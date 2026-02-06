我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「AD」戴維斯交易包裹完整內容。（圖／Gemini AI/記者黃建霖監製）

▲快艇交保羅送到暴龍，交易清單一覽。（圖／Gemini AI/記者黃建霖監製）

▲金州勇士與亞特蘭大老鷹達成協議，正式將前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）與射手希爾德（Buddy Hield）送往老鷹，換回拉脫維亞長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。（圖／Gemini製圖／記者黃建霖監製）

▲密爾瓦基公鹿巨星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在交易截止日前引發多隊搶人大戰，但因勇士、灰狼等隊籌碼不足，知名記者曝將續留公鹿至本季結束。（圖／美聯社／達志影像）

昨（5）日隨著NBA美國職籃（National Basketball Association）交易大限逼近，出現許多大咖球星的交易案。今年的大戲由達拉斯獨行俠送走「AD」戴維斯（Anthony Davis）拉開序幕；與此同時，金州勇士也展現企圖心，在追逐「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）無功而返後，迅速啟動備案，送出庫明加（Jonathan Kuminga）換回波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）填補禁區漏洞。此外，傳奇控衛保羅（Chris Paul）則在三方交易中暫時落腳多倫多，卻傳出可能遭裁員後重回自由市場。而全聯盟最受矚目的公鹿一哥字母哥，雖高機率續留密爾瓦基，但「提前關機」的傳聞與今夏的交易風暴依舊在醞釀當中。達拉斯獨行俠正式將當家球星「AD」戴維斯（Anthony Davis）連同羅素（D'Angelo Russell）等4名球員送往華盛頓巫師，換回米德爾頓（Khris Middleton）及5枚選秀權。此舉象徵去年「用唐西奇（Luka Doncic）換 AD」的豪賭徹底以失敗告終。美媒《Sporting News》辛辣評論，這樁交易將被載入「NBA 史上最糟糕交易」的史冊，而獨行俠現在正竭力止損。儘管《CBS Sports》對獨行俠給出 C- 的低分，質疑換回的選秀權價值不高，但《Yahoo Sports》則認為，清空AD剩下1.2億美金的肥約是對現實的妥協。未來獨行俠將徹底進入重建，全力扶立場均20.1分的超強狀元新秀弗拉格（Cooper Flagg）成為新一代的達拉斯招牌。此外，《Bleacher Report》驚訝於巫師竟敢在重建期連續梭哈，給出「B+」的正面評價，認為這是低價買入頂級天賦的戰略；然而，《ESPN》僅給出「C」的評分，分析師佩爾頓（Kevin Pelton）直言，在年輕核心尚未成熟時就急於引進高薪老將，如同「將還沒烤熟的麵包提前拿出來」。洛杉磯快艇昨日正式與多倫多暴龍、布魯克林籃網達成三方交易協議，將保羅送往北境多倫多，換取薪資空間彈性。保羅本季二度回歸快艇表現低迷，場均僅2.9分、3.3助攻，且自12月起便因個人因素遠離球隊。儘管暴龍接手了這位準名人堂球星，但《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，暴龍並未要求保羅報到，極大機率在交易截止日前將其再度轉賣或直接裁掉。隨著保羅可能進入買斷市場，美媒紛紛預測這位老將的最後一舞。首選被點名的是保羅的發跡地紐奧良鵜鶘，若能回歸扮演年輕核心的導師，將是完美的感性結局；其次是丹佛金塊，保羅的組織力被視為約基奇（Nikola Jokic）身邊衝擊首冠的最佳拼圖。此外，洛杉磯湖人也是熱門選項，除了能與摯友詹姆斯（LeBron James）聯手、與主帥瑞迪克（JJ Redick）重聚外，更能為生涯遺憾的冠軍戒指做最後一搏。金州勇士在2026年交易大限前發動關鍵交易，正式與老鷹達成協議，送出前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）與射手希爾德（Buddy Hield），換回明星長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。儘管《ESPN》評價勇士僅獲得 C+，認為波爾辛吉斯長年的傷病史與高達2430萬美元的薪資選項存有風險，但勇士管理層顯然更急於解決休息室隱憂，並為柯瑞（Stephen Curry）找回具備外線與護框能力的7呎2吋禁區高塔，力求在下半球季重整旗鼓。在庫明加案敲定後，勇士隨即展開第二波陣容微調，將二年級中鋒「TJD」傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）交易至多倫多暴龍，換回一枚來自湖人的2026年次輪選秀權。TJD 離開效力兩季的灣區後，有望在重建中的多倫多獲得更多上場機會。勇士送出前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）與射手希爾德（Buddy Hield），換來原先效力老鷹的221公分明星長人「波神」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。這筆交易不僅填補了勇士延宕已久的禁區漏洞，更讓長年與教練團理念不合、甚至喊出「賣我」的庫明加正式獲釋，勇士迷紛紛留言祝賀这位23歲天才「終於自由了」。這樁涉及多人的交易案隱藏著管理層的精算，庫明加因合約中的「交易補償金（Trade Kicker）」條款，離隊前還能向勇士額外領取約130萬美元。更關鍵的是，波爾辛吉斯手握價值3070萬美元的到期合約，加上清掉希爾德的長約，讓勇士能在今年夏天騰出可觀的預算空間，以便在休賽季自由市場繼續追逐頂級巨星。密爾瓦基公鹿超級巨星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的搶人大戰昨日幾乎宣告落幕。儘管明尼蘇達灰狼展現極大野心，提出「除了愛德華茲（Anthony Edwards）以外皆可談」的優渥條件，並將防守大鎖麥丹尼爾斯（Jaden McDaniels）擺上貨架，甚至試圖拉攏第三方球隊籌措選秀權，但仍無法滿足公鹿的要價。而另一大追求者金州勇士在確認公鹿無意放人後，已迅速轉向並扣下交易板機換回波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。《ClutchPoints》資深記者席格（Brett Siegel）指出，「目前所有的跡象都顯示，阿德托昆博將會度過這個交易截止日，繼續留在公鹿。」公鹿選擇「以時間換取空間」，計畫在夏天面對湖人、尼克等擁有更多薪資空間的球隊競標，屆時可換回更優渥的重建資產。值得關注的是，由於字母哥仍受傷病困擾且球隊戰績不佳，外界預期公鹿可能在下半季讓他「提前關機」，以保護球員健康並爭取更高順位的選秀籤，為季後的大清倉做準備。