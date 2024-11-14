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▲世界棒球12強中華隊外野手陳晨威，從韓國隊先發投手高永表手上敲出滿貫全壘打。（圖／記者葉政勳攝）

▲2024世界12強棒球賽，本屆台灣隊和日本、韓國、古巴、多明尼加、澳洲爭取2席晉級名額。（圖／記者葉政勳攝）

▲本屆中華隊投手、守備具有一定實力，打擊則略有火力不足的潛在隱憂。（圖／NOWnews社群中心製圖）

2024世界12強棒球賽持續激戰中，本屆台灣隊和日本、韓國、古巴、多明尼加、澳洲爭取2席晉級名額；台灣隊首戰靠著陳晨威的滿貫砲和林昱珉的好投，以6:3擊敗強敵韓國，，今（14）日將迎戰多明尼加，《NOWnews今日新聞》也透過本文整理12強賽程、賽況、分組名單、中華隊名單、直播等相關資訊。⚾️11/13 18:30⚾️11/14 18:30 中華 vs 多明尼加⚾️11/16 18:00 中華 vs 日本⚾️11/17 18:30 中華 vs 澳洲⚾️11/18 18:30 中華 vs 古巴⚾️11/13 18:00 澳洲 3:9 日本⚾️11/13 18:30 多明尼加 4:1 古巴⚾️11/14 18:00 古巴 vs 韓國⚾️11/15 15:00 多明尼加 vs 澳洲⚾️11/15 18:00 韓國 vs 日本⚾️11/16 12:00 澳洲 vs 古巴⚾️11/16 18:30 多明尼加 vs 韓國⚾️11/17 18:00 古巴 vs 日本⚾️11/18 12:00 澳洲 vs 韓國⚾️11/18 18:00 日本 vs 多明尼加📍台灣：1勝0敗📍日本：1勝0敗📍多明尼加：1勝0敗📍韓國：0勝1敗📍澳洲：0勝1敗📍古巴：0勝1敗緯來體育台、東森新聞台、愛爾達體育台（MOD）：林昱珉 #45、江國豪 #12、郭俊麟 #16、陳冠宇 #17、林凱威 #18、張奕 #19、陳柏清 #20、吳俊偉 #21、陳冠偉 #59、王志煊 #64、黃恩賜 #64、黃子鵬 #69、莊昕諺 #71。林家正 #27、吉力吉撈·鞏冠 #4、戴培峰 #95張政禹 #9、李凱威 #25、潘傑楷 #35、岳東華 #58、林立 #83、朱育賢 #85、江坤宇 #90。邱智呈 #14、陳傑憲 #24、曾頌恩 #32、林安可 #77、陳晨威 #98。12強隊伍將被拆分成A、B兩組，一組6隊，預賽階段進行「，AB組戰績最好的前兩名將進入第二輪的「」，超級循環賽中的獲得前兩名的國家能夠進入冠軍賽。墨西哥（世界排名第2）、美國（3）、委內瑞拉（6）、荷蘭（7）、巴拿馬（10）、波多黎各（12）台灣（5）、日本（1）、韓國（4）、古巴（8）、多明尼加（9）、澳洲（11）2013年世界棒壘球總會成立後，認為世界頂級棒球賽事過少，因此在2014年宣布創立「世界12強棒球賽」，並定於2015年11月舉行首屆，每4年舉辦一次，與世界棒球經典賽間隔2年舉行。而12強和經典賽皆屬於最高層級的棒球國際賽，不過「經典賽」允許全數MLB球員參賽，且只要父母擇一是該國出生，就可以代表國家出賽；12強則是本身在MLB 40人名單的球員不能參與，且需要擁有「國籍」才能替國家出賽；簡單來說，「經典賽」可視為國家比球硬實力的對抗，12強則較能反映各國職棒或國內聯賽的強度。