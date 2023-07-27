不斷更新／杜蘇芮颱風今威脅最大！7縣市颱風假　最新動態一次看

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🟡杜蘇芮颱風最新動態
📍2023／07／26 20:30
杜蘇芮颱風週四「風雨最大時刻」曝！南部小心了
杜蘇芮颱風持續影響台灣天氣，今日花蓮、台東、屏東等地區也都已經降下大豪雨規模的雨勢，提醒民眾，明（27）日南部地區的風雨明顯增強，尤其是「傍晚至深夜」這段時間，風雨最劇烈，南部民眾務必多加留意最新颱風動態。
📍2023／07／26 17:30
中颱杜蘇芮明天雨最大！中彰投準備納入「陸警範圍」
中央氣象局預報員劉宇其表示，由於暴風圈越來越靠近南部，因此南投、彰化在今晚8時30可能進入陸上警報範圍，台中和金門則可能在深夜或明（27）日凌晨納入。統整杜蘇芮颱風對台灣的影響，劉宇其提醒，台東、恆春風雨最大，要留意強風豪雨；宜蘭、花蓮豪雨不斷；北部、馬祖有較大的強陣風；南部、澎湖明日風雨明顯轉強，週五慢慢趨緩；金門則要小心明日晚上至週五，颱風最靠近的時間的，風雨可能較劇烈；中部地區影響則較小。
📍2023／07／26 15:30
杜蘇芮颱風觸陸！暴風圈碰到恆春半島
中央氣象局表示，杜蘇芮颱風的暴風圈在今（26）日下午3時已經觸碰到台灣南部陸地（恆春半島），目前陸上警報範圍是「雲林、嘉義、臺南、高雄、臺東、屏東、恆春半島」、海上警報範圍在巴士海峽、臺灣東南部海面、臺灣東北部海面、臺灣海峽、東沙島海面。
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