▲世界棒球12強中華隊外野手陳晨威,從韓國隊先發投手高永表手上敲出滿貫全壘打。(圖/記者葉政勳攝)

▲2024世界12強棒球賽,本屆台灣隊和日本、韓國、古巴、多明尼加、澳洲爭取2席晉級名額。(圖/記者葉政勳攝)

▲本屆中華隊投手、守備具有一定實力,打擊則略有火力不足的潛在隱憂。(圖/NOWnews社群中心製圖)

2024世界12強棒球賽持續激戰中,本屆台灣隊和日本、韓國、古巴、多明尼加、澳洲爭取2席晉級名額;台灣隊首戰靠著陳晨威的滿貫砲和林昱珉的好投,以6:3擊敗強敵韓國,,今(14)日將迎戰多明尼加,《NOWnews今日新聞》也透過本文整理12強賽程、賽況、分組名單、中華隊名單、直播等相關資訊。⚾️11/13 18:30⚾️11/14 18:30 中華 vs 多明尼加⚾️11/16 18:00 中華 vs 日本⚾️11/17 18:30 中華 vs 澳洲⚾️11/18 18:30 中華 vs 古巴⚾️11/13 18:00 澳洲 3:9 日本⚾️11/13 18:30 多明尼加 4:1 古巴⚾️11/14 18:00 古巴 vs 韓國⚾️11/15 15:00 多明尼加 vs 澳洲⚾️11/15 18:00 韓國 vs 日本⚾️11/16 12:00 澳洲 vs 古巴⚾️11/16 18:30 多明尼加 vs 韓國⚾️11/17 18:00 古巴 vs 日本⚾️11/18 12:00 澳洲 vs 韓國⚾️11/18 18:00 日本 vs 多明尼加📍台灣:1勝0敗📍日本:1勝0敗📍多明尼加:1勝0敗📍韓國:0勝1敗📍澳洲:0勝1敗📍古巴:0勝1敗緯來體育台、東森新聞台、愛爾達體育台(MOD):林昱珉 #45、江國豪 #12、郭俊麟 #16、陳冠宇 #17、林凱威 #18、張奕 #19、陳柏清 #20、吳俊偉 #21、陳冠偉 #59、王志煊 #64、黃恩賜 #64、黃子鵬 #69、莊昕諺 #71。林家正 #27、吉力吉撈·鞏冠 #4、戴培峰 #95張政禹 #9、李凱威 #25、潘傑楷 #35、岳東華 #58、林立 #83、朱育賢 #85、江坤宇 #90。邱智呈 #14、陳傑憲 #24、曾頌恩 #32、林安可 #77、陳晨威 #98。12強隊伍將被拆分成A、B兩組,一組6隊,預賽階段進行「,AB組戰績最好的前兩名將進入第二輪的「」,超級循環賽中的獲得前兩名的國家能夠進入冠軍賽。墨西哥(世界排名第2)、美國(3)、委內瑞拉(6)、荷蘭(7)、巴拿馬(10)、波多黎各(12)台灣(5)、日本(1)、韓國(4)、古巴(8)、多明尼加(9)、澳洲(11)2013年世界棒壘球總會成立後,認為世界頂級棒球賽事過少,因此在2014年宣布創立「世界12強棒球賽」,並定於2015年11月舉行首屆,每4年舉辦一次,與世界棒球經典賽間隔2年舉行。而12強和經典賽皆屬於最高層級的棒球國際賽,不過「經典賽」允許全數MLB球員參賽,且只要父母擇一是該國出生,就可以代表國家出賽;12強則是本身在MLB 40人名單的球員不能參與,且需要擁有「國籍」才能替國家出賽;簡單來說,「經典賽」可視為國家比球硬實力的對抗,12強則較能反映各國職棒或國內聯賽的強度。