第60屆超級盃（Super Bowl LX）昨（9）日在加州Levi's球場落幕，西雅圖海鷹終場以29：13擊潰新英格蘭愛國者，成功報了2015年的一箭之仇，捧起隊史第2座溫斯-隆巴迪獎盃。海鷹踢球手邁爾斯（Jason Myers）以單場5記射門改寫聯盟百年紀錄，跑衛沃克（Kenneth Walker III）拿下MVP殊榮與「棄將翻身」的四分衛達諾德（Sam Darnold）聯手寫下熱血救贖。場外，拉丁天王壞痞兔（Bad Bunny）的中場秀演出雖因「全西語」引發美國總統川普的砲火，卻也獲得國際間的高度評價。西雅圖海鷹憑藉窒息式的「鐵血防守」，以29：13重擊新英格蘭愛國者，成功捧起隊史第2座溫斯-隆巴迪獎盃，更一雪2015年敗給對手的前恥。愛國者新秀四分衛梅伊（Drake Maye）整場陷入泥淖，慘遭3次擒殺且傳球碼數受限，末節更因致命攔截讓海鷹諾蘇（Uchenna Nwosu）完成44碼達陣徹底封喉。在本屆演變成防守大戰的超級盃中，海鷹隊踢球手邁爾斯（Jason Myers）成為寫入史冊的頭號英雄。由於雙方進攻組在達陣區前屢屢受挫，邁爾斯展現精準腳力，全場5記射門彈無虛發，不僅包辦球隊過半得分，更打破超級盃史上單場最多射門紀錄。值得一提的是，在NFL成立106年的歷史中，過去從未有踢球手獲選為總決賽MVP，邁爾斯一度被認為有機會成為百年來首位，獲獎機率更是從不到1%飆升，可惜最終還是不敵衝鋒135碼的跑衛沃克（Kenneth Walker III）。儘管海鷹踢球手邁爾斯單場5記射門命中打破超級盃史詩紀錄，貢獻全隊過半的17分，但最終MVP殊榮仍頒給了進攻核心跑衛沃克（Kenneth Walker III）。在二號跑衛缺陣下，沃克獨扛重任，全場衝鋒27次跑陣推進135碼，主宰了比賽節奏，成為自1998年後首位獲得超級盃MVP的跑衛。此外，海鷹四分衛達諾德（Sam Darnold）的「救贖劇本」也相當動人。達諾德曾被貼上首輪失敗案例標籤、流浪過5支球隊，如今卻在麥克唐納（Mike Macdonald）總教練體系下重生，繳出202碼與1次達陣的穩健數據，成為史上首位效力5隊以上仍能帶隊奪冠的先發四分衛。賽後他感性直言，除了感謝隊友恩師，最重要的就是「始終相信自己」。第60屆超級盃中場秀由拉丁天王壞痞兔（Bad Bunny）領軍，創下史上首位拉丁男歌手獨挑大樑並堅持「全西班牙語」演出的紀錄。舞台不僅搬進波多黎各「甘蔗林」原鄉風情，天后女神卡卡（Lady Gaga）更驚喜現身合跳熱情莎莎舞，將現場氣氛推向最高潮。據悉，壞痞兔原本曾邀好友德瑞克（Drake）同台，但德瑞克為避免媒體焦點模糊、蓋過好友的歷史時刻，選擇婉拒邀約在場外守候，讓這場捍衛拉美文化的盛宴完全屬於壞痞兔。儘管超級盃中場秀是全球藝人夢寐以求的最高殿堂，但根據《CBS News》報導，這場世紀演出的實領酬勞竟不到2000 美元（約新台幣6.4萬元），甚至買不起一張入場的門票。事實上，NFL歷年僅依工會規定支付最低工資，但會負擔數百萬美元的頂級舞台製作費。對壞痞兔而言，這13分鐘的「低薪演出」背後隱含的是全球破億觀看人數帶來的驚人效應，將直接轉化為數位串流與全球巡演的龐大商機，其文化象徵意義更是無價。壞痞兔在中場秀以創紀錄的全西班牙語貫穿13分鐘演出，並搬出各國國旗致敬拉美文化，不料此舉引發美國總統川普（Donald Trump）震怒。川普於演出後在Truth Social連發多文，怒嗆這場表演是「災難」且「是對美國偉大精神的侮辱」，直指沒人聽得懂歌詞、舞姿噁心，更形容其為史上最糟糕的演出之一。除了川普的不滿，壞痞兔在中場秀演唱〈El Apagón〉時，歌詞提及波多黎各籃球英雄巴瑞亞（JJ Barea）「奪冠比LeBron還早」，意外在NBA球圈掀起熱議。該歌詞直戳「詹皇」詹姆斯（LeBron James）生涯最痛處，帶球迷重回2011年總決賽被178公分小巨人巴瑞亞鎖死的陰影，後來詹姆斯也曾坦言自己那時「打得像坨屎」。不過，兩人私下交情甚篤，詹姆斯不僅曾大氣祝賀好友登上超級盃，更曾親赴波多黎各的演唱會力挺。