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不斷更新／凱米颱風發海警！最新路徑、影響出爐　最快週三登陸

▲凱米颱風（Gaemi，南韓命名）發布海上警報，強度持續增強中，週三深夜可能從宜蘭登陸、穿過大台北地區。（圖／中央氣象署）
▲凱米颱風（Gaemi，南韓命名）發布海上警報，強度持續增強中，週三深夜可能從宜蘭登陸、穿過大台北地區。（圖／中央氣象署）

記者張志浩／綜合報導

（更新時間01:00）中度颱風「凱米」（Gaemi，南韓命名，原意為「螞蟻」）昨（22）日晚間11時30分發佈「海上警報」，今（23）日路徑將會慢慢西折，並一路朝北台灣前進，中央氣象署表示，凱米可能會在週三深夜至週四清晨登陸宜蘭，隨後穿過北台灣，再從新北沿海遠離，屆時強度達到「中颱上限」，「陸上警報」則預估今天下午有機會發布，《NOWnews今日新聞》也會不斷更新颱風最新動態，民眾務必持續防颱作業。

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針對凱米颱風影響，中央氣象署技正謝佩芸指出，今（23）日上半天各地風雨都還不明顯，到了下半天起，迎風面的北北基、宜花風雨漸漸明顯，越晚越大。週三、週四（7/24、7/25）全台風雨最明顯，尤其在北台灣、西半部、宜蘭、北花蓮、馬祖會是凱米颱風主要的降雨熱區，容易有大雨、豪雨發生，西半部山區更要小心有大豪雨等級的強降雨出現。

中南部地區雖然在颱風直接影響期間，風雨不會比北台灣大，但週五（7/26）颱風漸漸遠離後，逆時鐘旋轉的氣流將導入「西南風」，迎風面的中南部地區全天不定時有短暫陣雨或雷雨，伴隨較大雨勢，降雨可能會一路持續到週末。

▲凱米颱風將替西半部山區、北台灣帶來豪雨威脅，民眾務必事前做好防颱準備。（圖／中央氣象署）
▲凱米颱風將替西半部山區、北台灣帶來豪雨威脅，民眾務必事前做好防颱準備。（圖／中央氣象署）
🟡海葵颱風最新動態

📍2023／07／22 23:30

凱米颱風「發布海上警報」！最快週三深夜登陸台灣

週一晚間11時30分，氣象署發布中度颱風凱米海上颱風警報，警戒範圍落在「台灣東北部海面、臺灣東南部海面(含蘭嶼、綠島)、巴士海峽」，凱米颱風週二會被高壓邊緣導引，加速往台灣移動，可能在週三深夜至週四上午間登陸宜蘭，陸上警報預估週二下午有機會發布。

針對颱風路徑，中央氣象署技正謝佩芸表示，凱米颱風今（23）日上半天會先朝北移動到台灣東南部海面，明天下半天至週三（7/24），受太平洋高壓導引，將朝西北轉向、加速靠近台灣。

週三、週四凱米颱風最接近台灣，颱風中心將有兩種可能，一種是「登陸宜蘭、穿過大台北、並從新北沿海離開」，另一種是「貼著北台灣海岸線通過」，兩種路徑皆會對北台灣、西半部、宜蘭、北花蓮、馬祖造成威脅，凱米預估週五開始遠離台灣。

▲中度颱風「凱米」持續往台灣移動，中央氣象署今（22）日晚間11時30分會發佈「海上警報」。（圖／翻攝NCDR）
▲中度颱風「凱米」持續往台灣移動，中央氣象署今（22）日晚間11時30分會發佈「海上警報」。（圖／翻攝NCDR）
📍2023／07／22 20:30

凱米颱風路徑往南修　恐登陸宜蘭穿過大台北

氣象署預報員官欣平說明，凱米颱風目前移動速度仍然較慢，週二北方高壓增強，下午凱米颱風會被高壓邊緣導引，加速往台灣移動，相較於週一早上預估路徑，週一下午的預報路徑有再往南調整，不排除颱風會「登陸宜蘭、穿過大台北、並從新北沿海離開」，而這段過程將在週三深夜至週四白天發生。

▲凱米颱風將替西半部山區、北台灣帶來豪雨威脅，民眾務必事前做好防颱準備。（圖／中央氣象署）
▲凱米颱風將替西半部山區、北台灣帶來豪雨威脅，民眾務必事前做好防颱準備。（圖／中央氣象署）
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