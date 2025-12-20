我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金宇彬（左）、申敏兒（右）雪地婚紗照氛圍感拉滿。（圖／IG@ament_official）

▲孫生在拳願現場與其他人爆發衝突。（圖／記者黃聖凱攝影）

▲BLACKPINK成員Jennie（如圖）今日身穿隆重禮服登上MMA紅毯，差點同框前男友KAI。（圖／멜론 Melon YouTube）

▲歐陽靖（如圖）是鄭捷案的目擊者，11年過去了，她依舊覺得陰影極深。（圖／歐陽靖臉書）

《NOWNEWS今日新聞》帶您掌握今（20）日的熱門娛樂話題：今日南韓演藝圈有2件大事，首先是金宇彬與申敏兒的婚禮，再來就是音樂界盛典MMA頒獎典禮，這次有GD、EXO、Jennie等人氣巨星回歸，現場熱鬧非凡。而台灣娛樂圈焦點包含立威廉抗癌後首度露面、孫生承認與未成年少女發生關係、歐陽靖譴責無差別殺人案件。南韓女神申敏兒今（20）日與交往10年的男友金宇彬步入婚姻，舉行盛大婚禮，她過往超狂經歷也再度被起底。申敏兒本身就是韓國演藝圈極少數從雜誌模特兒、廣告女王，一路走到一線演員的代表人物，學生時期就被貼上「億元少女」標籤，高中短短3個月進帳7億韓元（約台幣1600萬元），與元斌合作代言咖啡，2年就賣出6500萬瓶的驚人紀錄，長年都是廣告主眼中的最強吸睛保證。49歲新加坡男星立威廉日前坦承罹癌，經過治療，已經在康復中。昨日立威廉更在好友劉爾金的咖啡廳接受採訪，首度現身談自己抗癌的過程，透露自己一得知罹癌，第一個想到的就是10歲的女兒，擔心無法陪伴女兒長大；立威廉還透露自己其實早在女兒出生時，就開始規劃遺囑，這次罹癌也讓他以4頁手寫信的遺書把一切都為家人安排好。YouTuber孫生今年2月爆發性騷風波，形象、演藝事業嚴重受創，今日他出席「第23屆拳願明星格鬥賽」賽前記者會，與對手秋偉頻頻嗆聲，雙方人馬爆發衝突，沒想到曾指控孫生侵犯的女子突現身，指控孫生：「在我未成年時，以拍攝的名義約我去旅館！」孫生瞬間暴怒：「對，我承認妳那時候未成年，不是和解了嗎！妳還跟我要65萬！」孫生的經紀人Jerry也看不下去，直衝上台怒罵主辦方：「根本是設局給我們跳！」南韓一年一度的Melon Music Award 2025（MMA）今（20）日下午4點登場，星光大道直接上演大型修羅場！BLACKPINK成員Jennie火辣現身紅毯，白色馬甲搭配黑色蓬蓬裙，氣場全開卻走得小心翼翼，沒想到她還沒來得及退場，甚至用唇語問工作人員「哪裡？（往哪走）」EXO就立刻接力登場，由於其中成員KAI是他前男友，這前後腳的安排讓現場空氣瞬間凝結。台北昨晚發生無差別殺人事件，兇手張文先是在台北車站M7出口放煙霧彈，再到中山站持刀亂砍，造成傷亡。譚艾珍的女兒歐陽靖在Threads上發文，原來她是11年前鄭捷事件的目擊者，親眼看到江子翠月台被血染，宛如地獄，「11年過去了，直到現在，我還是沒辦法完全放鬆在任何一座城市搭乘大眾運輸工具。」