巴

▲世界棒球12強中華隊外野手陳晨威從韓國隊先發投手高永表手上敲出滿貫全壘打為中華隊首先攻下4分。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）
▲世界棒球12強中華隊外野手陳晨威，從韓國隊先發投手高永表手上敲出滿貫全壘打。（圖／記者葉政勳攝）
📍B組他國賽程
⚾️11/13 18:00 澳洲 3:9 日本
⚾️11/13 18:30 多明尼加 4:1 古巴
⚾️11/14 18:00 古巴 vs 韓國
⚾️11/15 15:00 多明尼加 vs 澳洲
⚾️11/15 18:00 韓國 vs 日本
⚾️11/16 12:00 澳洲 vs 古巴
⚾️11/16 18:30 多明尼加 vs 韓國
⚾️11/17 18:00 古巴 vs 日本
⚾️11/18 12:00 澳洲 vs 韓國
⚾️11/18 18:00 日本 vs 多明尼加

🟡2024世界棒球12強B組戰績

📍台灣：1勝0敗
📍日本：1勝0敗
📍多明尼加：1勝0敗
📍韓國：0勝1敗
📍澳洲：0勝1敗
📍古巴：0勝1敗

▲世界棒球12強賽在台北開打，中華隊首戰以6:3擊敗韓國隊，但未來賽程恐受到天兔颱風攪局。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）
▲2024世界12強棒球賽，本屆台灣隊和日本、韓國、古巴、多明尼加、澳洲爭取2席晉級名額。（圖／記者葉政勳攝）
🟡2024世界棒球12強收費、免費直播

📍電視：緯來體育台、東森新聞台、愛爾達體育台（MOD）
📍網路直播Hami Video愛爾達 ELTA.tv

🟡2024世界棒球12強中華隊名單

📍投手（13人）：林昱珉 #45、江國豪 #12、郭俊麟 #16、陳冠宇 #17、林凱威 #18、張奕 #19、陳柏清 #20、吳俊偉 #21、陳冠偉 #59、王志煊 #64、黃恩賜 #64、黃子鵬 #69、莊昕諺 #71。

📍捕手（3人）：林家正 #27、吉力吉撈·鞏冠 #4、戴培峰 #95

📍內野手（7人）：張政禹 #9、李凱威 #25、潘傑楷 #35、岳東華 #58、林立 #83、朱育賢 #85、江坤宇 #90。

📍外野手（5人）：邱智呈 #14、陳傑憲 #24、曾頌恩 #32、林安可 #77、陳晨威 #98。

▲本屆中華隊投手戰力評級A；打擊方面，儘管長打火力稍顯不足，但具備穩定且富經驗的打線，評級B+；守備陣容由江坤宇、陳傑憲等核心帶領，形成牢固的防線，守備評級A-。整體來看，中華隊投手和守備具備一定實力，而打擊部分雖有潛在隱憂，但整體還是具備競爭力。（圖／NOWnews社群中心製圖）
▲本屆中華隊投手、守備具有一定實力，打擊則略有火力不足的潛在隱憂。（圖／NOWnews社群中心製圖）
🟡2024世界棒球12強賽制

12強隊伍將被拆分成A、B兩組，一組6隊，預賽階段進行「單循環賽」，AB組戰績最好的前兩名將進入第二輪的「超級循環賽」，超級循環賽中的獲得前兩名的國家能夠進入冠軍賽。

🟡2024世界棒球12強分組

📍A組：墨西哥（世界排名第2）、美國（3）、委內瑞拉（6）、荷蘭（7）、巴拿馬（10）、波多黎各（12）

📍B組：台灣（5）、日本（1）、韓國（4）、古巴（8）、多明尼加（9）、澳洲（11）

🟡12強是什麼？和經典賽差在哪？

2013年世界棒壘球總會成立後，認為世界頂級棒球賽事過少，因此在2014年宣布創立「世界12強棒球賽」，並定於2015年11月舉行首屆，每4年舉辦一次，與世界棒球經典賽間隔2年舉行。

而12強和經典賽皆屬於最高層級的棒球國際賽，不過「經典賽」允許全數MLB球員參賽，且只要父母擇一是該國出生，就可以代表國家出賽；12強則是本身在MLB 40人名單的球員不能參與，且需要擁有「國籍」才能替國家出賽；簡單來說，「經典賽」可視為國家比球硬實力的對抗，12強則較能反映各國職棒或國內聯賽的強度。

更多「2024年世界棒球12強賽」相關新聞。

12強搶先看／中華隊戰多明尼加！黃子鵬掛帥先發　強碰隊友威能帝

12強賽／中華隊「今晚戰多明尼加」！拼小組二連勝　免費直播點此

12強賽／經典賽曾對荷蘭奪勝投！黃子鵬先發挑戰壓制多明尼加打線

12強賽／中華6:3力克南韓！陳晨威驚天滿貫砲　首戰成功捍衛主場

關鍵字