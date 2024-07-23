不斷更新／凱米颱風發海警！最新路徑、影響出爐　最快週三登陸

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中南部地區雖然在颱風直接影響期間，風雨不會比北台灣大，但週五（7/26）颱風漸漸遠離後，逆時鐘旋轉的氣流將導入「西南風」，迎風面的中南部地區全天不定時有短暫陣雨或雷雨，伴隨較大雨勢，降雨可能會一路持續到週末。
🟡海葵颱風最新動態
📍2023／07／22 23:30
凱米颱風「發布海上警報」！最快週三深夜登陸台灣
週一晚間11時30分，氣象署發布中度颱風凱米海上颱風警報，警戒範圍落在「台灣東北部海面、臺灣東南部海面(含蘭嶼、綠島)、巴士海峽」，凱米颱風週二會被高壓邊緣導引，加速往台灣移動，可能在週三深夜至週四上午間登陸宜蘭，陸上警報預估週二下午有機會發布。
針對颱風路徑，中央氣象署技正謝佩芸表示，凱米颱風今（23）日上半天會先朝北移動到台灣東南部海面，明天下半天至週三（7/24），受太平洋高壓導引，將朝西北轉向、加速靠近台灣。
週三、週四凱米颱風最接近台灣，颱風中心將有兩種可能，一種是「登陸宜蘭、穿過大台北、並從新北沿海離開」，另一種是「貼著北台灣海岸線通過」，兩種路徑皆會對北台灣、西半部、宜蘭、北花蓮、馬祖造成威脅，凱米預估週五開始遠離台灣。
📍2023／07／22 20:30
凱米颱風路徑往南修 恐登陸宜蘭穿過大台北
氣象署預報員官欣平說明，凱米颱風目前移動速度仍然較慢，週二北方高壓增強，下午凱米颱風會被高壓邊緣導引，加速往台灣移動，相較於週一早上預估路徑，週一下午的預報路徑有再往南調整，不排除颱風會「登陸宜蘭、穿過大台北、並從新北沿海離開」，而這段過程將在週三深夜至週四白天發生。
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