▲畢書盡昨晚唱到代表作〈勢在必行〉時一度小忘詞，對此，他受訪時對於演出發生失誤感到很自責，向觀眾道歉說「不好意思」。（圖／記者葉政勳攝影）

▲樋口愛發言時，主辦方沒有安排翻譯員，使得她自行用中文、英文、日文交錯說話，讓台下觀眾有些錯愕。（圖／翻攝自新北市文化局YouTube）

▲權恩妃在高雄夢時代跨年晚會上勁歌熱舞。（圖／官方提供）

全台民眾昨（31）日在激情中送走2025年，《NOWNEWS今日新聞》回顧各地跨年演唱會狀況，除了「妹神」張惠妹以招牌嗨歌〈三天三夜〉迎接2026年、搖滾天王蕭敬騰熱力飆唱，一度激動到站在鋼琴上等亮點之外，幾起表演出包的事件意外掀起網路討論潮，如韓國歌手華莎疑似音響出問題，加上風雨未歇，讓舞台上的她相當狼狽，演出被以「慘不忍睹」形容，以及畢書盡演唱代表作之一的〈勢在必行〉忘詞，事後自責地向觀眾道歉。曾奪下「全台最辣」、跨年收視之冠的女神安心亞，31日晚間空降「2026台北最High新年城」，大陣仗攜30位舞者登台，招牌歌曲〈呼呼〉一唱完，她轉身脫去外套，身穿超深V晶鑽貝殼馬甲的她，美胸呼之欲出，解放傲人身材曲線，讓現場10.9萬人看得熱血沸騰。「台北最High新年城」卡司華麗，除了安心亞，李千娜昨晚不畏低溫，身穿平口上衣、超短熱褲以及長靴，不僅胸口以上、鎖骨全露，一轉身美臀若隱若現，造型十分性感，罕見露出火辣身材，讓網友直呼：「太美了」、「李千娜好漂亮！」還有人表示乍看之下以為是謝金燕。畢書盡昨晚登上「台北最High新年城」跨年晚會演出，吸引許多粉絲到場支持，不過他唱到代表作〈勢在必行〉時一度小忘詞，引發網友熱議。對此，畢書盡隨後受訪時坦言有唸錯詞，對於演出發生失誤感到很自責，向觀眾道歉說：「不好意思！」傳奇女團KARA成員奎利、昇延、妮可、知英、齡智睽違12年獨家受邀登上台北跨年，一登台就讓粉絲激動不已，直播留言區掀起熱議。KARA一連帶來多首唱跳歌曲，儘管跨年夜台北天空下著大雨，但她們仍相當敬業，整齊劃一的動作，以及超強唱功讓人讚嘆不已，粉絲們紛紛表示：「看到KARA真的會想哭」、「根本逼哭老韓粉」、「二代魂回來了！」看更多相關新聞蘇慧倫昨晚登上新北淡水跨年晚會，她一上台震懾全場，以一襲連身長裙亮相，帶來〈鴨子〉、〈Lemon Tree〉、〈抬頭紋〉、〈被動〉等經典曲目，全場聽得陶醉，尤其轉播聊天室的粉絲，對蘇慧倫凍齡狀態紛紛吃驚：「看起來還是好年輕」、「女神真的都沒變」、「美得不科學！」日本歌后「樋口愛」昨晚壓軸登上新北淡水跨年晚會八里左岸舞台，她以一襲紅裝氣質出場，清亮嗓音征服全場，怎料，當樋口愛要發言時，主辦方竟沒有安排翻譯員，使得樋口愛自行用中文、英文、日文交錯說話，讓台下觀眾有些錯愕，就連直播前的網友也紛紛傻眼喊：「為什麼不安排翻譯人員呢」、「太失禮了！」韓國超人氣偶像「HWASA華莎」昨晚登上新北淡水跨年晚會，她穿著連身緊致小禮服，大露傲人酥胸，一連帶來〈Chili〉、〈Maria〉、 〈Good Goodbye〉夯曲，辣翻全場。怎料，華莎演唱中途，現場音響設備疑似出問題，加上當地風雨交加，她整個人濕透之外，俏麗短髮也被吹得雜亂不堪，畫面讓粉絲傻眼狂刷轉播聊天室：「慘不忍睹」、「音響很爛」、「華莎自己也發現了！」看更多相關新聞韓國人氣女團Apink昨晚間壓軸登上「2026桃園ON AIR跨年晚會」，朴初瓏、尹普美、金南珠、吳夏榮亮麗登場，引爆Panda（粉絲名）高潮，絲毫不因主唱鄭恩地缺席而影響魅力，除了舞台演出備受矚目之外，尹普美上月18日宣布與音樂製作人Rado（宋周英）結婚，此訊後首度露面獻給桃園，她在台上羞喊：「決定和一直陪伴在我身邊的人共度未來！」掀起尖叫聲。看更多相關新聞金曲歌王蕭敬騰（老蕭）睽違5年重返台灣跨年，他昨晚登上「2026台中最強跨年夜」，雷鬼頭配上刺繡毛衣、貼腿皮褲，狀態絕佳，老蕭以〈皮囊〉炒熱場子，唱到激動處直接站上鋼琴飆歌，接著曲風一轉，他問台下觀眾：「唱情歌給你們聽好不好？」隨後帶來〈讓我為你唱情歌〉、〈阿飛與小蝴蝶〉、〈怎麼說我不愛你〉等金曲。羅志祥（小豬）昨晚在嘉義「全嘉藝起來跨年晚會」獻唱，他以〈ALL EYES ON ME〉開場，接連帶來多首抒情歌、舞曲，又唱又跳讓全場嗨翻，不過在演唱台語歌〈做伙〉時，羅志祥不小心手滑掉mic，讓網友笑虧：「小豬是真唱啊」、「證明是開全mic唱！」看更多相關新聞韓國「水彈女神」權恩妃昨天現身高雄跨年，她在場上火辣開唱，與男舞者貼臉親密互動讓全場嗨翻，不過權恩妃昨晚穿著蛋糕裙，還有緊身紅色背心，不像過去大露性感身材，被許多網友說：「今天不合格！」看更多相關新聞天后張惠妹（阿妹）跨年夜鎮守家鄉台東，她在倒數時親自帶領全場粉絲齊聲吶喊，當「Happy New Year」的歡呼聲響徹雲霄，現場氣氛瞬間沸騰至最高點。在等待現場音場的時候，阿妹送給歌迷的新年第一份大禮，是清唱的歌曲〈白米酒〉，等待一切就緒，妹神歸位，正式演唱她的招牌歌曲〈三天三夜〉，全場原地跳起來，聲量差點蓋過拿麥克風的張惠妹。看更多相關新聞