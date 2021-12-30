阿富汗撤軍、元宇宙熱潮興起　回顧2021年十大國際事件

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新冠肺炎（COVI-19）疫情爆發，大流行已經邁入第2年。在各家藥廠紛紛推出疫苗之後，大多數國家也在上半年開始制定疫苗接種計畫，但最開始也受限於原料不足、供應鏈受阻等原因，造成疫苗生產數量不足，富國開始囤購大量疫苗，全球出現疫苗分配不均、疫苗種族隔離等狀況，特別是非洲國家，因無法順利推行接種計畫，發展中國家成為疫情傳播、繁殖溫床，增加了變種病毒現蹤的機率，疫情也因此反撲富裕國家。至11月23日，全球確診病例數逾2億5000萬，奪走逾500萬條人命。
雖然在開始推行疫苗接種的前段時間，各國疫情有降溫跡象，但是變種病毒不斷冒出，先是最先在英國現蹤的Alpha變種病毒、南非發現的Beta變種病毒等，其中印度發現的Delta變種病毒已經在全球超過185個國家和地區現蹤，而最近11月在南非發現的Omicron變種病毒也已經在68的國家和地區蔓延，各國紛紛祭出邊境管制、鎖國政策，不少國家也紛紛開打第3劑疫苗，盼能阻止病毒持續擴散。
COVID-19奪走逾500萬條人命 成全球第3大死因2、緬甸軍方政變 翁山蘇姬遭逮
疫苗第3劑怎麼打？國際期刊：AZ追加混打莫德納結果最優
緬甸軍方以實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）去年11月選舉勝選存在舞弊為由，2021年2月1日清晨發動政變，逮捕翁山蘇姬以及她所屬執政黨「全國民主聯盟」（NLD）中多名高層領袖，並且宣佈進入一年緊急狀態，國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）重新掌權，緬甸再次回到軍政府時代，結束了緬甸自2011年以來短暫的民主時代。
軍方政變引爆緬甸國民和反對派人士不滿情緒，上街抗議示威，軍政府則以暴力鎮壓進行回應，援助政治犯協會（AAPP）稱，截至12月23日，已證實最少1365人在政變期間死亡。
緬甸爆軍方政變！翁山蘇姬、總統被捕 籲民反抗威權3、埃及蘇伊士運河現「大排長榮」危機
翁山蘇姬充滿爭議的生涯 從人權鬥士變成種族滅絕幫凶
長榮貨輪長賜輪（Ever Given）航行亞洲到歐洲航線，卻於3月23日下午擱淺在埃及蘇伊士運河河口南端6海浬處，造成河道嚴重堵塞，至少450艘船隻大排長龍，當局估計全球貨貿因海運受阻每小時損失約新台幣114億元。經搶救之後，才於29日重新浮起，長賜輪終於脫困。日籍船東與蘇伊士運河管理局簽署賠償和解協議後，7月7日事件正式落幕，長賜輪獲放行。
由於蘇伊士運河是能源運輸的重要航道，再加上海運因疫情塞港導致運價飆升，長賜輪卡船也進一步惡化全球海運物流，增加海、空貨運運價飆漲力度。
長榮「長賜號」卡蘇伊士運河 埃及出動拖船救援4、香港蘋果被迫停刊
終於走了！長賜號抵達錨地 船隻擠爆運河兩端待通行
香港實行《國安法》之後，創立26年、被視為香港唯一堅定反共的主流報紙《蘋果日報》也遭當局盯上，不僅金流遭到凍結，多名高層被逮捕，包含創辦人黎智英、總編輯羅偉光、行政總裁張劍虹等多名高層，被指涉嫌「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全」。港警國安處更出動上百警力，搜查《蘋果日報》大樓，引起全球關注，外界將其視為香港新聞自由以及「一國兩制」的終結。
《蘋果日報》於6月24日宣布將停刊，並發行最後一份實體報紙，香港《蘋果》及《壹週刊》網站和應用程式，也於6月23日晚上11:59起停止運作。大批香港人民漏夜排隊搶購，而最後一份香港《蘋果日報》的頭版，則以「港人雨中痛別 ，我哋撐蘋果」為題，向民眾道別，也為26年的歷史劃下句點。
香港蘋果最終章！26年歷史劃下句點 港人漏夜搶購5、海地總統遇刺身亡
新聞自由喪鐘！香港蘋果日報被迫停刊 港媒人人自危
7月7日清晨，我國友邦海地共和國總統宅邸遭到刺客入侵，總統摩依士（Jovenel Moise）遇刺身亡，第一夫人身受重傷。新任總理亨利（Ariel Henry）隨後成為海地的主要領導人，卻於9月時遭到該國首席檢察官起訴涉嫌參與謀殺，使得動盪的海地政局更加混亂。
