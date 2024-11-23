第61屆金馬獎頒獎典禮將於今（23）日晚間7點在台北流行音樂中心盛大登場，今年主持人由曾經榮獲最佳男配角獎的劉冠廷獨挑大梁，海內外嘉賓陣容堅強，有日本影帝阿部寬、奧斯卡最佳男配角關繼威、大導演李安、金馬影后林嘉欣、吳君如、楊雁雁、男神許光漢等人，入圍最大贏家為《鬼才之道》，《NOWnews今日新聞》為您即時更新得獎名單、典禮亮點，務必鎖定。
本屆入圍大贏家為《鬼才之道》，共提名11項，包括最佳劇情片、最佳導演、最佳女配角、最佳原著劇本、最佳視覺效果、最佳美術設計、最佳造型設計、最佳動作設計、最佳原創電影音樂、最佳原創電影歌曲、最佳音效；《小雁與吳愛麗》入圍8項居次，包括最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角、最佳原著劇本、最佳攝影、最佳美術設計、最佳造型設計、最佳剪輯；《漂亮朋友》同樣提名8項，包括最佳劇情片、最佳導演、最佳男主角、最佳原著劇本、最佳攝影、最佳原創電影音樂、最佳原創電影歌曲、最佳剪輯。
第61屆金馬獎入圍名單：
最佳音效
陳奕伶、黃年永、澎葉生／由島至島
杜篤之、杜則剛／默視錄
簡豐書、湯湘竹、陳家俐／鬼才之道
鄧學麟／看我今天怎麼說
高偉晏、林廷琍、陳灉／白衣蒼狗
最佳剪輯
Anna SCHLENKER／XiXi
張叔平、黎冠東／從今以後
林欣民／小雁與吳愛麗
田佳茗／一部未完成的電影
陳合平／漂亮朋友
最佳造型設計
施筱柔／鬼才之道
許力文／餘燼
葉嘉茵／小雁與吳愛麗
高仙齡／女兒的女兒
Dorjee Dradhul GURUNG／香巴拉
最佳美術設計
王誌成、梁碩麟／鬼才之道
趙思豪／餘燼
蔡珮玲／小雁與吳愛麗
葉子瑋／白衣蒼狗
呂東／沃土
年度台灣傑出工作者
李錫堅
最佳新演員
余艾洱／空房間裡的女人
鄭又菲／BIG
湯詠絮／莎莉
林政勳／優雅的相遇
梁湘華／破浪男女
最佳動畫短片
加減乘
化
房間裡的你
死囡仔
喵十一
最佳原著劇本
楊修華／默視錄
徐漢強、蔡坤霖／鬼才之道
林書宇／小雁與吳愛麗
黃熙／女兒的女兒
耿軍／漂亮朋友
最佳改編劇本
藤井道人、林田浩川／青春18×2 通往有你的旅程
張威額、劉蕊垣、 蔣希汶 、施承佑／角頭-大橋頭
王小帥／沃土
終身成就獎
鄭佩佩
最佳動作設計
黃泰維／鬼才之道
洪義渟／角頭-大橋頭
林微弋、袁緒虎、張雅為、墨耳、廖筱婷／破浪男女
江道海、梁博恩／武替道
最佳紀錄短片
哦瑪
野生之路
顏色擷取樣本.mov
慧童
鄒幸彤－獄中信
最佳紀錄片
由島至島
雪水消融的季節
XiXi
種土
青春（苦）
最佳男配角
李康生／默視錄
莫子儀／餘燼
曾國城／小雁與吳愛麗
洪瑜鴻（春風）／白衣蒼狗
施名帥／角頭－大橋頭
最佳視覺效果
郭憲聰、邱俊毅／鬼才之道
林洪峯、余國亮、梁偉傑／BIG
王重治、陳冠佑／角頭－大橋頭
最佳女配角
張榕容／鬼才之道
曾沛慈／BIG
楊貴媚／小雁與吳愛麗
陸弈靜／白衣蒼狗
劉奕兒／女兒的女兒
最佳攝影
Kartik VIJAY／小雁與吳愛麗
今村圭佑／青春18×2 通往有你的旅程
Michaël CAPRON／白衣蒼狗
Aziz ZHAMBAKIYEV／香巴拉
王維華／漂亮朋友
終身成就獎
林文錦
最佳原創電影音樂
福多瑪／默視錄
鬼才大／鬼才之道
大間間昂／青春18×2 通往有你的旅程
半野喜弘、Meuko! Meuko!／蟲
陳筱舒／漂亮朋友
最佳原創電影歌曲
〈鬼才出道〉
〈北方來的人〉
〈記憶的旅人〉
〈妳怎麼想〉
〈漂亮朋友〉
最佳劇情短片
燃夜
九月的四個星期天
A面：我的一天
囚犬
金魚缸小姐
最佳新導演
邱陽／空房間裡的女人
彭紫惠、王品文／春行
葉星宇／三個羯子
曾威量、尹又巧／白衣蒼狗
何妙祺／我談的那場戀愛
最佳導演
楊曜愷／從今以後
楊修華／默視錄
徐漢強／鬼才之道
婁燁／一部未完成的電影
耿軍／漂亮朋友
最佳男主角
喜翔／春行
張震／餘燼
游學修／看我今天怎麼說
Wanlop RUNGKUMJAD／白衣蒼狗
張志勇／漂亮朋友
最佳女主角
區嘉雯／從今以後
夏于喬／小雁與吳愛麗
鍾雪瑩／看我今天怎麼說
張艾嘉／女兒的女兒
吳君如／我談的那場戀愛
最佳劇情片
從今以後
默視錄
鬼才之道
一部未完成的電影
漂亮朋友
800位電影人齊聚！金馬直播平台一次看
