情人節17美食優惠！麥當勞「買1送1」　肯德基加1元多1件

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麥當勞2023「玉兔迎春優惠券」大放送！即日起至3/14，從早餐到晚餐、單人或雙人、連歡樂送都有好康可以用，除了蜂蜜奶茶、中杯經典那堤等「買1送1」，大薯、4塊麥克雞塊、OREO冰炫風、金黃地瓜條通通「加1元多1件」！「超爽大餐」只要101元起，「雙人共享餐」209元起、「滿福雙人早餐」則是149元起；而且「早餐套餐免費升級咖啡」，早餐過後也有「買咖啡免費送」小薯或蛋捲冰淇淋等優惠。
頂呱呱：6支小雞腿139元、9塊雞199元
2/14(二)～2/21(二)限8天，全台頂呱呱門市（除劍潭店外），小肉麻組「小雞腿 x 6支」139元（原價177元），可選原味或椒麻口味；大心雞組放入「原味炸雞 x 5塊（胸尖部位）＋小雞腿 x 4支」，相當於9塊炸雞桶只要199元（原價343元，原味炸雞部位指定不可更換）。只要購買情人節限定組合，還可再享超值加價購，人氣呱呱包49元、功夫紅/綠茶35元、酸梅汁45元，加購組數上限10組。
漢堡王：8款「買1送1」！牛肉堡49元
漢堡王即日起至3/27，祭出「漢堡王好運兔get樂」最強霸王省優惠，超狂8款「買1送1」裡除了4塊雞塊、辣薯球、中杯可樂等點心飲料，還有經典花生培根牛肉堡、脆洋蔥牛肉堡、起司醬洋蔥圈牛肉堡、起士雙豬培根堡、小怪獸香豬脆雞堡，通通買1送1。個人餐下殺54折全面100元起、雙人餐平均每人只要75元起，最高狂省2617元。
必勝客：大比薩「買1送3」！PK雙饗卡APP加1元多1件
必勝客即日起至2/28，「大比薩買1送3」單點大比薩送1個小比薩，再加送暖心甜點「旋風肉桂捲」和可樂！外帶外送都適用。同樣即日起至2/24，平日透過PK雙饗卡APP點購任一口味紙包飯麵、紙包飯或獨享比薩，只要「加1元多1件」BBQ烤雞或薯金幣等熱烤副食4選1。
肯德基：加1元多1件！抽獎「老爺酒店住宿券」
使用肯德基預訂快取享有「加1元多1件」優惠，搭配指定桶餐加1元多1塊咔啦脆雞、XL套餐加1元多1顆蛋撻。即日起至2/28歡慶「粉紅泡泡月」，登入「PK雙饗卡」APP限時加碼三重送，第一重「天天抽」優惠券；第二重「首玩抽」首次參與遊戲即可有機會抽Dior香氛迷你蠟燭、Marshall 藍芽喇叭及老爺酒店住宿券等大獎；第三重「轉送抽」舊客成功轉送新客優惠券，兩人都可抽獎PK點數100點。
繼光香香雞：黃金鴨香寶「買1送1」
繼光香香雞即日起至2/15推出黃金鴨香寶「買1送1」，相當於買5送5還現省80元！同步祭出鴨香寶脆薯人氣雙拼「鴨香滿足餐」，黃金鴨香寶10塊＋美式脆薯1份，優惠價195元（原價215元）；「歡樂分享餐」黃金鴨香寶20塊＋美式脆薯2份，優惠價388元（原價430元）。提醒大家，鴨香寶買1送1為購買當下供應兩份，不得與其他優惠併用。
拿坡里：「大披薩＋6塊炸雞」499元、「8塊雞腿桶＋可樂」369元
拿坡里披薩即日起至2/28，「大披薩＋6塊炸雞」只要499元，爽賺190元到月底；別忘了即日起至3/1，還有雞腿二重奏優惠，購買「8塊雞腿桶＋可樂」369元，一次爽嗑4雞腿＋4腿排。
達美樂：小披薩129元、大披薩229元
達美樂平日週一至週三，外帶指定口味小披薩129元、大披薩229元！包括夏威夷、道地美國、加州BBQ雞肉、闔家歡四喜、超值四喜、美式經典四喜、皇家白醬彩蔬共7種口味可享優惠，大披薩還多了一款黃金夏威夷也有優惠價。