就在總統遇刺後，8月14日海地西南部遭到規模7.2級淺層強震襲擊，造成逾2200人喪命。而境內新冠肺炎疫情持續延燒，再加上幫派暴力問題，造成經濟嚴重萎縮，加劇了海地面臨的挑戰。
暗夜連開40槍！海地總統遇刺身亡 兇嫌落網6、東京奧運疫情下開幕
海地7.2強震餘震不斷 民宅教堂成廢墟、逾300人死亡
受到新冠肺炎疫情影響，原訂於2020年舉行的東京奧運在一片爭議聲浪之中，於7月23日至8月8日舉行，成為近125年以來的延期首例。但在開幕前，東京等地疫情仍持續升溫，開閉幕式以及大部分賽事皆未開放觀眾進場。除了疫情延燒造成防疫預算飆高，再加上相關工程造價太貴，讓東京奧運成為了史上最燒錢、命運最多舛的奧運。
在半個月的賽事期間，東道主日本以27金、14銀、17銅成績令國家登上獎牌榜第三，成功令不少日本民眾振奮，一挽頹勢。而美國以39金、41銀、33銅成績，在獎牌榜奪下3連霸。同時我國代表隊不僅選手參賽人數創下歷年新高，更奪下了2金、4銀、6銅共12面獎牌，寫下史上最佳紀錄。
東京奧運破紀錄！台灣奪牌數創新高7、美軍撤離阿富汗 塔利班重掌政權
史上最燒錢！東京奧運誰最賺？外媒：最大贏家只有它
美國總統拜登（Joe Biden）4月宣布，將在911事件20週年紀念日之前，自阿富汗撤回所有美軍，為延宕20年的阿富汗戰爭劃下句點。但美軍尚未完全撤離，激進組織塔利班（Taliban）便於8月15日閃電攻入首都喀布爾重掌政權，總統甘尼（Ashraf Ghani）流亡海外，塔利班隨後建立了阿富汗伊斯蘭酋長國。
塔利班攻入之後，引發大規模逃難潮，各國緊急派機撤離當地僑民，阿富汗民眾用盡各種手段，包括攀附軍機、藏在起落架間，甚至將嬰兒拋過機場圍欄轉交美軍，以求最後一線生機。美國最後一班軍機於8月31日起飛，完成撤軍行動。
攻城掠地！塔利班重掌阿富汗政權 將建伊斯蘭酋長國8、中國恆大債務危機
美國宣布完成阿富汗撤軍！20年戰爭畫上句點
中國最大房地產開發商恆大集團9月傳出財務危機，包括中國央行、銀保監局等相關單位先後對其進行約談，引發投資人不滿及恐慌。雖然創辦人許家印信誓旦旦表示將以最大決心化解債務風險和維持公司營運，但直到12月，恆大仍陸續出現財務擔保無法償還的情況，破產說法也始終在市場瘋傳。
許家印1996年於廣州創立恆大，跨足領域除了房地產外，還涵蓋電動車、媒體製作、主題公園、足球俱樂部等。但也因為許家印融資借貸擴張業務，再加上中國當局祭出的三條紅線政策，導致恆大債台高築，牽連超過128家銀行和逾121家非銀行機構，加上股票債券暴跌，持續影響中國房產、金融市場，也讓專家憂心全球經濟受到影響。
恆大信用評級連降違約風險高 中國房地產掀倒閉潮9、「鐵娘子」梅克爾結束16年政治生涯
華融、恆大債台高築15兆 外媒：中國養大「債務怪獸」
被稱為是「歐洲鐵娘子」、「媽媽總理」的德國前總理梅克爾（Angela Merkel），10月26日正式卸下德國總理職務，長達16年的的梅克爾時代正式宣告結束。向來以「穩定」施政風格著稱的梅克爾，帶領德國和歐盟，順利走過金融危機、歐債危機、難民風暴，並且克服英國脫歐以及前美國總統川普挑戰，確立了德國近十年來做為「歐洲經濟火車頭」的地位，更贏得了國民信任。德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）曾稱讚梅克爾在位執政期間是「德國現代史的最偉大時期之一」，感謝她讓歐洲沒有「分裂」，在眾多危機與挑戰中，為德國在世界的形象與一整代的年輕德國人下定義。
再見梅姨！將告別16年總理生涯 梅克爾時代劃下句點10、元宇宙熱潮興起 臉書改名搶攻入場
德國新總理上任 施政藍圖首次提到台灣
「元宇宙」（Metaverse）最早概念最早在1992年的科幻小說《潰雪》（Snow Crash）出現，是指由現實與虛擬混合而成的數位世界，允許人們透過虛擬環境在不同裝置間移動及溝通。隨著虛擬實境（VR）及擴增實境（AR）硬體發展漸漸成熟、上網速度加快、電腦運算能力大幅提升，加上科技大廠的背書，元宇宙躍升為今年熱門關鍵字。
臉書（Meta，原Facebook）創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）10月28日宣布將把公司更名為「Meta Platforms」，將以元宇宙作為主要業務，透過網路讓人互通虛擬世界環境，揭示祖克柏繼續意欲主宰未來虛實結合世界的野心。祖克柏再度提出元宇宙概念之後，相關產業持續發燒，引發全球投資潮。
臉書改名「Meta」! 致力發展元宇宙 估10年內吸引10億人
「元宇宙」魅力何在？外媒分析科技巨頭爭相投入原因