這屆金馬獎不僅創下史上最高報名數量，也有將近800位入圍影片影人將出席今年盛會。星光大道於5點30分開始，頒獎典禮準時於晚間7點舉行。台灣觀眾23日可鎖定台視頻道，同步收看第61屆金馬獎頒獎典禮直播，網路直播由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播。海外除了新加坡（StarHub）、馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞。
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第61屆金馬獎入圍名單：
最佳音效
陳奕伶、黃年永、澎葉生／由島至島
杜篤之、杜則剛／默視錄
簡豐書、湯湘竹、陳家俐／鬼才之道
鄧學麟／看我今天怎麼說
高偉晏、林廷琍、陳灉／白衣蒼狗
最佳剪輯
Anna SCHLENKER／XiXi
張叔平、黎冠東／從今以後
林欣民／小雁與吳愛麗
田佳茗／一部未完成的電影
陳合平／漂亮朋友
最佳造型設計
施筱柔／鬼才之道
許力文／餘燼
葉嘉茵／小雁與吳愛麗
高仙齡／女兒的女兒
Dorjee Dradhul GURUNG／香巴拉
最佳美術設計
王誌成、梁碩麟／鬼才之道
趙思豪／餘燼
蔡珮玲／小雁與吳愛麗
葉子瑋／白衣蒼狗
呂東／沃土
年度台灣傑出工作者
李錫堅
最佳新演員
余艾洱／空房間裡的女人
鄭又菲／BIG
湯詠絮／莎莉
林政勳／優雅的相遇
梁湘華／破浪男女
最佳動畫短片
加減乘
化
房間裡的你
死囡仔
喵十一
最佳原著劇本
楊修華／默視錄
徐漢強、蔡坤霖／鬼才之道
林書宇／小雁與吳愛麗
黃熙／女兒的女兒
耿軍／漂亮朋友
最佳改編劇本
藤井道人、林田浩川／青春18×2 通往有你的旅程
張威額、劉蕊垣、 蔣希汶 、施承佑／角頭-大橋頭
王小帥／沃土
終身成就獎
鄭佩佩
最佳動作設計
黃泰維／鬼才之道
洪義渟／角頭-大橋頭
林微弋、袁緒虎、張雅為、墨耳、廖筱婷／破浪男女
江道海、梁博恩／武替道
最佳紀錄短片
哦瑪
野生之路
顏色擷取樣本.mov
慧童
鄒幸彤－獄中信
最佳紀錄片
由島至島
雪水消融的季節
XiXi
種土
青春（苦）
最佳男配角
李康生／默視錄
莫子儀／餘燼
曾國城／小雁與吳愛麗
洪瑜鴻（春風）／白衣蒼狗
施名帥／角頭－大橋頭
最佳視覺效果
郭憲聰、邱俊毅／鬼才之道
林洪峯、余國亮、梁偉傑／BIG
王重治、陳冠佑／角頭－大橋頭
最佳女配角
張榕容／鬼才之道
曾沛慈／BIG
楊貴媚／小雁與吳愛麗
陸弈靜／白衣蒼狗
劉奕兒／女兒的女兒
最佳攝影
Kartik VIJAY／小雁與吳愛麗
今村圭佑／青春18×2 通往有你的旅程
Michaël CAPRON／白衣蒼狗
Aziz ZHAMBAKIYEV／香巴拉
王維華／漂亮朋友
終身成就獎
林文錦
最佳原創電影音樂
福多瑪／默視錄
鬼才大／鬼才之道
大間間昂／青春18×2 通往有你的旅程
半野喜弘、Meuko! Meuko!／蟲
陳筱舒／漂亮朋友
最佳原創電影歌曲
〈鬼才出道〉
〈北方來的人〉
〈記憶的旅人〉
〈妳怎麼想〉
〈漂亮朋友〉
最佳劇情短片
燃夜
九月的四個星期天
A面：我的一天
囚犬
金魚缸小姐
最佳新導演
邱陽／空房間裡的女人
彭紫惠、王品文／春行
葉星宇／三個羯子
曾威量、尹又巧／白衣蒼狗
何妙祺／我談的那場戀愛
最佳導演
楊曜愷／從今以後
楊修華／默視錄
徐漢強／鬼才之道
婁燁／一部未完成的電影
耿軍／漂亮朋友
最佳男主角
喜翔／春行
張震／餘燼
游學修／看我今天怎麼說
Wanlop RUNGKUMJAD／白衣蒼狗
張志勇／漂亮朋友
最佳女主角
區嘉雯／從今以後
夏于喬／小雁與吳愛麗
鍾雪瑩／看我今天怎麼說
張艾嘉／女兒的女兒
吳君如／我談的那場戀愛
最佳劇情片
從今以後
默視錄
鬼才之道
一部未完成的電影
漂亮朋友
800位電影人齊聚！金馬直播平台一次看
這屆金馬獎不僅創下史上最高報名數量，也有將近800位入圍影片影人將出席今年盛會。星光大道於5點30分開始，頒獎典禮準時於晚間7點舉行。台灣觀眾23日可鎖定台視頻道，同步收看第61屆金馬獎頒獎典禮直播，網路直播由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播。海外除了新加坡（StarHub）、馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞。
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