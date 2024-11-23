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第61屆金馬獎頒獎典禮將於今（23）日晚間7點在台北流行音樂中心盛大登場，今年主持人由曾經榮獲最佳男配角獎的劉冠廷獨挑大梁，海內外嘉賓陣容堅強，有日本影帝阿部寬、奧斯卡最佳男配角關繼威、大導演李安、金馬影后林嘉欣、吳君如、楊雁雁、男神許光漢等人，入圍最大贏家為《鬼才之道》，《NOWnews今日新聞》為您即時更新得獎名單、典禮亮點，務必鎖定。，包括最佳劇情片、最佳導演、最佳女配角、最佳原著劇本、最佳視覺效果、最佳美術設計、最佳造型設計、最佳動作設計、最佳原創電影音樂、最佳原創電影歌曲、最佳音效；，包括最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角、最佳原著劇本、最佳攝影、最佳美術設計、最佳造型設計、最佳剪輯；，包括最佳劇情片、最佳導演、最佳男主角、最佳原著劇本、最佳攝影、最佳原創電影音樂、最佳原創電影歌曲、最佳剪輯。陳奕伶、黃年永、澎葉生／由島至島杜篤之、杜則剛／默視錄簡豐書、湯湘竹、陳家俐／鬼才之道鄧學麟／看我今天怎麼說高偉晏、林廷琍、陳灉／白衣蒼狗Anna SCHLENKER／XiXi張叔平、黎冠東／從今以後林欣民／小雁與吳愛麗田佳茗／一部未完成的電影陳合平／漂亮朋友施筱柔／鬼才之道許力文／餘燼葉嘉茵／小雁與吳愛麗高仙齡／女兒的女兒Dorjee Dradhul GURUNG／香巴拉王誌成、梁碩麟／鬼才之道趙思豪／餘燼蔡珮玲／小雁與吳愛麗葉子瑋／白衣蒼狗呂東／沃土李錫堅余艾洱／空房間裡的女人鄭又菲／BIG湯詠絮／莎莉林政勳／優雅的相遇梁湘華／破浪男女加減乘房間裡的你死囡仔喵十一楊修華／默視錄徐漢強、蔡坤霖／鬼才之道林書宇／小雁與吳愛麗黃熙／女兒的女兒耿軍／漂亮朋友藤井道人、林田浩川／青春18×2 通往有你的旅程張威額、劉蕊垣、 蔣希汶 、施承佑／角頭-大橋頭王小帥／沃土鄭佩佩黃泰維／鬼才之道洪義渟／角頭-大橋頭林微弋、袁緒虎、張雅為、墨耳、廖筱婷／破浪男女江道海、梁博恩／武替道哦瑪野生之路顏色擷取樣本.mov慧童鄒幸彤－獄中信由島至島雪水消融的季節XiXi種土青春（苦）李康生／默視錄莫子儀／餘燼曾國城／小雁與吳愛麗洪瑜鴻（春風）／白衣蒼狗施名帥／角頭－大橋頭郭憲聰、邱俊毅／鬼才之道林洪峯、余國亮、梁偉傑／BIG王重治、陳冠佑／角頭－大橋頭張榕容／鬼才之道曾沛慈／BIG楊貴媚／小雁與吳愛麗陸弈靜／白衣蒼狗劉奕兒／女兒的女兒Kartik VIJAY／小雁與吳愛麗今村圭佑／青春18×2 通往有你的旅程Michaël CAPRON／白衣蒼狗Aziz ZHAMBAKIYEV／香巴拉王維華／漂亮朋友林文錦福多瑪／默視錄鬼才大／鬼才之道大間間昂／青春18×2 通往有你的旅程半野喜弘、Meuko! Meuko!／蟲陳筱舒／漂亮朋友〈鬼才出道〉〈北方來的人〉〈記憶的旅人〉〈妳怎麼想〉〈漂亮朋友〉燃夜九月的四個星期天A面：我的一天囚犬金魚缸小姐邱陽／空房間裡的女人彭紫惠、王品文／春行葉星宇／三個羯子曾威量、尹又巧／白衣蒼狗何妙祺／我談的那場戀愛楊曜愷／從今以後楊修華／默視錄徐漢強／鬼才之道婁燁／一部未完成的電影耿軍／漂亮朋友喜翔／春行張震／餘燼游學修／看我今天怎麼說Wanlop RUNGKUMJAD／白衣蒼狗張志勇／漂亮朋友區嘉雯／從今以後夏于喬／小雁與吳愛麗鍾雪瑩／看我今天怎麼說張艾嘉／女兒的女兒吳君如／我談的那場戀愛從今以後默視錄鬼才之道一部未完成的電影漂亮朋友這屆金馬獎不僅創下史上最高報名數量，也有將近800位入圍影片影人將出席今年盛會。星光大道於5點30分開始，頒獎典禮準時於晚間7點舉行。