21世紀風味館：買情人節烤雞餐送「Mister Donut蜜糖波堤」
21世紀風味館慶祝情人節於2/21前，買「情人節烤雞餐」享用21香草烤雞＋洋蔥圈＋香脆炸雞(微辣) x 2、中杯蜂蜜綠茶 x 2，只要甜蜜情侶價520元（原價655元），現賺135元，還加贈「Mister Donut 蜜糖波堤」兌換券乙張（數量有限，送完為止），能直接到Mister Donut門市兌換餐後點心。
bb.q CHICKEN：戀愛炸雞套餐！抽獎雙人似顏繪
韓式炸雞bb.q CHICKEN即日起至3/15推出「戀愛炸雞套餐」，除了bb.q獨家韓式特製醬料包裹的「調味炸雞」外，可以吃到「啾挖嘿喲鬆餅」與牽絲濃郁的「馬西搜唷起司球」組合。於2/28前於bb.q官方FB或IG活動文留言，完成活動任務，就有機會抽由「潔與她的鹿」繪製的「雙人似顏繪」插畫。
Mister Donut：甜甜圈「7入214元」
Mister Donut情人節推出2款愛心甜甜圈融化少女心。2/14(二)前，任選7入甜甜圈或點心，優惠價214元。限39元甜甜圈，可補差價換購價高商品；當場一次領取，優惠不得併用；7-ELEVEN門市Mister Donut專櫃、外送外賣及預訂服務不適用。
Krispy Kreme：買戀戀草莓系列，完成任務送「巧莓愛心甜甜圈」
Krispy Kreme美式甜甜圈則推出3款草莓季限定甜甜圈。2/17(五)前和情人甜蜜打卡放閃，購買戀戀草莓系列甜甜圈，免費再贈送巧莓愛心甜甜圈1顆。當日每人購買限贈1顆，每日每間門市限量20顆，送完為止，優惠不得合併使用；外送平台不配合此活動。
星巴克：數位體驗抽「買1送1」
星巴克於2/14(二)前，進入「大好錢兔 每日咖啡運勢抽籤」數位體驗，每天可抽獎「買1送1」、「第2杯半價」等專屬優惠，現在還有倒數2天快把握抽籤；兌換期間為獲券日＋2天，每日11:00-20:00，最後兌換至2/16(四)。星巴克會員2/13(一)至2/14(二)限2天，使用APP行動預點服務，還能搶先喝春日新品「草莓派風味星冰樂」。
功夫茶：情人節當日「買1送1」！指定飲品現折5元
KUNG FU TEA功夫茶於2/14情人節當日限定「買1送1」，買「玫瑰奶茶」就贈送「玫瑰青露」。即日起至2/28，則有「指定飲品現折5元」，2/13～2/19鮮榨柳橙綠、2/20～2/28黑糖波霸珍珠奶茶，接力享有折扣。
TEA TOP：轟蜜茶系列指定飲品「第2杯半價」
TEA TOP開發全新「蕎麥茶」與「轟蜜蕎麥」，推出情人節限定甜蜜1＋1優惠，2/13(一)～2/28(二)購買「轟蜜茶」系列指定飲品，可享「第2杯半價」優惠。
清原芋圓：刮刮樂抽「買1送1」、首爾雙人來回機票、iPhone 14
清原芋圓即日起至3/10全台開跑「芋你同饗」刮刮樂活動，單筆消費任2杯大杯飲品或甜品，即可拿到刮刮樂乙張，購買任4樣商品則可獲得2張。刮刮樂中獎率100％，可抽芋頭沙西米露、芋見泥珍好、四季青茶等「買1送1」，及首爾雙人來回機票、iPhone 14、及免費加料券、8折券等優惠。包括門市訂購、電話自取、或店家外送都在活動範圍內，外送平台恕不適用；且商品兌換需至活動門市現場、不適用於店家外送與第三方訂取餐平台。
迷客夏：限時感謝祭贈「飲品第2杯5折」優惠券
迷客夏自2/8起43品項「漲價5元」，同時於2/14(二)前推出限時感謝祭，凡消費每杯即贈「飲品第2杯5折」優惠券，使用期間為2/15(三)～3/7(二)長達21天。